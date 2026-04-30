ซัมเมอร์นี้มีเฮ! Cremo จาก Yili ส่งแคมเปญสุดคูล ชวนวัยรุ่นไทยสัมผัสความฟินแบบเต็มเลเยอร์
30 Apr, 2026, 18:43 CST
กรุงเทพฯ, 30 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงในช่วงฤดูร้อนของเมืองไทย ไอศกรีมเพียงหนึ่งแท่งจะสร้างเซอร์ไพรส์และความสดชื่นได้มากขนาดไหน ในวันที่อากาศร้อนระอุเช่นนี้ การได้สัมผัสช่วงเวลาแห่งความเย็นสบายได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต่างมองหาในแต่ละวัน
เพื่อตอบรับกับความต้องการในช่วงฤดูกาลนี้ แบรนด์ไอศกรีมอย่าง Cremo จึงได้เปิดตัวแคมเปญ "ครีโมบูสต์ฟินอินทุกเลเยอร์" เพื่อมอบความเย็นสดชื่น ช่วยให้ทุกคนได้คลายร้อนและดื่มด่ำกับสีสันของซัมเมอร์อย่างเต็มที่
ในรายการวาไรตี้ยอดฮิตอย่าง Running Man Thailand เมื่อไม่นานมานี้ ทาง Cremo ได้ดึงตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์หนุ่มอย่างบิวกิ้น พุฒิพงศ์ มาร่วมสร้างสีสันในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ โดยมีการออกแบบเกมสุดมันอย่าง "เกมเก้าอี้ปริศนา" ที่สอดแทรกความสนุกของ Cremo เข้ากับความบันเทิงได้อย่างลงตัว รูปแบบรายการที่สนุกสนานและมีการโต้ตอบกันอย่างมีพลังนี้ ช่วยสะท้อนความสดใสของฤดูร้อนผ่านเสียงหัวเราะและการพิชิตภารกิจ ซึ่งช่วยตอกย้ำตัวตนของแบรนด์ Cremo ที่เน้น "ความสนุก เซอร์ไพรส์ และพลังคนรุ่นใหม่" ได้เป็นอย่างดี
ขณะเดียวกันบนโลกโซเชียลมีเดีย Cremo ยังได้นำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างสรรค์ชาเลนจ์ตามเทรนด์ หรือโพสต์ที่เน้นความรู้สึกดี ๆ ไปจนถึงการหยิบยกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เข้าถึงง่ายมาสื่อสาร ทำให้แบรนด์สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์นี้ช่วยยกระดับแบรนด์ให้เป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ แต่คือไอเท็มฮิตของวัยรุ่นในทุกไลฟ์สไตล์ และด้วยการสื่อสารที่เน้นความเป็นกันเอง ทำให้ Cremo สร้างความผูกพันกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นอกจากกระแสตอบรับที่ฮอตฮิตบนโลกออนไลน์แล้ว Cremo ยังต่อยอดแคมเปญสู่กิจกรรมออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ โดยในคอนเสิร์ตของแบรนด์แอมบาสเดอร์บิวกิ้นที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ นั้น ทาง Cremo ได้เนรมิตพื้นที่กิจกรรมพิเศษที่ผสมผสานทั้งเสียงดนตรี พลังความสนุก และสัมผัสแห่งความเย็นสดชื่นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์น่าประทับใจให้แฟนคลับแบบครบทุกมิติ
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้ชิมไอศกรีม บูธถ่ายภาพสุดล้ำ และการแจกของที่ระลึกแบบลิมิเต็ดเอดิชัน ซึ่งสร้างความสนุกสนานและดึงดูดผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยแฟน ๆ สามารถเติมความสดชื่นไปพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศคอนเสิร์ตสุดฟิน ซึ่งรอยยิ้มและความสุขนี้เองที่เปิดโอกาสให้ Cremo ใกล้ชิดกับผู้บริโภคได้อย่างเป็นกันเอง พร้อมเปลี่ยนนิยามของ "ความสดชื่นในฤดูร้อน" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและจับต้องได้
Cremo เป็นแบรนด์ไอศกรีมไทยในเครือบริษัทอุตสาหกรรมนมชั้นนำของเอเชียอย่าง Yili Group โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ และไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และยกระดับประสบการณ์ของแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น Cremo อาศัยระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับโลกและศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อันแข็งแกร่งของ Yili เพื่อยกระดับทั้งคุณภาพสินค้าและการเข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ในปี 2568 ทาง Cremo กวาดส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแบรนด์ก็เป็นที่รับรู้เพิ่มขึ้น ทั้งยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดไทย
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสร้างสีสันในรายการวาไรตี้ยอดฮิต แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ Cremo ได้ส่งต่อตัวตนของแบรนด์ที่เน้น "ความแปลกใหม่ ความสนุก และความตื่นเต้นเหนือความคาดหมาย" ให้เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยในฤดูร้อนนี้ Cremo ไม่เพียงแค่มอบรสชาติที่เติมความสดชื่นเท่านั้น แต่ยังตั้งใจเติมเต็มความสุขและความผ่อนคลายให้แก่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยอีกด้วย
