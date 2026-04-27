กลิ่นอายสุราขจรไกลข้ามขุนเขาและสายน้ำ: มณฑลกุ้ยโจวของจีนรุกขยายขอบเขตใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุรากลิ่นซอส
27 Apr, 2026, 15:09 CST
จุนอี้ จีน 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก CNS: แหล่งผลิตสุราเลื่องชื่อตลอดสองฝั่งแม่น้ำชื่อสุ่ยในมณฑลกุ้ยโจวกำลังได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาเพื่อยกระดับ และพัฒนาข้อเสนอใหม่ๆ ในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เมืองเหรินฮุยในเขตเมืองจุนอี้ ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งเป็นแหล่งผลิตหลักของ "ไป๋จิ่ว" กลิ่นซอส ซึ่งถือเป็นสุราประเภทหลักของจีน ความลงตัวของสภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ และสภาพแวดล้อมทางจุลชีววิทยาอันโดดเด่นได้ช่วยเกื้อหนุนเทคนิคการหมักบ่มแบบดั้งเดิมที่โดดเด่นด้วยการทำเชื้อสุราในอุณหภูมิสูง และรอบการหมักที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน
เมื่อเวลาผ่านไป การหมักบ่มสุราได้วิวัฒนาการจากกิจกรรมการผลิตไปสู่ระบบที่มีทั้งคุณลักษณะทางอุตสาหกรรมและทางวัฒนธรรม โดยโรงกลั่น โรงงานผลิต และโบราณสถานสำคัญตามลุ่มแม่น้ำชื่อสุ่ยได้ก่อตัวเป็นภูมิทัศน์ระดับภูมิภาคที่โดดเด่น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กุ้ยโจวได้ส่งเสริมการบูรณาการวัฒนธรรมไป๋จิ่วเข้ากับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมไว้ โดยในระหว่างโครงการ"International Cultural Tourism Experience Officers Explore Guizhou" ประจำปี 2569 นั้น คณะผู้มาเยือนจากนานาชาติได้เข้าเยี่ยมชมเมืองเหมาไถเพื่อชมพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และโรงงานผลิตเพื่อศึกษากระบวนการหมักบ่มสุราและเรียนรู้เบื้องหลังทางวัฒนธรรมอันลุ่มลึก
ขั้นตอนการผลิตบางส่วน อาทิ การผลิตเชื้อสุรา การหมัก และการกลั่นได้รับการปรับเปลี่ยนให้สาธารณชนสามารถเข้าชมได้ผ่านทางพิพิธภัณฑ์ เส้นทางนำเที่ยว และแพลตฟอร์มการรับชม ทั้งยังมีการนำเสนอบริการเสริมต่างๆ เช่น กิจกรรมการชิมสุรา การบรรยายเชิงวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์อีกด้วย
พื้นที่แห่งนี้กำลังพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างการทัศนศึกษา ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของลุ่มแม่น้ำ และฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง โดยมีทั้งโปรแกรมทัวร์ภาคค่ำ อาหารพื้นเมือง และกิจกรรมตามธีมต่างๆ ที่เข้ามาช่วยขยับขยายข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
อุตสาหกรรมไป๋จิ่วของจีนมีมูลค่าสูงกว่า 6 แสนล้านหยวน โดยไป๋จิ่วกลิ่นซอสมีการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในฐานะศูนย์กลางการผลิตหลัก เมืองเหรินฮุยจึงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนการยกระดับที่พัก การจัดเลี้ยง และบริการอื่นๆ ในพื้นที่
ด้วยเหตุนี้เอง ในขณะที่การบูรณาการกำลังดำเนินรุดหน้าไป การหมักบ่มสุราจึงถูกนำเสนอในฐานะส่วนหนึ่งของข้อเสนอเชิงวัฒนธรรมที่กว้างขวางขึ้นในภูมิภาคนี้อย่างเห็นได้ชัด
