Společnosti GA Telesis a Tokyo Century Corporation oznámily spuštění platformy HALO AirFinance pro přímé poskytování úvěrů v oblasti letectví

FORT LAUDERDALE, Florida a TOKIO, 6. března 2023 /PRNewswire/ – Společnosti GA Telesis, LLC ("GAT") a Tokyo Century Corporation ("TC") oznámily spuštění nové společné úvěrové platformy HALO AirFinance ("HALO") . HALO bude sloužit jako výhradní kanál pro vznik úvěrů společností GAT a TC se zaměřením na zajištěné přímé úvěry leteckým společnostem, pronajímatelům a investorům, které pokrývají zajištění od nových letadel až po letadla středně stará. Platforma HALO bude mít v oblasti financování letecké dopravy zcela ojedinělou pozici, neboť je ztělesněním sloučení příslušných odborných znalostí v oblasti strukturování a financování a majetkových a technických schopností společností GAT a TC . Platforma HALO vyplní mezeru na trhu s nedostatečnou nabídkou služeb, který postrádá globálního, nezávislého a schopného poskytovatele úvěrů zajištěných aktivy.

Platforma HALO otevírá svůj první fond s názvem HALO One ve spolupráci se společností InterVest Capital Partners (f/k/a Wafra Capital Partners), zkušeným investorem v oblasti letectví a speciálního financování. „Společnost GA Telesis je naším dlouholetým partnerem v oblasti investic do letectví již po více než deset let a úvěrová strategie HALO umožňuje přirozený a praktický rozvoj našich společných možností," uvedl Michael Gontar, generální ředitel společnosti InterVest Capital Partners .

Fond HALO One bude využívat inovativní revolvingový úvěr, který vedou společnosti Citigroup jakožto strukturovací makléř a hlavní aranžér a Fifth Third Bank , National Association jakožto hlavní aranžér.

„V leteckém průmyslu existují nezanedbatelné příležitosti pro řešení potřeby inteligentnějších úvěrů zaměřených na aktiva," konstatoval Abdol Moabery, generální ředitel společnosti GA Telesis . Moabery dále poznamenal: „ Platforma HALO představuje díky svému rozsáhlému záběru, přímému přístupu k tržním hodnotám a rozsáhlým vlastním technickým možnostem bezkonkurenční úvěrovou platformu."

