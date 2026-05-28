แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ โรช ไดแอกโนสติกส์ เอเชีย แปซิฟิก เร่งสร้างระบบนิเวศด้านพยาธิวิทยาขั้นสูงสำหรับมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด อย่างยั่งยืน

28 May, 2026, 15:44 CST

สิงคโปร์ 26 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- แอสตร้าเซนเนก้า และ โรช ไดแอกโนสติกส์ เอเชีย แปซิฟิก ประกาศลงนามบันทึก ความเข้าใจ เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพด้านพยาธิวิทยาดิจิทัล และยกระดับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งใน 9 ประเทศทั่วเอเชีย เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งการนำพยาธิวิทยาดิจิทัล และการคำนวณที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้งาน ผ่านโครงการด้านการศึกษาและการฝึกอบรม พร้อมยกระดับการตรวจไบโอมาร์กเกอร์ สำหรับมะเร็งเต้านมและมะเร็งปอด

Left to right: Eldana Sauran, Arun Krishna, Lance Little and Christopher Chiam (Source: AstraZeneca)
เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดทั่วโลก[1] และมากกว่า 60% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดรายใหม่[2] อยู่ในเอเชีย สำหรับมะเร็งเต้านม ผู้หญิงเอเชียเกือบครึ่งมีระดับ HER2 ต่ำ[3] ขณะที่ TROP2 พบได้ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กถึง 82–90%[4] ดังนั้น การตรวจไบโอมาร์กเกอร์อย่างแม่นยำจึงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจรักษา และการประเมิน TROP2 ด้วย AI ยังช่วยระบุผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการรักษา ด้วยยาแอนติบอดีคอนจูเกต ได้ดียิ่งขึ้น

ความร่วมมือนี้มุ่งแก้ไขช่องว่างด้านความรู้และการนำพยาธิวิทยาที่ใช้ AI ช่วยเหลือมาใช้ในเอเชีย โดยปัจจุบันมีแพทย์เพียง 17% ที่มองว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับเทคโนโลยี พยาธิวิทยาขั้นสูง และการใช้งานการตรวจพยาธิวิทยาเชิงคำนวณในทางคลินิกยังอยู่ในระดับต่ำ[5] ตัวอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์ แพทย์มะเร็งวิทยา 60% ระบุว่าการขาดแคลนการตรวจไบโอมาร์กเกอร์ เป็นอุปสรรคต่อการรักษาผู้ป่วย[6]

"การสร้างระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นคือหัวใจสำคัญของพันธกิจเราในการเปลี่ยนแปลงการดูแลโรคมะเร็ง" Arun Krishna รองประธานฝ่ายภูมิภาคเอเชียของแอสตร้าเซนเนก้า กล่าว  
"ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขช่องว่างด้านการวินิจฉัยที่ยังมีอยู่ทั่วภูมิภาค ด้วยการผสานความร่วมมือกับ โรช ไดแอกโนสติกส์ ในการส่งเสริมการศึกษา และการใช้งานพยาธิวิทยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เราจะสามารถสนับสนุนการผสานการวินิจฉัย แบบแม่นยำ เข้าสู่เส้นทางการรักษาของผู้ป่วย ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้มากขึ้น"

พยาธิวิทยาที่ใช้ AI ช่วยทำให้กระบวนการวินิจฉัยมีมาตรฐาน ลดความเป็นอัตวิสัย และเพิ่มความแม่นยำ โดยงานวิจัยระบุว่าเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ AI สามารถ[7]:

  • เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยได้สูงสุด 5% และลดเวลาอ่านผลต่อเคสลง 36%
  • เพิ่มความสอดคล้องในการแปลผลได้สูงสุด 15% ลดความเหนื่อยล้าของมนุษย์และอคติส่วนบุคคล
  • ขยายโอกาสเข้าถึงการบำบัดแบบกำหนดเป้าหมายโดยจัดประเภทใหม่ให้ 24% ของเคสที่เคยถูกระบุว่า HER2-negative กลายเป็นกลุ่ม HER2-low
  • ช่วยระบุผู้ป่วยได้แม่นยำมากขึ้นผ่านการวินิจฉัยร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวแรกสำหรับ TROP2[8]

เมื่อผู้ป่วยได้รับการจับคู่กับการรักษาที่เหมาะสม ผลลัพธ์ทางคลินิกที่เป็นไปได้ อาจรวมถึงอัตราการตอบสนองต่อการรักษาที่ดีขึ้น ระยะเวลาการควบคุมโรคที่ยาวนานขึ้น[9] และการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"ที่ โรช ไดแอกโนสติกส์ เราเชื่อว่าการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำ คือรากฐานของการดูแลโรคมะเร็ง อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วเอเชียแปซิฟิก ช่องว่างในการเข้าถึงการวินิจฉัยขั้นสูง ยังคงส่งผลกระทบ ต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วย" Lance Little ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค โรช ไดแอกโนสติกส์ เอเชียแปซิฟิก กล่าว "ความร่วมมือนี้ช่วยให้เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวินิจฉัย และเร่งการนำพยาธิวิทยาดิจิทัล มาใช้ในระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างมาตรฐาน การวินิจฉัยที่มีความสม่ำเสมอและเชื่อถือได้มากขึ้น พร้อมยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม"

ความร่วมมือดังกล่าวจะดำเนินโครงการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในสิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลี ไทย มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับความต้องการเฉพาะ ของระบบสาธารณสุขในแต่ละประเทศ และเร่งการบูรณาการพยาธิวิทยาเชิงคำนวณที่ใช้ AI ช่วยเหลือเข้าสู่ขั้นตอนการวินิจฉัย

เอกสารนี้จัดทำและสนับสนุนงบประมาณโดย แอสตร้าเซนเนก้า และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการขาย

Z2-7573 | วันที่เผยแพร่: พฤษภาคม 2569

