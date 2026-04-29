TOKOH PENDIDIKAN GLOBAL BERKUMPUL DI SINGAPURA DALAM KONFERENSI PENTING YANG MEMBAHAS PERAN AI

Dewan Penasihat EiM menggelar konferensi perdana di Dulwich College (Singapore) untuk membekali pemimpin sekolah internasional dalam merumuskan peran AI secara tepat

SINGAPURA, 29 April 2026 /PRNewswire/ -- Education in Motion (EiM), grup pendidikan global yang menaungi Dulwich College International, serta sejumlah sekolah terkemuka di Inggris, Swiss, dan berbagai wilayah di Tiongkok, menggelar konferensi perdana sekaligus rapat Dewan Penasihat (Education Advisory Board/EAB) di Singapura pada 27–28 April 2026. Kegiatan ini merupakan realisasi dari komitmen EiM saat meluncurkan EAB pada September 2025, serta menegaskan arah strategi EiM dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor pendidikan.

Konferensi yang berlangsung di Dulwich College (Singapore) ini menghadirkan peserta dari kalangan elite akademik, termasuk mantan president Yale University, University of Oxford, New York University, dan Rice University, serta salah satu sosok terkemuka dunia dalam bidang AI untuk sektor pendidikan, Profesor Emerita Rose Luckin dari University College London. Lebih lagi, konferensi ini menjadi forum penting untuk merumuskan peran AI di sekolah.

Sekitar 40 pakar pendidikan hadir dalam konferensi ini, termasuk kepala sekolah dari jaringan global EiM, tim pusat EiM, serta perwakilan guru dari setiap sekolah. Konferensi ini menjadi bagian utama dari rangkaian program tiga hari yang juga mencakup pertemuan tatap muka pertama EAB dan konferensi tahunan Blue-Sky bagi para kepala sekolah.

Para pemimpin sekolah di seluruh dunia kini berhadapan dengan lanskap pendidikan yang semakin berubah seiring perkembangan AI. Pendekatan EiM menempatkan siswa sebagai pusat setiap keputusan, dan teknologi berperan mendukung pedagogi. Visi EiM dalam pemanfaatan teknologi baru berbasis pada bukti, serta mengutamakan alat bantu dan solusi yang terbukti mampu meningkatkan hasil belajar sekaligus membekali siswa menghadapi masa depan yang terus berevolusi.

Di tengah peluang besar yang ditawarkan teknologi baru, EiM tak hanya menggelar konferensi ini untuk mencari jawaban tunggal atas peran AI dalam pendidikan, melainkan juga membangun kapasitas pemimpin sekolah agar mampu berpikir jernih dan bertindak bijak.

Profesor Rose Luckin memimpin lokakarya setengah hari yang membahas cara kerja model bahasa besar (LLM) dalam konteks pendidikan, serta implikasinya bagi sekolah yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi tersebut dengan tetap menempatkan kepentingan siswa sebagai prioritas utama.

"Para pemimpin sekolah kini harus mengambil keputusan penting tentang peran AI—meski informasi mengenai manfaat penerapan AI masih belum memadai, namun ekspektasinya tinggi," ujar Rose Luckin. "Konferensi ini bukan untuk mendikte praktisi pendidikan, melainkan membekali mereka agar mampu memilah bukti yang valid dari klaim yang berlebihan, dan mengambil keputusan terbaik bagi siswa untuk saat ini dan masa depan."

Pemilihan Singapura sebagai lokasi konferensi perdana EAB mencerminkan kehadiran EiM melalui Dulwich College (Singapore) sekaligus status Singapura sebagai pusat pendidikan dan teknologi global.

Semangat pemanfaatan teknologi inovatif guna mendorong dampak sosial dan peningkatan kualitas pendidikan—sebagai landasan konferensi ini—juga tecermin dari pembangunan The Greenhouse. Berlokasi di Dulwich College (Singapore), fasilitas multifungsi ini terdiri atas tujuh lantai, berkonsep netralitas karbon, dan rampung pada 2023. Bangunan ini dilengkapi auditorium berkapasitas 400 kursi, ruang lokakarya STEAM, dapur pengajaran profesional, studio film dan media, serta tiga teater black box. The Greenhouse juga tercatat sebagai gedung sekolah internasional pertama di Singapura yang meraih sertifikasi Green Mark Platinum Zero Energy dari Building and Construction Authority of Singapore—energi terbarukan yang dihasilkan The Greenhouse setara atau bahkan melampaui total kebutuhan energi tahunannya.

Beranggotakan Sejumlah Tokoh Terkemuka

Terbentuk pada September 2025, EAB EiM beranggotakan para pakar terkemuka yang merumuskan masa depan dunia pendidikan. EAB dipimpin secara kolektif oleh:

Richard Levin, tokoh yang menyandang gelar "Frederick William Beinecke Professor of Economics Emeritus" di Yale University, menjabat President di Yale periode 1993-2013; dan Chief Executive Officer, Coursera; bersama Lesley Meyer, Chief Education Officer, EiM, berpengalaman lebih dari 35 tahun memimpin sekolah internasional.

Tokoh lain yang menjadi anggota EAB:

Profesor Rose Luckin, Professor Emerita, University College London — peneliti terkemuka dunia di bidang AI untuk pendidikan dan pendiri Educate Ventures Research David Leebron, mantan President, Rice University, dan mantan Dekan Columbia Law School

Dr. Andrew Hamilton, mantan Vice Chancellor, University of Oxford, dan mantan President, New York University

, mantan , University of Oxford, dan mantan , New York University Doris Sohmen-Pao, mantan Trustee, Princeton University, serta Director, MBA Programmes, INSEAD dan NUS

"Bagi dunia pendidikan, fokusnya bukan lagi mengenai perlu atau tidaknya penerapan AI, melainkan bagaimana cara menerapkan AI agar benar-benar berdampak pada kualitas belajar siswa. Hal tersebut menuntut pemikiran cermat dan berbasiskan bukti sebagai ciri khas sekolah unggulan," ujar Richard Levin. "Melalui konferensi ini, EiM menegaskan pendekatan tersebut, sekaligus memastikan sekolah-sekolah EiM berada di garis depan, bukan sekadar mengikuti tren."

"Ketika meluncurkan EAB, kami berkomitmen menghadirkan para pemikir terbaik dunia untuk membahas isu-isu paling krusial dalam pendidikan," kata Lesley Meyer. "Kehadiran EAB di Singapura dalam konferensi perdana yang berfokus pada AI sebagai tantangan utama pendidikan saat ini—membuktikan tekad kami dalam wacana penting ini."

Tentang Education in Motion

Education in Motion (EiM) adalah pemimpin global dalam pendidikan inovatif. EiM menginspirasi generasi pelajar lewat konsep Live Worldwise. Sejak mendirikan sekolah pertamanya lebih dari 20 tahun lalu, EiM terus berkembang dengan portofolio sekolah dan merek yang beraneka ragam, menggabungkan inovasi dan tradisi melalui layanan pendidikan premium di seluruh dunia. Portofolio EiM mencakup Dulwich College International (sekolah K–12 dan Program SMA), Dehong® (pendidikan dwibahasa), Green School International (mengedepankan aspek keberlanjutan di Bali dan seluruh dunia), Sherfield School di Inggris, Hochalpines Institut Ftan AG (HIF) di Swiss, Ignite (program residensial internasional yang berbasis di luar ruang), dan platform belajar bahasa Mandarin Wo Hui Mandarin.

