บรรดาผู้นำระดับโลกตบเท้าเข้าร่วมงาน ATxSummit 2026 ณ สิงคโปร์เพื่อกำหนดอนาคตของ AI ทั่วเอเชีย
05 May, 2026, 20:02 CST
World Bank Group, NVIDIA, Google, Amazon และ OpenAI ร่วมกับผู้กำหนดนโยบายและผู้นำระดับโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม
สิงคโปร์, 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังฝังตัวอย่างรวดเร็วในระบบที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนวิธีการแข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการของรัฐบาล และการพัฒนาของสังคมทั่วเอเชีย ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ATxSummit ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ กลับมาอีกเป็นครั้งที่หก ในวันที่ 20 ถึง 21 พฤษภาคม 2569 ณ Capella Singapore โดยรวบรวมผู้นำกว่า 4,000 คนจาก 50 กว่าประเทศเพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดของภูมิภาค
ATxSummit จะเน้นย้ำถึงจุดที่ AI และนวัตกรรมมาบรรจบกัน ประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการเติบโตทางดิจิทัลซึ่งกำลังกำหนดอนาคตของเอเชีย ด้วยโปรแกรมการเสวนาอย่างเป็นกันเองกับวิทยากรแบบเข้มข้นและการสัมมนาทางเทคนิคเชิงลึก โดยครอบคลุม 5 หัวข้อสำคัญ ได้แก่:
- วิธีที่ระบบ AI เชิงตัวแทนเปลี่ยนแปลงองค์กรและการดำเนินงาน
- การนำ AI ไปใช้งานในวงกว้างเพื่อประโยชน์สาธารณะและผลกระทบต่อประเทศชาติ
- ที่ซึ่ง AI กำลังเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเปิดใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว
- วิธีที่งาน ทักษะ และองค์กรต่าง ๆ กำลังพัฒนาในโลกซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI
- วิธีที่การกำกับดูแล AI ถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
ผู้ทรงอิทธิพลแถวหน้าแห่งการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมในปีนี้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมที่โดดเด่น อีกทั้งบรรดาผู้นำในภาครัฐบาลด้านนวัตกรรม AI ตั้งแต่ผู้สร้างระบบล้ำสมัยไปจนถึงผู้กำหนดนโยบายซึ่งควบคุมการใช้งาน
วิทยากรหลักประกอบด้วยผู้นำสถาบันระดับโลกและผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงวิชาการ อาทิ Ajay Banga ประธาน World Bank Group, Mathias Cormann เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), ศาสตราจารย์ Yoshua Bengio จากมหาวิทยาลัยมอนทรีออล ผู้บุกเบิกด้านการเรียนรู้เชิงลึก และศาสตราจารย์ Dawn Song จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ผู้เป็นที่รู้จักจากผลงานด้านความปลอดภัยของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรอันน่าเชื่อถือ ในช่วงการบรรยาย พวกเขาจะพิจารณาถึงพัฒนาการที่สำคัญบางประการในยุคของเรา รวมถึงวิธีนำ AI และนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างเพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงวิธีที่นโยบาย อุตสาหกรรม และการวิจัยสามารถก้าวไปพร้อมกันเมื่อ AI agents, embodied AI และเทคโนโลยีที่พลิกโฉมอื่น ๆ กลายเป็นกระแสหลัก
ผู้นำในอุตสาหกรรมและนักนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงอย่าง ดร. William Dally ประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ NVIDIA, David Zapolsky ประธานฝ่ายกิจการระดับโลกและกฎหมายของ Amazon.com Inc., Douglas Feagin ประธาน ANT International, Denise Dresser ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ OpenAI และ Jane Sun ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Trip.com Group จะมาร่วมแบ่งปันวิธีการรังสรรค์นวัตกรรมอย่างรวดเร็วให้กลายเป็นระบบที่มีความสามารถในการแข่งขันและทำงานได้ในวงกว้าง การอภิปรายของพวกเขาจะพิจารณาถึงสิ่งที่จำเป็นในการสถาปนาองค์กรซึ่งใช้ AI เป็นหลักท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม และวิธีรักษาความได้เปรียบในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ การดำเนินงาน และการแข่งขันระดับโลก
ผู้ทรงอิทธิพลจาก Accenture, Amazon.com Inc, FieldAI, Google, Grab, HP Inc, Salesforce, SAP Labs, Tomoro AI, Unitree, มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยชิงหัว เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการรวบรวมมุมมองที่หลากหลายที่สุดจากภาคธุรกิจ การวิจัย และเทคโนโลยีประยุกต์ เท่าที่เคยมีมาในงาน ATxSummit
"เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องปฏิบัติการอีกต่อไป แต่กำลังถูกนำไปใช้ในระบบจริงและจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สำหรับเอเชีย นี่คือโอกาสที่แท้จริง สิงคโปร์ตั้งอยู่ใจกลางเครือข่าย Global-Asia นี้ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ อุตสาหกรรม และการวิจัย เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในทางปฏิบัติ สิ่งสำคัญในขั้นต่อไปคือการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบในวงกว้างและในรูปแบบซึ่งสร้างมูลค่าที่ชัดเจน บรรดาผู้นำจากทั่วโลกต่างมารวมตัวกัน ณ การประชุมสุดยอด ATxSummit เพื่อหาแนวทางที่จะทำให้สิ่งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งในเอเชียและที่อื่น ๆ " Kiren Kumar รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ กล่าว
หกปีแห่งการเสวนา
หกปีแล้วที่ Asia Tech x Singapore (ATxSG) เป็นเวทีการประชุมด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั่วโลกและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญ ๆ ที่ซึ่งเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัลมาบรรจบกัน
ATxSummit งานสำคัญระดับสูงสุดของ ATxSG ที่จัดขึ้นเฉพาะผู้ได้รับเชิญ จะเปิดฉากในวันที่ 19 พฤษภาคม ด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดหรู ณ Gardens by the Bay โดยมีประธานาธิบดี Tharman Shanmugaratnam ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยนาง Josephine Teo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาด้านดิจิทัลและสารสนเทศ และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Nation และความมั่นคงทางไซเบอร์ จะกล่าวปาฐกถาเปิดงานในวันที่ 20 พฤษภาคม ณ ATxSummit นอกจากนี้ ในพื้นที่จัดงานยังมีการจัดเวิร์คช็อปทางเทคนิค การสัมมนา การแสดงผลงานอุตสาหกรรม การประชุมโต๊ะกลมระหว่างรัฐบาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมกว่า 25 รายการ หนึ่งในกิจกรรมซึ่งได้รับความคาดหวังสูงในพื้นที่จัดงานคือ Digital Frontier Forum (DFF) ซึ่งจัดแบบปิดร่วมกับ Founders Forum โดย DFF จะรวบรวมผู้นำด้านเทคโนโลยี นักลงทุน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกว่า 100 ราย เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ และกลยุทธ์การเติบโตทางดิจิทัล
ATxEnterprise ซึ่งเป็นตลาดจัดแสดงสินค้าและงานประชุมชั้นนำของ ATxSG จะกลับมาอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2569 ณ Singapore Expo โดยจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 700 ราย และวิทยากร 450 ชีวิตมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นซึ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความไว้วางใจทางดิจิทัล การเชื่อมต่อข้ามพรมแดน และการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ Asia Tech x Singapore (ATxSG)
ATxSG เป็นงานแสดงเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ (IMDA) และ Informa โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) งานดังกล่าวประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ ATxSummit, ATxEnterprise และ ATxInspire
เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ (IMDA)
สำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ (IMDA) เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของสิงคโปร์ โดยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเปี่ยมชีวิตชีวาและสังคมดิจิทัลอันครอบคลุม ในฐานะสถาปนิกแห่งอนาคตดิจิทัลของสิงคโปร์ เราส่งเสริมการเติบโตในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่ไปกับกฎระเบียบอันก้าวหน้า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสร้างสิงคโปร์ให้เป็นมหานครดิจิทัล
