ททท. และ Agoda ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยเติบโต

News provided byAgoda
17 Jun, 2026, 20:30 CST
กรุงเทพมหานคร, 17 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- แพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ Agoda และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ยืนยันความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก ผ่านโครงการริเริ่มด้านการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และความพยายามในการสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรม
ความร่วมมือนี้ผสานรวมความรู้เชิงลึกด้านการท่องเที่ยวและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของ Agoda เข้ากับศักยภาพด้านการตลาดจุดหมายปลายทางของททท. เพื่อสนับสนุนการสร้างอุปสงค์จากตลาดต่างประเทศ พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของประเทศไทย
ขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วยการส่งเสริมจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย การชูแนวโน้มที่กำลังมาแรง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสนับสนุนการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เป็นเมืองรอง ความร่วมมือนี้ยังจะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในวงกว้างผ่านการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น และโครงการสร้างศักยภาพภายใต้ความร่วมมือ Trusted Thailand ที่ดำเนินอยู่อีกด้วย
Omri Morgenshtern ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Agoda กล่าวว่า "เราเล็งเห็นโอกาสมากมายในการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของททท. ตั้งแต่การไฮไลต์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นความหรูหรารูปแบบใหม่ ไปจนถึงการเสริมสร้างการสื่อสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทาง ความพยายามร่วมกันของเราจะส่งเสริมศักยภาพที่หลากหลายและน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้ไปสู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก"
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า "ความร่วมมือกับ Agoda ช่วยให้เราสามารถพัฒนาแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวของประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดทำให้เราเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ดีขึ้น และเสริมสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"
Agoda ก่อตั้งขึ้นที่ภูเก็ต ประเทศไทย เมื่อกว่าสองทศวรรษที่แล้ว และยังคงรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศไทย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านแพลตฟอร์มการเดินทางดิจิทัลระดับโลก ซึ่งให้บริการที่พักกว่า 6 ล้านแห่ง เส้นทางการบิน 130,000 เส้นทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยว 300,000 รายการทั่วโลก
SOURCE Agoda
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