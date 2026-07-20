Farizon otwiera globalne centrum dystrybucji części zamiennych w celu wzmocnienia międzynarodowej obsługi posprzedażowej

Nowa placówka poprawi dostępność części, wydajność łańcucha dostaw oraz szybkość reakcji serwisu na międzynarodowych rynkach Farizon.

HANGZHOU, Chiny, 20 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Grupa Farizon New Energy Commercial Vehicle otworzyła globalne centrum dystrybucji części zamiennych, rozszerzając w ten sposób międzynarodową infrastrukturę obsługi posprzedażowej oraz wzmacniając wsparcie dla klientów i partnerów dystrybucyjnych na całym świecie. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele działów ds. działalności międzynarodowej, łańcucha dostaw oraz operacyjnego Farizon, a także kadra kierownicza z działów logistyki, dostaw i części zamiennych grupy Geely Auto.

Nowe centrum koordynować będzie zasoby części zamiennych w ramach międzynarodowej działalności Farizon, przyczyniając się do usprawnienia zarządzania zapasami, skrócenia czasu realizacji dostaw oraz zwiększenia niezawodności dostaw części. Będzie to również sprzyjać szybszemu reagowaniu na potrzeby lokalnych rynków w miarę jak Farizon będzie nadal rozszerzać swoją obecność na zagranicznych rynkach pojazdów użytkowych.

W ramach globalnej strategii „One Geely" centrum wykorzystuje również możliwości w zakresie logistyki, magazynowania i łańcucha dostaw dostępne w ramach szerszej działalności motoryzacyjnej koncernu Geely. Współpraca między działami zajmującymi się samochodami osobowymi i pojazdami użytkowymi ma na celu poprawę efektywności wykorzystania zasobów, standardów operacyjnych oraz koordynacji w ramach międzynarodowej sieci serwisowej.

Niezawodna dostępność części zamiennych ma szczególne znaczenie dla operatorów pojazdów użytkowych, gdzie czas sprawności pojazdów ma bezpośredni wpływ na wydajność działalności oraz koszty operacyjne. Rozbudowując swoje globalne możliwości w zakresie dystrybucji części, Farizon dąży do zapewnienia klientom bardziej spójnego wsparcia przez cały cykl życia pojazdu.

„Otwarcie globalnego centrum dystrybucji części zamiennych stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia naszych możliwości w zakresie obsługi klientów na całym świecie" – powiedział Cook Xue, dyrektor generalny Farizon Auto International. „Wraz z rozwojem naszej globalnej działalności nieustannie inwestujemy w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia niezawodnych, elastycznych i dostosowanych do lokalnych potrzeb usług posprzedażowych". Farizon planuje dalszy rozwój swojej globalnej sieci serwisowej zgodnie z potrzebami klientów flotowych, dystrybutorów i partnerów serwisowych. Celem przedsiębiorstwa jest zwiększenie czasu sprawności pojazdów, poprawa jakości obsługi klientów oraz zapewnienie skalowalnego wsparcia posprzedażowego w miarę rozszerzania działalności międzynarodowej.