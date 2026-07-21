จากการเติบโตของแบรนด์ สู่การเติบโตที่แบ่งปันคุณค่าให้ชุมชน MIXUE ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

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MIXUE

21 Jul, 2026, 14:50 CST

กรุงเทพมหานคร, 21 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- แบรนด์หนึ่งจะสามารถหยั่งรากและเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้อย่างแท้จริงอย่างไร  คำตอบไม่ได้อยู่เพียงแค่การขยายจำนวนสาขาเท่านั้น หากแต่อยู่ที่การเติบโตเคียงข้างชุมชน ผ่านการรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนอย่างต่อเนื่อง การสร้างโอกาสในการจ้างงาน การสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการสั่งสมความไว้วางใจในระยะยาว เพื่อร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย

สำหรับ MIXUE การเติบโตในประเทศไทยไม่ได้หมายถึงเพียงการขยายธุรกิจหรือเพิ่มจำนวนสาขา แต่คือการสร้างรากฐานแห่งการเติบโตร่วมกับผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนไทยในระยะยาว

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เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา MIXUE ได้จัดกิจกรรมขบวนพาเหรด "สโนว์คิงส์" ณ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีขบวนพาเหรดสโนว์คิงส์ จำนวน 50 ตัว ร่วมเดินขบวนและสร้างสีสันให้กับบรรยากาศ พร้อมพบปะและร่วมกิจกรรมกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมและรับชมตลอดทั้งงานมากกว่า 10,000 คน ส่งผลให้บรรยากาศภายในพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก และสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับย่านสยามสแควร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าสำคัญของกรุงเทพมหานคร

ภายในงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมถ่ายภาพ ทำกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธ์กับขบวนพาเหรดสโนว์คิงส์อย่างใกล้ชิด หลายคนสะท้อนว่ากิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความประทับใจ พร้อมสะท้อนถึงความตั้งใจของ MIXUE ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค และมุ่งเติบโตเคียงข้างสังคมไทยผ่านการเชื่อมโยงกับผู้คนและชุมชนในระยะยาว

การตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคถือเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ MIXUE มุ่งมั่นพัฒนาและขยายการดำเนินงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ MIXUE การเติบโตของแบรนด์ไม่ได้วัดเพียงจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น แต่ยังหมายถึงการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้บริโภค ชุมชน และสังคมในทุกพื้นที่ที่แบรนด์เข้าไปดำเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ MIXUE ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ การสร้างโอกาสในการจ้างงาน การสนับสนุนผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย MIXUE ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในตัวอย่างของความมุ่งมั่นดังกล่าว คือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อปี 2568 โดย MIXUE ได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมร่วมดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือในพื้นที่ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และยืนหยัดเคียงข้างชุมชนในช่วงเวลาที่เผชิญความยากลำบาก

นอกจากนี้ MIXUE ยังเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเข้าไปพบปะ พูดคุย และจัดกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างรอยยิ้ม ส่งต่อกำลังใจ และสนับสนุนการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตร

แม้ว่ากิจกรรมเพื่อสังคมของ MIXUE จะมีรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่ทุกโครงการล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และเติบโตเคียงข้างประเทศไทยในระยะยาว

ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม MIXUE ยังมีส่วนในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันแบรนด์มีสาขาในประเทศไทยเกือบ 700 แห่ง และสร้างการจ้างงานโดยตรงมากกว่า 5,000 ตำแหน่ง ครอบคลุมทั้งงานด้านการบริหารจัดการร้าน การขนส่งและกระจายสินค้า การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การตลาด และการสนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ส่งผลให้บุคลากรชาวไทยจำนวนมากมีโอกาสเติบโตและพัฒนาศักยภาพไปพร้อมกับองค์กร

การขยายตัวของ MIXUE ยังมีส่วนสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ คลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ การก่อสร้างและตกแต่งร้านค้า รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยสร้างการจ้างงานทางอ้อมเกือบ 20,000 ตำแหน่ง และมีส่วนกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนของประเทศ

ในอนาคต MIXUE มีแผนขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการและคู่ค้าในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมการจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ชา ผลไม้ และวัตถุดิบทางการเกษตรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ

แบรนด์เชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร คลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ พร้อมส่งต่อประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจไปยังพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน และร่วมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจไทย

กิจกรรมขบวนพาเหรด "สโนว์คิงส์" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ MIXUE ได้พบปะและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนแนวทางของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนในระยะยาว มากกว่าการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพียงครั้งคราว

เมื่อกิจกรรมเพื่อชุมชนและโครงการสาธารณประโยชน์ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง MIXUE จึงค่อย ๆ กลายเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากขึ้นรู้จัก ชื่นชอบ และให้ความไว้วางใจ

สำหรับ MIXUE การเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยไม่ใช่เพียงวิสัยทัศน์ขององค์กร แต่เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือมาโดยตลอด ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม การสร้างโอกาสในการจ้างงาน การสนับสนุนผู้ประกอบการและคู่ค้าไทย ตลอดจนการเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อร่วมสร้างการเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน

ในอนาคต MIXUE จะยังคงเดินหน้าร่วมมือกับผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าร่วมในทุกมิติ พร้อมมุ่งหวังให้ร้าน MIXUE ทุกแห่งไม่เพียงเป็นจุดหมายในการส่งมอบเครื่องดื่มและไอศกรีมคุณภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คน สนับสนุนชุมชน และเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน

SOURCE MIXUE

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