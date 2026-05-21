ผูกพันด้วยสปิริตฟุตบอล ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ร่วมสู่ความเป็นเลิศ: GAC ประกาศผนึกกำลังทางกลยุทธ์ร่วมกับ Toluca FC
21 May, 2026, 23:01 CST
เม็กซิโกซิตี, 21 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ท่ามกลางกระแสความตื่นเต้นที่กำลังทวีความร้อนแรงก่อนเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2569 ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก GAC ได้ประกาศข้อตกลงเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 2 ปีอย่างเป็นทางการ ร่วมกับทีมลูกหนังระดับตำนานของเม็กซิโกอย่าง Deportivo Toluca Fútbol Club โดย GAC จะเข้ามาเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของสโมสร Toluca FC การจับมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การตลาดกีฬาระดับโลกของ GAC ในภูมิภาคอเมริกา เพื่อต้อนรับมหกรรมฟุตบอลโลก 2569 ที่กำลังจะมาถึง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ฯ ในตลาดท้องถิ่น และยกระดับอิทธิพลของแบรนด์ฯ ในตลาดหลักทั่วทั้งภูมิภาคอเมริกา
Toluca FC ถือเป็นสโมสรระดับตำนานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นทีมยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งในวงการลูกหนังเม็กซิโก นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2460 ดีเอ็นเอของสโมสรฯ ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ความมีวินัย ความแข็งแกร่ง และหัวใจของความเป็นผู้ชนะนั้น สอดรับกันอย่างลงตัวกับปรัชญาของแบรนด์ GAC ที่ยึดมั่นในเรื่องคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และมุ่งมั่นสู่สมรรถนะขั้นสูง ในฐานะแบรนด์ยานยนต์จีนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดเม็กซิโก การจับมือกันระหว่าง GAC กับ Toluca FC ในครั้งนี้ จึงเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์และทีมแชมป์แห่งโลกฟุตบอล เพื่อเปิดฉากหน้าใหม่ของความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ร่วมกัน
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันยกระดับสร้างการรับรู้ของแบรนด์ มอบประสบการณ์และจัดกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย โดยมุ่งเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในท้องถิ่นด้วยแนวทางที่จริงใจและเข้าถึงง่าย เพื่อสร้างความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับแฟนบอลหลายล้านคน การใช้ฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตและเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่คนทั่วทั้งเม็กซิโกหลงใหล จะช่วยให้ GAC ผลักดันการรับรู้ของแบรนด์ได้อย่างครอบคลุม ทั้งยังตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ยานยนต์ระดับพรีเมียม น่าเชื่อถือ และล้ำหน้าในเม็กซิโก พร้อมขับเคลื่อนก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากช่วง "บุกตลาด" ไปสู่การ "สร้างแบรนด์ให้กลมกลืนกับท้องถิ่น"
การจับมือเป็นพันธมิตรกับ Toluca FC ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ต่อยอดความสำเร็จของ GAC จากความร่วมมือด้านกีฬาในตลาดหลัก ๆ ทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นบราซิล โคลอมเบีย โบลิเวีย และอุรุกวัย ส่งผลให้ในปัจจุบัน GAC สามารถสร้างเครือข่ายการตลาดกีฬาที่ครอบคลุมภูมิภาคลาตินอเมริกาและเชื่อมโยงไปทั่วโลก ซึ่งเป็นการยกระดับจากการสนับสนุนเป็นครั้ง ๆ ไปสู่การสร้างระบบนิเวศด้านกีฬาในระดับสากลที่สอดประสานกันอย่างลงตัว ทั้งนี้ GAC เดินหน้าสนับสนุนแบรนด์และเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการตลาดกีฬาในลาตินอเมริกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภคในท้องถิ่นให้ลึกซึ้งกว่าเดิม พร้อมทั้งขับเคลื่อนอิทธิพลของแบรนด์ฯ ในเวทีโลกให้เติบโตอย่างมั่นคง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่เว็บไซต์ https://www.gacgroup.com/en
