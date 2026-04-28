Aroma arak berpadu dengan gunung dan sungai: Guizhou China meneroka horizon baharu pelancongan budaya arak berperisa sos

28 Apr, 2026, 08:21 CST

ZUNYI, China, 27 April 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada CNS: Sepanjang Sungai Chishui di barat daya wilayah Guizhou, China, sebuah kawasan pengeluaran arak sedang digabungkan dengan landskap pergunungan untuk membangunkan tawaran pelancongan budaya baharu.

Renhuai, di bandar Zunyi, terletak di kawasan pengeluaran teras bagi baijiu beraroma sos, iaitu kategori utama arak China. Gabungan unik iklim, kualiti air dan persekitaran mikroorganisma telah menyokong teknik pembruan tradisional yang menampilkan penghasilan ragi pada suhu tinggi serta kitaran penapaian berulang.

2026 "International Cultural Tourism Experience Officers Explore Guizhou" event visits a liquor enterprise in Renhuai, Guizhou, China. (PRNewsfoto/CNS)
Dari masa ke masa, aktiviti pembuatan arak telah berkembang daripada sekadar proses perindustrian kepada sistem yang mempunyai nilai industri dan budaya. Kilang penyulingan, bengkel dan tapak sejarah berkaitan di sepanjang Sungai Chishui membentuk landskap wilayah yang tersendiri.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Guizhou telah menggalakkan integrasi budaya baijiu dengan pelancongan sambil mengekalkan amalan tradisional. Semasa program "Pegawai Pengalaman Pelancongan Budaya Antarabangsa Meneroka Guizhou" 2026, pelawat antarabangsa melawat Pekan Maotai, mengunjungi kawasan pameran dan bengkel pengeluaran untuk menyaksikan proses pembuatan serta memahami latar belakang budayanya.

Beberapa peringkat pengeluaran, termasuk penghasilan ragi, penapaian dan penyulingan, telah disesuaikan untuk tontonan awam melalui muzium, laluan berpandu dan platform pemerhatian. Perkhidmatan tambahan seperti sesi merasa, interpretasi budaya dan produk kreatif turut diperkenalkan.

Disokong oleh persekitaran semula jadi lembangan sungai dan asas industri yang kukuh, kawasan ini sedang membangunkan model yang menggabungkan lawatan, pengalaman budaya dan rekreasi. Lawatan malam, makanan tempatan dan aktiviti bertema turut memperluas tawaran pelancongan.

Industri baijiu China dianggarkan bernilai lebih 600 bilion yuan, dengan segmen baijiu beraroma sos menunjukkan pertumbuhan yang relatif kukuh. Sebagai hab pengeluaran teras, Renhuai menyediakan asas bagi pembangunan berkaitan pelancongan, sambil menyokong penambahbaikan dalam penginapan, katering dan perkhidmatan lain.

Seiring kemajuan integrasi ini, aktiviti pembuatan arak semakin dipersembahkan sebagai sebahagian daripada penawaran budaya yang lebih luas di rantau tersebut.

กลิ่นอายสุราขจรไกลข้ามขุนเขาและสายน้ำ: มณฑลกุ้ยโจวของจีนรุกขยายขอบเขตใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุรากลิ่นซอส

รายงานข่าวจาก CNS:...
The fragrance of liquor blends with the mountains and waters: China's Guizhou expands new horizons for sauce-flavored liquor cultural tourism

A news report from CNS: Along the Chishui River in southwest China's Guizhou Province, a liquor-producing region is being combined with mountainous...
