ซัมเมอร์นี้มีเฮ! Cremo จาก Yili ส่งแคมเปญสุดคูล ชวนวัยรุ่นไทยสัมผัสความฟินแบบเต็มเลเยอร์

News provided by

Yili Group

30 Apr, 2026, 18:43 CST

กรุงเทพฯ, 30 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงในช่วงฤดูร้อนของเมืองไทย ไอศกรีมเพียงหนึ่งแท่งจะสร้างเซอร์ไพรส์และความสดชื่นได้มากขนาดไหน ในวันที่อากาศร้อนระอุเช่นนี้ การได้สัมผัสช่วงเวลาแห่งความเย็นสบายได้กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต่างมองหาในแต่ละวัน

เพื่อตอบรับกับความต้องการในช่วงฤดูกาลนี้ แบรนด์ไอศกรีมอย่าง Cremo จึงได้เปิดตัวแคมเปญ "ครีโมบูสต์ฟินอินทุกเลเยอร์" เพื่อมอบความเย็นสดชื่น ช่วยให้ทุกคนได้คลายร้อนและดื่มด่ำกับสีสันของซัมเมอร์อย่างเต็มที่

(PRNewsfoto/Yili Group)
(PRNewsfoto/Yili Group)
(PRNewsfoto/Yili Group)
(PRNewsfoto/Yili Group)

ในรายการวาไรตี้ยอดฮิตอย่าง Running Man Thailand เมื่อไม่นานมานี้ ทาง Cremo ได้ดึงตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์หนุ่มอย่างบิวกิ้น พุฒิพงศ์ มาร่วมสร้างสีสันในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ โดยมีการออกแบบเกมสุดมันอย่าง "เกมเก้าอี้ปริศนา" ที่สอดแทรกความสนุกของ Cremo เข้ากับความบันเทิงได้อย่างลงตัว รูปแบบรายการที่สนุกสนานและมีการโต้ตอบกันอย่างมีพลังนี้ ช่วยสะท้อนความสดใสของฤดูร้อนผ่านเสียงหัวเราะและการพิชิตภารกิจ ซึ่งช่วยตอกย้ำตัวตนของแบรนด์ Cremo ที่เน้น "ความสนุก เซอร์ไพรส์ และพลังคนรุ่นใหม่" ได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกันบนโลกโซเชียลมีเดีย Cremo ยังได้นำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างสรรค์ชาเลนจ์ตามเทรนด์ หรือโพสต์ที่เน้นความรู้สึกดี ๆ ไปจนถึงการหยิบยกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เข้าถึงง่ายมาสื่อสาร ทำให้แบรนด์สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์นี้ช่วยยกระดับแบรนด์ให้เป็นมากกว่าแค่ผลิตภัณฑ์ แต่คือไอเท็มฮิตของวัยรุ่นในทุกไลฟ์สไตล์ และด้วยการสื่อสารที่เน้นความเป็นกันเอง ทำให้ Cremo สร้างความผูกพันกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากกระแสตอบรับที่ฮอตฮิตบนโลกออนไลน์แล้ว Cremo ยังต่อยอดแคมเปญสู่กิจกรรมออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ โดยในคอนเสิร์ตของแบรนด์แอมบาสเดอร์บิวกิ้นที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ นั้น ทาง Cremo ได้เนรมิตพื้นที่กิจกรรมพิเศษที่ผสมผสานทั้งเสียงดนตรี พลังความสนุก และสัมผัสแห่งความเย็นสดชื่นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์น่าประทับใจให้แฟนคลับแบบครบทุกมิติ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้ชิมไอศกรีม บูธถ่ายภาพสุดล้ำ และการแจกของที่ระลึกแบบลิมิเต็ดเอดิชัน ซึ่งสร้างความสนุกสนานและดึงดูดผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยแฟน ๆ สามารถเติมความสดชื่นไปพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศคอนเสิร์ตสุดฟิน ซึ่งรอยยิ้มและความสุขนี้เองที่เปิดโอกาสให้ Cremo ใกล้ชิดกับผู้บริโภคได้อย่างเป็นกันเอง พร้อมเปลี่ยนนิยามของ "ความสดชื่นในฤดูร้อน" ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและจับต้องได้

Cremo เป็นแบรนด์ไอศกรีมไทยในเครือบริษัทอุตสาหกรรมนมชั้นนำของเอเชียอย่าง Yili Group โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ และไม่หยุดพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และยกระดับประสบการณ์ของแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น Cremo อาศัยระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานระดับโลกและศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อันแข็งแกร่งของ Yili เพื่อยกระดับทั้งคุณภาพสินค้าและการเข้าถึงผู้บริโภค ส่งผลให้ในปี 2568 ทาง Cremo กวาดส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแบรนด์ก็เป็นที่รับรู้เพิ่มขึ้น ทั้งยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดไทย

ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสร้างสีสันในรายการวาไรตี้ยอดฮิต แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ Cremo ได้ส่งต่อตัวตนของแบรนด์ที่เน้น "ความแปลกใหม่ ความสนุก และความตื่นเต้นเหนือความคาดหมาย" ให้เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยในฤดูร้อนนี้ Cremo ไม่เพียงแค่มอบรสชาติที่เติมความสดชื่นเท่านั้น แต่ยังตั้งใจเติมเต็มความสุขและความผ่อนคลายให้แก่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยอีกด้วย

SOURCE Yili Group

Yili's Cremo Brings Immersive Summer Fun to Thai Youth

Yili's Cremo Brings Immersive Summer Fun to Thai Youth

What kind of refreshing surprise can a single ice cream bring to the height of scorching Thai summer? As temperatures soar, finding moments of cool...
Syarikat Tenusu Terkemuka Asia Yili Bolot Anugerah di GDIC Asia 2026

Syarikat Tenusu Terkemuka Asia Yili Bolot Anugerah di GDIC Asia 2026

Dari 22 hingga 23 April, Kongres Inovasi Tenusu Global ke-9 (GDIC) Asia 2026 telah berlangsung di Singapura. Dr. Ignatius Szeto, Naib Presiden Yili...
