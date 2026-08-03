Minggu Kerjasama Pendidikan China-ASEAN 2026 Dibuka di Guiyang

GUIYANG, China, 3 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada CNS:

Minggu Kerjasama Pendidikan China-ASEAN 2026 (CAECW) baru-baru ini telah dibuka di Guiyang, ibu negeri Wilayah Guizhou di barat daya China. Bertemakan "Empowering a Community of Friendship through Smart Education" (Memperkasa Komuniti Persahabatan melalui Pendidikan Pintar), acara tahun ini selaras dengan momentum global dalam bidang kecerdasan buatan (AI) serta memenuhi aspirasi bersama rakyat China dan ASEAN untuk memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan dan membina masa depan yang lebih cerah.

China-ASEAN Education Cooperation Week 2026 Opens in Guiyang

Mengekalkan format hibridnya, minggu kerjasama itu menampilkan fasa pembukaan yang padat diikuti dengan pelbagai aktiviti sepanjang tahun. Program teras merangkumi majlis pembukaan dan sesi selari yang memberi tumpuan kepada pendidikan tinggi, latihan vokasional, pendidikan digital, kerjasama antarabangsa industri-akademia-penyelidikan, serta pertukaran belia. Pendidikan digital menjadi tonggak utama CAECW 2026 dan diiktiraf sebagai bidang baharu yang paling berpotensi bagi kerjasama pendidikan serantau. Usaha yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu telah mewujudkan asas yang kukuh, termasuk platform sumber yang mudah diakses, mekanisme penyampaian yang berfungsi dengan baik, program latihan guru yang tersusun serta kesepakatan yang semakin kukuh mengenai tadbir urus digital.

Daravone Phothipalath, Timbalan Menteri Pendidikan dan Sukan Laos, mengetengahkan Railway Technical Vocational College yang dibangunkan bersama oleh Laos dan China sebagai projek utama. Beliau berkata kerjasama sedemikian telah berjaya melahirkan tenaga mahir bagi sektor-sektor baharu seperti operasi kereta api, ekonomi digital dan pelancongan. Pada masa hadapan, Laos berharap dapat memperdalam kerjasama dalam bidang pendidikan pintar, AI, pendidikan tinggi, pembangunan guru dan pedagogi digital.

Seiring dengan pandangan tersebut, Zaw Min, Timbalan Menteri Pendidikan Myanmar, menegaskan kesungguhan negaranya untuk memperluas kerjasama dengan universiti di China dan ASEAN dalam bidang pendidikan digital, AI, pembangunan tenaga pengajar, penyelidikan saintifik dan mobiliti pelajar. Beliau turut menyatakan komitmen untuk memperkukuh penyelarasan dengan China-ASEAN Centre bagi mewujudkan rangkaian institusi dan melaksanakan inisiatif pembangunan kapasiti yang memberi manfaat kepada seluruh rantau.

Acara tahun ini memupuk ekosistem pelbagai hala yang berteraskan konsep "penganjuran bersama, perkongsian dan hasil yang saling menguntungkan". Yang menariknya, enam daripada 60 projek yang dirancang sepanjang tahun akan dianjurkan oleh negara-negara ASEAN, termasuk Thailand, Kemboja, Malaysia dan Indonesia. Suthep Kaengsanthia, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Thailand, menegaskan bahawa hubungan pendidikan China-ASEAN memainkan peranan penting dalam membina sistem pendidikan serantau yang terbuka dan mampan.

Hong Kimhong, Timbalan Setiausaha Negara di Kementerian Pendidikan, Belia dan Sukan Kemboja, menekankan bahawa falsafah "Education+" merupakan kekuatan utama CAECW. Beliau menggesa supaya integrasi yang lebih mendalam diwujudkan antara pendidikan dengan teknologi, industri, budaya, pelancongan, sukan, perdagangan dan inovasi bagi memacu pembangunan mampan.

Sejak diperkenalkan pada 2008, CAECW telah menarik penyertaan lebih 54,000 peserta dari hampir 90 negara dan wilayah, melibatkan lebih 8,000 institusi dari negara-negara ASEAN serta rakan-rakan di bawah Inisiatif Jalur dan Jalan.

SOURCE CNS