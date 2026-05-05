บรรดาผู้นำระดับโลกตบเท้าเข้าร่วมงาน ATxSummit 2026 ณ สิงคโปร์เพื่อกำหนดอนาคตของ AI ทั่วเอเชีย

News provided by

Infocomm Media Development Authority of Singapore

05 May, 2026, 20:02 CST

World Bank Group, NVIDIA, Google, Amazon และ OpenAI ร่วมกับผู้กำหนดนโยบายและผู้นำระดับโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม

สิงคโปร์, 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังฝังตัวอย่างรวดเร็วในระบบที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนวิธีการแข่งขันทางธุรกิจ การให้บริการของรัฐบาล และการพัฒนาของสังคมทั่วเอเชีย ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว ATxSummit ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ กลับมาอีกเป็นครั้งที่หก ในวันที่ 20 ถึง 21 พฤษภาคม 2569 ณ Capella Singapore โดยรวบรวมผู้นำกว่า 4,000 คนจาก 50 กว่าประเทศเพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดของภูมิภาค

Continue Reading
A panel session at ATxSummit 2025 (PRNewsfoto/Infocomm Media Development Authority of Singapore)
A panel session at ATxSummit 2025 (PRNewsfoto/Infocomm Media Development Authority of Singapore)

ATxSummit จะเน้นย้ำถึงจุดที่ AI และนวัตกรรมมาบรรจบกัน ประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการเติบโตทางดิจิทัลซึ่งกำลังกำหนดอนาคตของเอเชีย ด้วยโปรแกรมการเสวนาอย่างเป็นกันเองกับวิทยากรแบบเข้มข้นและการสัมมนาทางเทคนิคเชิงลึก โดยครอบคลุม 5 หัวข้อสำคัญ ได้แก่:

  1. วิธีที่ระบบ AI เชิงตัวแทนเปลี่ยนแปลงองค์กรและการดำเนินงาน
  2. การนำ AI ไปใช้งานในวงกว้างเพื่อประโยชน์สาธารณะและผลกระทบต่อประเทศชาติ
  3. ที่ซึ่ง AI กำลังเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเปิดใช้งานปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว
  4. วิธีที่งาน ทักษะ และองค์กรต่าง ๆ กำลังพัฒนาในโลกซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI
  5. วิธีที่การกำกับดูแล AI ถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

ผู้ทรงอิทธิพลแถวหน้าแห่งการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมในปีนี้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมที่โดดเด่น อีกทั้งบรรดาผู้นำในภาครัฐบาลด้านนวัตกรรม AI ตั้งแต่ผู้สร้างระบบล้ำสมัยไปจนถึงผู้กำหนดนโยบายซึ่งควบคุมการใช้งาน

วิทยากรหลักประกอบด้วยผู้นำสถาบันระดับโลกและผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงวิชาการ อาทิ Ajay Banga ประธาน World Bank Group, Mathias Cormann เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), ศาสตราจารย์ Yoshua Bengio จากมหาวิทยาลัยมอนทรีออล ผู้บุกเบิกด้านการเรียนรู้เชิงลึก และศาสตราจารย์ Dawn Song จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ผู้เป็นที่รู้จักจากผลงานด้านความปลอดภัยของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรอันน่าเชื่อถือ ในช่วงการบรรยาย พวกเขาจะพิจารณาถึงพัฒนาการที่สำคัญบางประการในยุคของเรา รวมถึงวิธีนำ AI และนวัตกรรมดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างเพื่อรับมือกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงวิธีที่นโยบาย อุตสาหกรรม และการวิจัยสามารถก้าวไปพร้อมกันเมื่อ AI agents, embodied AI และเทคโนโลยีที่พลิกโฉมอื่น ๆ กลายเป็นกระแสหลัก

ผู้นำในอุตสาหกรรมและนักนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงอย่าง ดร. William Dally ประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ NVIDIA, David Zapolsky ประธานฝ่ายกิจการระดับโลกและกฎหมายของ Amazon.com Inc., Douglas Feagin ประธาน ANT International, Denise Dresser ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ OpenAI และ Jane Sun ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Trip.com Group จะมาร่วมแบ่งปันวิธีการรังสรรค์นวัตกรรมอย่างรวดเร็วให้กลายเป็นระบบที่มีความสามารถในการแข่งขันและทำงานได้ในวงกว้าง การอภิปรายของพวกเขาจะพิจารณาถึงสิ่งที่จำเป็นในการสถาปนาองค์กรซึ่งใช้ AI เป็นหลักท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม และวิธีรักษาความได้เปรียบในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ การดำเนินงาน และการแข่งขันระดับโลก

ผู้ทรงอิทธิพลจาก Accenture, Amazon.com Inc, FieldAI, Google, Grab, HP Inc, Salesforce, SAP Labs, Tomoro AI, Unitree, มหาวิทยาลัยโตเกียว และมหาวิทยาลัยชิงหัว เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการรวบรวมมุมมองที่หลากหลายที่สุดจากภาคธุรกิจ การวิจัย และเทคโนโลยีประยุกต์ เท่าที่เคยมีมาในงาน ATxSummit

"เทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องปฏิบัติการอีกต่อไป แต่กำลังถูกนำไปใช้ในระบบจริงและจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สำหรับเอเชีย นี่คือโอกาสที่แท้จริง สิงคโปร์ตั้งอยู่ใจกลางเครือข่าย Global-Asia นี้ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรจากภาครัฐ อุตสาหกรรม และการวิจัย เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในทางปฏิบัติ สิ่งสำคัญในขั้นต่อไปคือการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบในวงกว้างและในรูปแบบซึ่งสร้างมูลค่าที่ชัดเจน บรรดาผู้นำจากทั่วโลกต่างมารวมตัวกัน ณ การประชุมสุดยอด ATxSummit เพื่อหาแนวทางที่จะทำให้สิ่งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งในเอเชียและที่อื่น ๆ " Kiren Kumar รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ กล่าว

หกปีแห่งการเสวนา

หกปีแล้วที่ Asia Tech x Singapore (ATxSG) เป็นเวทีการประชุมด้านเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั่วโลกและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันหารือในประเด็นสำคัญ ๆ ที่ซึ่งเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัลมาบรรจบกัน

ATxSummit งานสำคัญระดับสูงสุดของ ATxSG ที่จัดขึ้นเฉพาะผู้ได้รับเชิญ จะเปิดฉากในวันที่ 19 พฤษภาคม ด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดหรู ณ Gardens by the Bay โดยมีประธานาธิบดี Tharman Shanmugaratnam ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยนาง Josephine Teo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาด้านดิจิทัลและสารสนเทศ และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Nation และความมั่นคงทางไซเบอร์ จะกล่าวปาฐกถาเปิดงานในวันที่ 20 พฤษภาคม ณ ATxSummit นอกจากนี้ ในพื้นที่จัดงานยังมีการจัดเวิร์คช็อปทางเทคนิค การสัมมนา การแสดงผลงานอุตสาหกรรม การประชุมโต๊ะกลมระหว่างรัฐบาล และการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมกว่า 25 รายการ หนึ่งในกิจกรรมซึ่งได้รับความคาดหวังสูงในพื้นที่จัดงานคือ Digital Frontier Forum (DFF) ซึ่งจัดแบบปิดร่วมกับ Founders Forum โดย DFF จะรวบรวมผู้นำด้านเทคโนโลยี นักลงทุน และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกว่า 100 ราย เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง ปัญญาประดิษฐ์ และกลยุทธ์การเติบโตทางดิจิทัล

ATxEnterprise ซึ่งเป็นตลาดจัดแสดงสินค้าและงานประชุมชั้นนำของ ATxSG จะกลับมาอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2569 ณ Singapore Expo โดยจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 700 ราย และวิทยากร 450 ชีวิตมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นซึ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความไว้วางใจทางดิจิทัล การเชื่อมต่อข้ามพรมแดน และการใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATxSummit โปรดเยี่ยมชม atxsummit.asiatechxsg.com

เกี่ยวกับ Asia Tech x Singapore (ATxSG)

ATxSG เป็นงานแสดงเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ (IMDA) และ Informa โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) งานดังกล่าวประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ ATxSummit, ATxEnterprise และ ATxInspire

เกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ (IMDA)

สำนักงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ (IMDA) เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของสิงคโปร์ โดยพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเปี่ยมชีวิตชีวาและสังคมดิจิทัลอันครอบคลุม ในฐานะสถาปนิกแห่งอนาคตดิจิทัลของสิงคโปร์ เราส่งเสริมการเติบโตในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่ไปกับกฎระเบียบอันก้าวหน้า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบนิเวศโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสร้างสิงคโปร์ให้เป็นมหานครดิจิทัล

สำหรับข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.imda.gov.sg หรือติดตาม IMDA บน LinkedIn (IMDAsg), Facebook (IMDAsg) และ Instagram (@imdasg)

สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือการสัมภาษณ์สื่อ โปรดติดต่อ:

Archetype Singapore สำหรับ IMDA ATxSG
[email protected]

SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore

Also from this source

ATxSummit 2026 Bawa Pemimpin Global ke Singapura Lakar Masa Depan AI Seluruh Asia

ATxSummit 2026 Bawa Pemimpin Global ke Singapura Lakar Masa Depan AI Seluruh Asia

Kecerdasan buatan (AI) bersepadu pantas ke dalam sistem yang menggerakkan ekonomi, sekali gus membentuk semula sejauh mana perniagaan bersaing,...
ATxSummit 2026 Brings Global Leaders to Singapore to Chart AI's Future Across Asia

ATxSummit 2026 Brings Global Leaders to Singapore to Chart AI's Future Across Asia

Artificial intelligence (AI) is rapidly embedding itself into the systems that power economies, reshaping how businesses compete, governments serve,...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Entertainment

Entertainment

Television

Television

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

News Releases in Similar Topics