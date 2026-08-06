Haier Gandeng AO 1 Point Slam, Buka Peluang bagi Petenis Komunitas Tampil di Ajang Grand Slam

Kolaborasi ini membuka jalan bagi petenis komunitas untuk merasakan atmosfer Grand Slam melalui Australian Open

QINGDAO, Tiongkok, 6 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Haier, merek peralatan rumah tangga nomor satu di dunia, resmi berkolaborasi dengan AO 1 Point Slam, program tenis yang digagas Australian Open, untuk memberikan kesempatan kepada petenis komunitas yang ingin merasakan pengalaman berkompetisi di ajang Grand Slam.

Melalui program ini, petenis dari berbagai usia dan tingkat kemampuan dapat mengikuti babak kualifikasi di komunitas masing-masing. Peserta yang lolos akan berkesempatan tampil di Rod Laver Arena pada Opening Week Australian Open, salah satu panggung paling bergengsi di dunia tenis.

Untuk memperluas partisipasi, Tennis Australia dan Haier mengajak klub tenis, asosiasi, sekolah, serta pelatih di seluruh Australia menyelenggarakan babak kualifikasi. Setiap peserta yang lolos ke babak utama AO Opening Week akan mewakili komunitas asalnya. Klub yang menaungi juara nantinya akan menerima hibah pengembangan tenis untuk mendukung pembinaan atlet di tingkat akar rumput.

"Kemitraan jangka panjang dengan Australian Open telah membantu Haier menjangkau penggemar tenis dan komunitas olahraga di berbagai belahan dunia. Melalui AO 1 Point Slam, kami ingin memperluas kolaborasi tersebut sekaligus menjangkau berbagai komunitas pemain dan penggemar tenis. Kami berharap semakin banyak orang yang dapat merasakan semangat Australian Open, serta membawa turnamen ini lebih dekat dengan komunitas tenis di berbagai negara," ujar Wang Meiyan, Vice President & Chief Brand Officer, Haier Group.

"Kami gembira memperluas kemitraan dengan Haier sebagai langkah penting untuk mendukung pengembangan tenis dari tingkat akar rumput," kata Chief Commercial Officer, Tennis Australia, Cedric Cornelis. Komitmen Haier terhadap inovasi dan kualitas selaras dengan nilai-nilai yang kami junjung. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat AO 1 Point Slam sebagai salah satu program terbaru Australian Open, namun juga turut mendorong pertumbuhan komunitas tenis akar rumput di seluruh Australia."

Kemitraan ini melanjutkan kiprah Haier di dunia olahraga yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Sejak menjalin kerja sama pertamanya dengan Melbourne Tigers pada 2004, Haier terus memperluas kehadirannya melalui berbagai ajang olahraga dan klub kelas dunia, termasuk Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Australian Open, dan Roland-Garros.

Melalui berbagai kemitraan tersebut, Haier menjangkau konsumen di berbagai negara serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai budaya lokal dan gaya hidup masyarakat. Wawasan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengembangkan produk dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga di setiap pasar.

Didukung jaringan riset dan pengembangan (R&D) global serta kemampuan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, Haier terus menghadirkan solusi rumah pintar untuk berbagai karakteristik rumah tangga dan gaya hidup. Mulai dari mesin cuci hemat energi yang dikembangkan untuk rumah tangga di Eropa hingga peralatan rumah tangga berkapasitas besar bagi konsumen di Amerika Utara, Haier terus menyesuaikan inovasinya dengan kebutuhan konsumen di berbagai belahan dunia.

Selama 17 tahun berturut-turut, Haier mempertahankan posisinya sebagai merek peralatan rumah tangga nomor satu di dunia berdasarkan volume penjualan ritel, serta menjadi salah satu perusahaan smart home terkemuka di dunia. Melalui inovasi, solusi yang berorientasi pada kebutuhan konsumen, serta keterlibatan aktif di berbagai komunitas, Haier terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar global. Dengan memadukan olahraga, komunitas, dan teknologi, Haier berupaya menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang bagi konsumen di seluruh dunia.

Informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan komunitas, pendaftaran, serta ketentuan partisipasi tersedia di tennis.com.au/one-point-slam.

Tentang Haier Group

Berdiri pada 1984, Haier Group adalah perusahaan terkemuka di dunia yang mewujudkan kehidupan yang lebih baik melalui solusi transformasi digital dengan slogan "More Creation, More Possibilities". Haier memiliki 10 pusat riset dan pengembangan (R&D), 35 kawasan industri, serta 173 pabrik di berbagai negara, dan membukukan pendapatan global sebesar US$59,8 miliar pada 2025. Haier juga tercantum dalam daftar "Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" sebagai satu-satunya merek Ekosistem IoT selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, Haier mempertahankan posisi sebagai merek peralatan rumah tangga nomor satu dunia versi Euromonitor selama 17 tahun berturut-turut.

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