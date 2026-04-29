PEMIMPIN PENDIDIKAN GLOBAL BERHIMPUN DI SINGAPURA UNTUK SIDANG KEMUNCAK AI DALAM PENDIDIKAN UTAMA

Lembaga Penasihat Pendidikan EiM menganjurkan sidang kemuncak sulung di Dulwich College (Singapore) untuk melengkapkan pemimpin sekolah antarabangsa dengan alat bagi mengemudi AI dengan tegas dan yakin

SINGAPURA, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- Education in Motion (EiM), kumpulan pendidikan global yang rangkaian sekolahnya merangkumi Dulwich College International serta sekolah-sekolah terkemuka lain di United Kingdom, Switzerland dan seluruh China, hari ini mengumumkan bahawa Lembaga Penasihat Pendidikan (EAB) telah mengadakan sidang kemuncak sulung dan mesyuarat Lembaga di Singapura pada 27-28 April 2026 — memenuhi komitmen yang dibuat semasa pelancaran Lembaga pada September 2025 dan menandakan detik penting dalam strategi seluruh kumpulan EiM berkaitan kecerdasan buatan dalam pendidikan.

Sidang kemuncak ini, yang dihoskan di Dulwich College (Singapore), menghimpunkan bekas presiden universiti seperti Yale, Oxford, New York University dan Rice University dalam kalangan pesertanya, di samping salah seorang pakar terkemuka dunia bagi AI dalam pendidikan, Profesor Emerita Rose Luckin daripada University College London — satu perhimpunan kepimpinan akademik terkemuka yang membincangkan persoalan berkisarkan peranan AI di sekolah.

Kira-kira 40 pakar pendidikan hadir, termasuk pengetua sekolah daripada seluruh rangkaian global EiM, pasukan pendidikan pusat kumpulan serta wakil guru daripada setiap sekolah. Sidang kemuncak ini merupakan teras kepada program tiga hari yang turut merangkumi mesyuarat bersemuka pertama EAB dan Persidangan Blue-Sky tahunan EiM untuk pengetua sekolah.

Pemimpin sekolah di seluruh dunia mengemudi landskap yang semakin berubah oleh kemungkinan AI, dan pendekatan EiM meletakkan pelajar sebagai teras dalam setiap keputusan serta menjadikan teknologi memainkan peranannya dalam pedagogi. Visi EiM dalam memanfaatkan teknologi baharu adalah berasaskan bukti, dengan mencari alat dan teknologi baharu yang memperlihatkan keupayaannya membentuk hasil pendidikan secara positif untuk pelajar serta mempersiapkan mereka untuk masa depan yang masih belum tertulis.

Dengan berpegang kepada janji yang ditawarkan oleh teknologi baharu, EiM menganjurkan sidang kemuncak ini — yang dirangka bukan untuk mencari penyelesaian terhadap peranan AI dalam pendidikan, tetapi untuk membina keupayaan pemimpin sekolah agar dapat berfikir dengan jelas dan bertindak dengan bijak.

Profesor Rose Luckin mengetuai bengkel separuh hari yang membincangkan bagaimana model bahasa besar (LLM) berfungsi dalam konteks pendidikan serta implikasinya kepada sekolah yang mempertimbangkan penerimagunaannya dalam persekitaran yang melaluinya pendidik menjadikan pelajar sebagai keutamaan.

"Pemimpin sekolah diminta membuat keputusan penting mengenai peranan AI dalam institusi mereka yang berdepan dengan maklumat yang belum lengkap mengenai manfaatnya namun meletakkan harapan tinggi terhadap janji yang dibawakan oleh teknologi baharu ini," kata Profesor Luckin. "Matlamat sidang kemuncak ini bukan untuk memberitahu apa yang perlu difikirkan, tetapi bagi menyediakan alat kepada mereka untuk berfikir dengan jelas — membezakan bukti sebenar daripada gangguan komersial, serta membuat keputusan yang akan memberi manfaat kepada pelajar bukan sahaja untuk tahun ini, tetapi untuk dekad akan datang."

Pemilihan Singapura sebagai lokasi sidang kemuncak sulung EAB ini mencerminkan kehadiran EiM melalui Dulwich College (Singapore) dan juga kedudukan negara kota ini sendiri sebagai hab global bagi pendidikan dan teknologi.

Semangat memanfaatkan teknologi inovatif untuk meningkatkan hasil sosial dan pendidikan yang menghidupkan sidang kemuncak ini juga merupakan semangat yang melaluinya Dulwich College (Singapore) memulakan pembinaan The Greenhouse – bangunan tambahan pelbagai guna tujuh tingkat, tenaga sifar bersih yang siap pada 2023 dan menjadi tempat penganjuran sidang kemuncak EAB. The Greenhouse merangkumi auditorium pelbagai guna 400 tempat duduk, bengkel STEAM, dapur pengajaran profesional, suite filem dan media serta tiga teater blackbox. The Greenhouse terutamanya juga merupakan bangunan sekolah antarabangsa pertama di Singapura yang mendapat perakuan Green Mark Platinum Zero Energy oleh Building and Construction Authority of Singapore yang bermaksud tenaga yang dijana daripada sumber boleh baharu menyamai atau melebihi jumlah tenaga yang digunakan setiap tahun.

Lembaga Cemerlang Bertaraf Luar Biasa

Lembaga Penasihat Pendidikan EiM dilancarkan pada September 2025 untuk membawa suara pakar terkemuka bagi mempengaruhi masa depan pembelajaran. Lembaga ini dipengerusikan secara bersama oleh:

Richard Levin , Profesor Emeritus Ekonomi Frederick William Beinecke di Yale University, Presiden Yale dari 1993 hingga 2013; dan kemudiannya Ketua Pegawai Eksekutif Coursera; dan

, Ketua Pegawai Pendidikan EiM dengan pengalaman kepimpinan sekolah antarabangsa selama lebih 35 tahun.

Ahli-ahli tambahan termasuk:

Profesor Rose Luckin , Profesor Emerita, University College London — penyelidik terkemuka dunia bagi kecerdasan buatan dalam pendidikan dan pengasas Educate Ventures Research

, bekas Presiden Rice University dan bekas Dekan Columbia Law School

, bekas Naib Canselor University of Oxford dan bekas Presiden New York University

, bekas pemegang amanah Princeton University serta Pengarah Program MBA di INSEAD dan NUS

"Persoalan mengenai pendidikan bukan sama ada untuk melibatkan diri dengan AI, tetapi bagaimana — dan hal ini memerlukan cara pemikiran berasaskan bukti yang teliti seperti yang sentiasa membezakan sekolah-sekolah yang benar-benar cemerlang," kata Richard Levin. "Sidang kemuncak ini merupakan peluang untuk memodelkan pemikiran tersebut dan memastikan sekolah-sekolah EiM menjadi peneraju, bukan sekadar pengikut."

"Apabila kami melancarkan Lembaga Penasihat Pendidikan, kami komited untuk menghimpunkan pemikir terbaik dunia berkisarkan persoalan yang paling penting untuk pendidikan," kata Lesley Meyer. "Membawa Lembaga ini ke Singapura untuk sidang kemuncak pertama kami — yang memfokuskan AI, iaitu cabaran penentu dalam pendidikan pada masa kini — merupakan pernyataan jelas hasrat kami untuk membentuk perbincangan yang penting ini."

Latar Belakang Education in Motion

Education in Motion (EiM) merupakan peneraju global dalam mempelopori kecemerlangan pendidikan, memberi inspirasi kepada generasi pelajar untuk Live Worldwise (Hidup Secara Duniawi). Sejak penubuhan sekolah pertamanya lebih dua dekad lalu, EiM mengembangkan portfolio sekolah dan jenamanya yang pelbagai, menawarkan gabungan inovasi dan tradisi melalui rangkaian penawaran pendidikan premium di seluruh dunia. Ini termasuk Dulwich College International yang menawarkan sekolah K-12 dan juga Program Sekolah Menengah; Dehong® yang menyediakan pendidikan dwibahasa; Green School International yang mempromosikan kelestarian di Bali dan seluruh dunia; Sherfield School di United Kingdom; Hochalpines Institut Ftan AG (HIF) di Switzerland; Ignite, program kediaman luar negara berasaskan pengalaman luar yang unik; serta platform pembelajaran dan pengajaran bahasa Cina Wo Hui Mandarin.

SOURCE Education in Motion