ผู้นำด้านการศึกษาระดับโลกมารวมตัวกันที่สิงคโปร์ ร่วมการประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์ในภาคการศึกษาครั้งประวัติศาสตร์
News provided byEducation in Motion
29 Apr, 2026, 14:00 CST
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาของ EiM จัดการประชุมสุดยอดครั้งแรก ณ ดัลลิช คอลเลจ สิงคโปร์ (Dulwich College Singapore) เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำโรงเรียนนานาชาติในการรับมือกับ AI อย่างมั่นใจ ภายใต้กรอบความเคร่งครัดทางวิชาการ
สิงคโปร์, 29 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Education in Motion (EiM) กลุ่มการศึกษาชั้นนำระดับโลก เจ้าของเครือโรงเรียนรวมถึงดัลลิช คอลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล (Dulwich College International) และสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ และจีน ประกาศว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษา (EAB) ได้จัดการประชุมครั้งแรก ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27–28 เมษายน 2569 เพื่อตอกย้ำคำมั่นจากการเปิดตัวเมื่อกันยายน 2568 และขับเคลื่อนกลยุทธ์ระดับกลุ่มของ EiM ในการนำ AI มายกระดับภาคการศึกษา
การประชุมสุดยอดครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ดัลลิช คอลเลจ (สิงคโปร์) มีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสาขา รวมถึงอดีตอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ Yale, Oxford, New York University และ Rice University ตลอดจนศาสตราจารย์กิตติคุณ Rose Luckin แห่ง University College London หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ในภาคการศึกษาระดับแนวหน้าของโลก นับเป็นการรวมตัวของผู้นำทางวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางบทบาทของ AI ในบริบทของโรงเรียน
ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประมาณ 40 คนเข้าร่วมการประชุม รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนจากเครือข่ายระดับโลกของ EiM ทีมการศึกษาส่วนกลางของกลุ่ม และตัวแทนอาจารย์จากแต่ละโรงเรียน โดยการประชุมสุดยอดครั้งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมระยะเวลา 3 วัน ซึ่งครอบคลุมทั้งการประชุมแบบพบหน้ากันครั้งแรกของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษา (EAB) และการประชุม Blue-Sky Conference ประจำปีของ EiM สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
ในยุคที่ศักยภาพของ AI กำลังพลิกโฉมภูมิทัศน์การศึกษาอย่างรวดเร็ว ผู้นำโรงเรียนทั่วโลกต่างเร่งปรับตัว โดย EiM ยึดมั่นในแนวทางที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของทุกการตัดสินใจ และกำหนดบทบาทของเทคโนโลยีในฐานะตัวขับเคลื่อนการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย บนรากฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต
ท่ามกลางศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ EiM ได้จัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ขึ้น โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาคำตอบสำเร็จรูปต่อบทบาทของ AI ในภาคการศึกษา หากแต่มุ่งเสริมศักยภาพให้ผู้นำโรงเรียนสามารถคิดอย่างชัดเจน และตัดสินใจลงมือปฏิบัติได้อย่างรอบคอบและชาญฉลาด
ศาสตราจารย์ Rose Luckin เป็นผู้นำการอบรมเชิงปฏิบัติการครึ่งวัน โดยมุ่งอธิบายรูปแบบการทำงานของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ในบริบททางการศึกษา ตลอดจนสะท้อนนัยสำคัญต่อโรงเรียนที่กำลังพิจารณานำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ ภายใต้แนวทางการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
"ผู้นำโรงเรียนกำลังถูกขอให้ตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของ AI ภายในสถาบันของตน ท่ามกลางข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังสูงต่อศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้" ศาสตราจารย์ Luckin กล่าว "เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อบอกพวกเขาว่าควรคิดอย่างไร แต่เป็นการมอบเครื่องมือเพื่อให้คิดได้อย่างชัดเจน เพื่อแยกหลักฐานที่แท้จริงออกจากกระแสด้านการค้าและธุรกิจ และเพื่อตัดสินใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ไม่ใช่เพียงในปีนี้ แต่ยังรวมถึงทศวรรษข้างหน้าที่จะมาถึง"
การเลือกสิงคโปร์เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดครั้งแรกของ EAB สะท้อนถึงทั้งการมีบทบาทของ EiM ผ่านดัลลิช คอลเลจ (สิงคโปร์) ควบคู่ไปกับสถานะของนครรัฐแห่งนี้ในฐานะศูนย์กลางระดับโลกด้านการศึกษาและเทคโนโลยี
แนวคิดการใช้เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางสังคมและการศึกษา ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนของการประชุมสุดยอดครั้งนี้ ยังเป็นแนวคิดเดียวกับที่ดัลลิช คอลเลจ (สิงคโปร์) ใช้ในการก่อสร้างอาคาร The Greenhouse ซึ่งเป็นส่วนขยายอเนกประสงค์สูง 7 ชั้นที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 และเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดของ EAB ทั้งนี้ อาคาร The Greenhouse ประกอบด้วยหอประชุมอเนกประสงค์ความจุ 400 ที่นั่ง เวิร์กช็อป STEAM ห้องครัวสอนทำอาหารระดับมืออาชีพ ห้องสตูดิโอภาพยนตร์และสื่อ รวมถึงโรงละครแบบแบล็กบ็อกซ์จำนวน 3 แห่ง ที่สำคัญ
อาคารนี้ยังเป็นอาคารของโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของประเทศที่ได้รับการรับรอง Green Mark Platinum Zero Energy จากหน่วยงาน Building and Construction Authority ของสิงคโปร์ ซึ่งหมายความว่าพลังงานที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีปริมาณเท่ากับหรือมากกว่าพลังงานทั้งหมดที่ใช้งานต่อปี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่โดดเด่น
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาของ EiM เปิดตัวในเดือนกันยายน 2568 เพื่อรวบรวมเสียงของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำให้ร่วมกำหนดอนาคตของการเรียนรู้ คณะกรรมการชุดนี้มีประธานร่วม ได้แก่:
- Richard Levin ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่ง Frederick William Beinecke แห่งมหาวิทยาลัย Yale, อดีตอธิการบดี Yale ระหว่างปี 2536 ถึง 2556 และต่อมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Coursera; และ
- Lesley Meyer ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของ EiM ซึ่งมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำโรงเรียนนานาชาติมากกว่า 35 ปี
สมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่:
- ศาสตราจารย์ Rose Luckin ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่ง University College London นักวิจัยชั้นนำระดับโลกด้านปัญญาประดิษฐ์ในสาขาการศึกษา และผู้ก่อตั้ง Educate Ventures Research
- David Leebron อดีตอธิการบดีของ Rice University และอดีตคณบดี Columbia Law School
- ดร. Andrew Hamilton อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย University of Oxford และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย New York University
- Doris Sohmen-Pao อดีตกรรมการมูลนิธิของ Princeton University และผู้อำนวยการหลักสูตร MBA ที่ INSEAD และ NUS
"คำถามสำหรับแวดวงการศึกษาในวันนี้ ไม่ใช่ว่าควรมีส่วนร่วมกับ AI หรือไม่ แต่คือจะมีส่วนร่วมอย่างไร โดยคำตอบนั้นต้องตั้งอยู่บนการพิจารณาอย่างรอบคอบและหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สถาบันการศึกษาชั้นนำโดดเด่นมาโดยตลอด" Richard Levin กล่าว
"การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดดังกล่าว และเพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนในเครือ EiM จะเป็นผู้นำ ไม่ใช่เพียงผู้ตาม"
"เมื่อเราเปิดตัวคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษา เราได้ให้คำมั่นว่าจะรวบรวมสุดยอดนักคิดจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมกันหารือและขบคิดในประเด็นที่สำคัญที่สุดต่อการศึกษา" Lesley Meyer กล่าว "การนำคณะกรรมการชุดนี้มาร่วมประชุมสุดยอดครั้งแรกที่สิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นไปที่ AI ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญในแวดวงการศึกษาของยุคนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการมีบทบาทกำหนดทิศทางของการสนทนาที่สำคัญดังกล่าว"
เกี่ยวกับ Education in Motion
Education in Motion (EiM) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการบุกเบิกความเป็นเลิศทางการศึกษา มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนหลายต่อหลายรุ่นใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาและเข้าใจโลกหรือ Live Worldwise นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งแรกเมื่อกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา EiM ได้ขยายกลุ่มโรงเรียนและแบรนด์ที่หลากหลายให้เติบโต โดยนำเสนอการผสมผสานนวัตกรรมและประเพณีผ่านบริการด้านการศึกษาระดับพรีเมียมในหลายภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งรวมถึงดัลลิช คอลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล (Dulwich College International) ที่เปิดสอนทั้งโรงเรียนระดับ K-12 และหลักสูตรระดับมัธยมปลาย, Dehong® ที่จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา, Green School International ที่ส่งเสริมความยั่งยืนในบาหลีและทั่วโลก, Sherfield School ในสหราชอาณาจักร, Hochalpines Institut Ftan AG (HIF) ในสวิตเซอร์แลนด์, Ignite โปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาจีน Wo Hui Mandarin
SOURCE Education in Motion
Share this article