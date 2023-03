GA Telesis a Tokyo Century Corporation oznamujú spustenie HALO AirFinance, platformy na priame poskytovanie úverov pre letectvo

FORT LAUDERDALE, Florida, a TOKIO, 6. marca 2023 /PRNewswire/ -- GA Telesis, LLC („GAT") a Tokio Century Corporation („TC") oznamujú spustenie HALO AirFinance („HALO"), novej platformy na poskytovanie úverov v rámci spoločného podniku. HALO bude slúžiť ako exkluzívny kanál na poskytovanie úverov pre GAT a TC so zameraním na zabezpečené priame úvery leteckým spoločnostiam, prenajímateľom a investorom, vrátane portfólia záruk pre nové lietadlá až po lietadlá strednej životnosti. HALO bude mať jedinečnú pozíciu v sektore financovania leteckej dopravy ako kombinácia príslušných odborných znalostí v oblasti štruktúrovania a financovania a majetkových a technických možností spoločností GAT a TC. HALO vyplní potrebu trhu s nedostatočnými službami, na ktorom chýba globálny, nezávislý a dôvtipný poskytovateľ úverov krytých aktívami.

HALO spúšťa svoj prvý fond HALO One v spolupráci so spoločnosťou InterVest Capital Partners (f/k/a Wafra Capital Partners), skúseným investorom v oblasti letectva a špeciálneho financovania. „GA Telesis je naším dlhoročným partnerom v oblasti investícií do leteckej dopravy už viac ako desať rokov a úverová stratégia HALO je prirodzeným a vhodným vývojom našich spoločných možností," uviedol Michael Gontar, generálny riaditeľ spoločnosti InterVest Capital Partners.

Spoločnosť HALO One bude využívať inovatívny revolvingový úver pod vedením banky Citigroup ako štruktúrovacím maklérom a spoluorganizátorom a banky Fifth Third Bank, National Association, ako spoluorganizátorom.

„V leteckom odvetví existuje významná príležitosť na riešenie potreby inteligentnejších úverov zameraných na aktíva," uviedol Abdol Moabery, generálny riaditeľ spoločnosti GA Telesis. Moabery ďalej poznamenal: „HALO je bezkonkurenčnou úverovou platformou vzhľadom na svoju rozsiahlu pôsobnosť, priamy prístup k trhovým hodnotám a komplexné interné technické možnosti."

Ďalšie informácie nájdete na lokalitách:

https://www.haloairfinance.com/

https://www.gatelesis.com

www.intervest.com

V prípade otázok sa obráťte na Cathy Moabery na adrese [email protected].

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1023925/GA_Telesis_LLC_Logo.jpg

SOURCE GA Telesis, LLC