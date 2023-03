GA Telesis e Tokyo Century Corporation anunciam lançamento da HALO AirFinance, uma plataforma de empréstimos diretos para aviação

FORT LAUDERDALE (Flórida) e TÓQUIO, 5 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A GA Telesis, LLC ("GAT") e a Tokyo Century Corporation ("TC") anunciaram o lançamento de sua nova plataforma de empréstimo, uma 'joint venture' denominada HALO AirFinance ("HALO"). A plataforma HALO será o canal exclusivo de originação de dívida para a GAT e a TC, com um foco em empréstimos diretos garantidos para companhias aéreas, financiadores e investidores, usando como garantia aeronaves novas e de 'meia-idade'. Combinando os recursos técnicos e a experiência em estruturação e financiamento da GAT e da TC, a HALO terá um posicionamento único no setor de financiamento para aviação. A plataforma HALO atenderá às necessidades de um mercado que precisa de um credor global, independente, experiente e respaldado em ativos.

A HALO está lançando seu primeiro fundo, o HALO One, em parceria com a InterVest Capital Partners, uma empresa veterana (anteriormente conhecida como Wafra Capital Partners) que investe nos setores de aviação e finanças especializadas. "A GA Telesis é nossa parceira de investimento em aviação há mais de dez anos, e a estratégia de empréstimos da HALO é uma evolução natural e oportuna de nossas capacidades coletivas", comentou Michael Gontar, diretor executivo da InterVest Capital Partners.

A HALO One se beneficiará de uma inovadora linha de crédito giratório liderada pelo Citigroup (como agente responsável pela estruturação e organizador corresponsável) e pelo Fifth Third Bank - National Association (como organizador corresponsável).

"Essa é uma excelente oportunidade para atender à procura de uma plataforma que forneça empréstimos mais inteligentes e com foco em ativos no setor de aviação", comentou Abdol Moabery, diretor executivo da GA Telesis. Moabery acrescentou: "Dotada de uma extensa pegada de originações, acesso direto a valores de mercado e amplos recursos técnicos internos, a HALO é uma plataforma de empréstimo incomparável".

Para obter mais informações, acesse:

https://www.haloairfinance.com/

https://www.gatelesis.com

www.intervest.com

Para consultas, entre em contato com Cathy Moabery: [email protected].

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1023925/GA_Telesis_LLC_Logo.jpg

FONTE GA Telesis, LLC

SOURCE GA Telesis, LLC