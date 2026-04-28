Syarikat Tenusu Terkemuka Asia Yili Bolot Anugerah di GDIC Asia 2026

SINGAPURA, 28 April 2026 /PRNewswire/ -- Dari 22 hingga 23 April, Kongres Inovasi Tenusu Global ke-9 (GDIC) Asia 2026 telah berlangsung di Singapura. Dr. Ignatius Szeto, Naib Presiden Yili Group, syarikat tenusu No.1 Asia, telah dijemput menghadiri acara tersebut dan menyampaikan pembentangan ucaptama. Sepanjang acara, beliau berkongsi secara sistematik pandangan berpandangan jauh serta amalan inovatif yang memfokuskan isu-isu utama seperti perubahan demografi dan evolusi permintaan pengguna.

Yili Scoops Multiple Awards The 9th GDIC Asia Awards 2026

Semasa kongres tersebut, anugerah "Trailblazer of Dairy Product Innovation Award" telah dilancarkan secara rasmi. Barisan produk teras Yili, termasuk Yili Xinhuo, Yili Qingmu dan Yili Health Science Changshi, membolot sembilan anugerah utama, sekali gus memperlihatkan pencapaian terobosan syarikat dalam pemakanan jitu dan inovasi fungsian.

Sebagai rantau paling ramai penduduk di dunia dan berkembang secara dinamik, Asia sedang beralih dengan pantas menjadi masyarakat menua. Industri tenusu, sebagai tonggak penting dalam sektor kesihatan yang lebih luas, memainkan peranan yang semakin kritikal dalam memenuhi keperluan pemakanan golongan warga emas. Dalam forum utama pada 22 April, Dr. Ignatius Szeto menyampaikan pembentangan ucaptama bertajuk "Population-Based Nutrition-Driven Dairy Innovation and Its Application in Healthy Aging" ("Inovasi Tenusu Didorong Pemakanan Berasaskan Populasi dan Aplikasinya dalam Penuaan Sihat") yang menghuraikan secara sistematik pendekatan saintifik dalam pembangunan produk tenusu mesra usia untuk warga emas. Beliau menjelaskan bahawa bagi memenuhi keperluan demografi teras ini, Yili telah membangunkan sistem produk tiga tonggak yang merangkumi sokongan pemakanan asas, pengukuhan pemakanan bersasar dan penambahan makanan fungsian berasaskan senario. Matriks produk tenusu diperibadikan dan mesra warga emas ini menangani secara tepat keperluan kesihatan pelbagai pengguna pertengahan umur dan warga emas.

Dalam sub-forum, Yili turut memperkenalkan pencapaian terkini dalam inovasi teknologi probiotik serta aplikasi industrinya. Dr. Szeto menyatakan, "Strain probiotik ialah 'cip teras' dalam sains makanan, dan keupayaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalaman dalam bidang ini menentukan secara langsung daya saing asas syarikat tenusu. Dipacu oleh inovasi bebas, Yili mengintegrasikan sumber penyelidikan saintifik global bagi membina sistem inovasi rantaian nilai penuh — daripada penyaringan strain dan pengesahan fungsian hingga pengkomersialan industri. Kami telah membangunkan sendiri beberapa strain utama dan terus menerajui peningkatan teknologi dalam industri ini."

Dalam sesi perbincangan meja bulat mengenai pengembangan lanjut pasaran tenusu Asia, Dr. Szeto terlibat dalam dialog mendalam bersama wakil industri serantau bagi meneroka trajektori pertumbuhan dan peluang sinergi industri. Setakat ini, Yili telah menubuhkan pangkalan pengeluaran di beberapa negara termasuk China, Indonesia dan Thailand. Dengan mengekalkan kedudukannya sebagai syarikat tenusu terkemuka Asia selama 12 tahun berturut-turut, Yili juga merupakan satu-satunya perusahaan Asia yang kini disenaraikan antara lima syarikat tenusu terkemuka global dan terus memacu pembangunan berkualiti tinggi sektor tenusu rantau ini.

Dipandu oleh falsafah pembangunan "No innovation, no future" ("Tiada inovasi, tiada masa depan") yang dicadangkan oleh Pan Gang, Pengerusi dan Presiden Yili Group, syarikat menubuhkan 15 pusat inovasi di seluruh dunia. Selain itu, Yili turut menerajui pembangunan National Center of Technology Innovation for Dairy di China, sekali gus membentuk rangkaian inovasi kolaboratif global yang kukuh dan menyeluruh.

