HunterLab představuje zařízení Vista® L2 s rozšířeným měřicím rozsahem 710 nm
News provided byHunterLab
Jul 22, 2026, 03:29 ET
Nová generace přístroje Vista kombinuje software Essentials L2, nejmodernější software pro analýzu barev ve své kategorii, s výrazně vyšším výpočetním výkonem, a to vše bez nutnosti měnit stávající metody či příslušenství
RESTON, Virginie, 22. července 2026 /PRNewswire/ -- Společnost HunterLab, světová autorita v oblasti měření barev, dnes představila zařízení Vista® L2 – novou generaci svého transmisního spektrofotometru pro měření barev a zákalu u průhledných a průsvitných kapalin a pevných látek. Vista L2 rozšiřuje spektrální rozsah na 710 nm, přidává nejmodernější software pro analýzu barev v oboru Essentials L2 a zvyšuje výpočetní výkon i kapacitu úložiště. Výsledkem jsou širší možnosti pro týmy kontroly kvality v odvětvích nápojů, jedlých olejů, kapalných chemikálií, farmaceutik, průsvitných plastových předlisků a environmentálního testování.
Širší rozsah umožňuje přesnější oddělení skutečné barvy (měřené jako absorbance) od zákalu (měřeného jako rozptyl světla). Tato přehlednost pomáhá výrobcům odhalit nestabilitu tekutých produktů již v rané fázi a s větší jistotou posoudit stabilitu barvy. Rozsah 710 nm také umožňuje měření chlorofylu při 630, 670 a 710 nm v souladu s normou AOCS Cc 13d-55, metodou používanou ke sledování oxidace a ochraně trvanlivosti jedlých olejů.
„Od týmů zajišťujících kvalitu se vyžaduje, aby prováděli více měření v kratších lhůtách, aniž by bylo nutné pořizovat další přístroje nebo zvyšovat počet zaměstnanců," uvedl prezident společnosti HunterLab Bob Weaver. „Přesně proto byl vyvinut přístroj Vista L2. Rozšiřuje rozsah měření, které lze provést pomocí jediného přístroje, a zároveň využívá stejné metody a příslušenství, na které jsou naši zákazníci již zvyklí, takže tato modernizace přináší nové možnosti bez narušení stávajícího provozu."
Vista L2 navazuje na osvědčenou platformu Vista a zachovává její geometrii propustnosti, plnospektrální LED osvětlení a dotykové rozhraní. Mezi nové a vylepšené funkce patří 32 GB vestavěné paměti, která postačí na miliony měření, výstup HDMI pro zobrazení výsledků na externích displejích a vestavěný standard pro ověřování vlnové délky, který zajišťuje konzistentní výkon. Aktualizace Essentials L2 se provádějí pomocí flash disku nebo přímého připojení k internetu.
Vista L2 je jediný transmisní přístroj, který aplikuje Beer-Lambertův zákon s přesností potřebnou pro stanovení absolutní barvy ze standardních kyvet a lahviček. Automaticky měří potravinářské oleje při délce dráhy 5,25 palce nebo 1 palec a odečítá barvu podle stupnice APHA v menších kyvetách, než vyžadují konkurenční systémy, čímž snižuje závislost na nákladných speciálních kyvetách. Vyměnitelné držáky a základové desky, dostupné ve variantách Multi-Functional, Precision a Self-Centering, umožňují upevnění kapalin, lahviček, kyvet, průsvitných plastových předlisků, fólií a průtokových vzorků pomocí magnetických úchytů a polohovacích kolíků, což zajišťuje opakovatelné výsledky.
Přístroj Vista L2 je již k dispozici. Další informace a žádosti o předvedení najdete na adrese https://www.hunterlab.com/en/contact/.
O společnosti HunterLab
Společnost HunterLab, založená v roce 1952, je světovým lídrem v oblasti řešení pro měření barvy a vzhledu pro průmyslová odvětví, včetně potravinářství a nápojového průmyslu, zpracování plastů, chemického průmyslu a farmaceutického průmyslu. Díky přístrojům, kterým důvěřují ve více než 75 zemích, společnost HunterLab nadále rozvíjí vědeckou analýzu barvy prostřednictvím inovací, přesnosti a partnerství se zákazníky.
Kontakt pro média:
HunterLab Marketing
[email protected]
www.hunterlab.com
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