GA Telesis и Tokyo Century Corporation запускают платформу кредитования HALO AirFinance

GA Telesis и Tokyo Century Corporation объявили о запуске HALO AirFinance, платформы прямого кредитования авиационной отрасли

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ (шт. Флорида, США) и ТОКИО, 6 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- GA Telesis, LLC (GAT) и Tokyo Century Corporation (TC) объявляют о запуске своей новой совместной платформы кредитования HALO AirFinance (HALO). HALO будет служить эксклюзивным каналом выпуска долговых инструментов для GAT и TC с акцентом на предоставление прямого кредитования авиакомпаниям, лизинговым компаниям и инвесторам, охватывая весь соответствующий спектр обеспечения от новых самолетов до самолетов на среднем этапе эксплуатации. HALO будет занимать уникальное положение в секторе авиационного финансирования, сочетая соответствующие экспертные знания в области структурирования и финансирования с активами и техническими ресурсами GAT и TC. HALO заполнит пробел на неосвоенном рынке, где не хватает глобального, независимого и опытного кредитора, специализирующегося на кредитах под залог активов.

HALO запускает свой первый фонд HALO One совместно с компанией InterVest Capital Partners (ранее известной как Wafra Capital Partners) — опытным инвестором как в авиационном секторе, так и в области специализированного финансирования. «Компания GA Telesis — наш давний партнер по авиационному инвестированию, с которым мы работаем уже более десяти лет, а стратегия кредитования HALO представляет собой естественный и своевременный шаг в развитии наших коллективных возможностей», — заявил глава компании InterVest Capital Partners Майкл Гонтар (Michael Gontar).

HALO One будет использовать инновационную возобновляемую кредитную линию, предоставляемую Citigroup в качестве структурирующего агента и одного из ведущих банков-организаторов и Fifth Third Bank, National Association, выступающего в роли одного из ведущих банков-организаторов.

«В авиационной отрасли существует перспективная возможность удовлетворить потребность в более рациональном кредитовании, ориентированном на активы», — комментирует генеральный директор GA Telesis Абдол Моабери (Abdol Moabery). Г-н Моабери также отметил: «Платформа кредитования HALO не имеет себе равных с учетом ее обширных возможностей выпуска долговых инструментов, прямого доступа к рынкам и комплекса внутренних технических ресурсов».

Более подробная информация представлена на сайте

https://www.haloairfinance.com/

https://www.gatelesis.com

www.intervest.com

Контактная информация: Кэти Моабери (Cathy Moabery), [email protected].

