GA Telesis y Tokyo Century Corporation anuncian el lanzamiento de HALO AirFinance, una plataforma de préstamos directos para aviación

FORT LAUDERDALE, Florida, y TOKIO, 5 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- GA Telesis, LLC ("GAT") y Tokyo Century Corporation ("TC") anuncian el lanzamiento de su nueva plataforma de préstamos para empresas conjuntas, HALO AirFinance ("HALO"). HALO será el canal exclusivo de originación de deuda para GAT y TC, con un enfoque en préstamos directos garantizados para aerolíneas, arrendadores e inversionistas, abarcando el espectro colateral desde aeronaves nuevas hasta aeronaves de vida media. HALO estará excepcionalmente posicionada en el sector de las finanzas de aviación como una combinación de la respectiva experiencia en estructuración y financiamiento, así como las capacidades técnicas y de activos de GAT y TC. HALO cubrirá una necesidad en un mercado desatendido que carece de un prestamista global, independiente y experto respaldado por activos.

HALO lanza su primer fondo HALO One, en alianza con InterVest Capital Partners (conocido como Wafra Capital Partners), un veterano inversionista tanto en los sectores de aviación como en los de finanzas especializadas. "GA Telesis ha sido nuestro socio de inversión en aviación desde hace más de diez años, y la estrategia de préstamos HALO es una evolución natural y oportuna de nuestras capacidades colectivas", comentó Michael Gontar, director ejecutivo de InterVest Capital Partners.

HALO One se beneficiará de una innovadora línea de crédito renovable dirigida por Citigroup como agente estructurador y coorganizador principal y Fifth Third Bank, National Association, como coorganizador principal.

"Existe una importante oportunidad para abordar la necesidad de préstamos más inteligentes enfocados en activos en la industria de la aviación", comentó Abdol Moabery, director ejecutivo de GA Telesis. Moabery señaló además: "HALO es inigualable como plataforma de préstamos debido a su amplia presencia en originaciones, acceso directo a los valores del mercado y capacidades técnicas integrales internas".

