เจาะลึกสมรภูมิ EV 2026: เมื่อ "ความแรง" ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย Yadea ทุ่มสร้างมาตรฐานใหม่ ชู "บริการหลังการขาย" ครองใจคนไทย
05 May, 2026, 12:39 CST
กรุงเทพฯ 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่กลายมาเป็นทางเลือกหลักสำหรับคนเมืองและสายวิ่งงาน แต่น่าสนใจว่า "กำแพงในใจ" ของผู้บริโภคยังคงเป็นเรื่องของการดูแลหลังการซื้อ
คำถามที่ว่ารถเสียจะซ่อมที่ไหน หรือต้องรออะไหล่นานหรือไม่ ทำให้ในปี 2026 สมรภูมิมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ได้วัดกันแค่เรื่องของกำลังมอเตอร์หรือระยะทางต่อการชาร์จอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันด้าน "ระบบนิเวศน์ที่รองรับผู้ใช้งาน" ซึ่ง บริการหลังการขาย ได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญที่ชี้วัดความสำเร็จว่าแบรนด์ใดจะสามารถครองใจผู้ใช้งานได้ในระยะยาว
ยกระดับความมั่นใจด้วยฐานการผลิตและเครือข่าย 1,800 สาขา
เพื่อทลายข้อจำกัดและลบภาพจำเดิมๆ Yadea (ยาเดีย) แบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายอดขายอันดับ 1 ของโลก 9 ปีซ้อน จึงไม่ได้เข้ามาเพื่อเพียงแค่ทำตลาด แต่เดินหน้ายกระดับความมั่นใจให้ผู้บริโภคชาวไทยด้วยการลงทุนครั้งใหญ่ ก้าวสำคัญคือการตั้งโรงงานผลิตในโครงการ Free Trade Zone จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มกำลังการผลิต แต่ยังช่วยให้การจัดการอะไหล่และการบริการรวดเร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด
"เรามองไทยเป็นตลาดระยะยาว Yadea มุ่งมั่นนำสินค้ามาตรฐานสากลมาสู่ผู้บริโภคไทย พร้อมพัฒนาเครือข่ายการผลิตและบริการอย่าง โดยเน้นเรื่องการบริการหลังการขายเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยใช้งานได้อย่างมั่นใจที่สุด" คุณหยาง เสี่ยวเฟย ผู้บริหาร Yadea Thailand กล่าวตอกย้ำวิสัยทัศน์ พร้อมเผยเป้าหมายสำคัญในการขยายจุดบริการให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายที่สุด โดยเตรียมขยายสเกลจากกว่า 400 สาขาในปัจจุบัน สู่ 1,800 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2026
แก้ Pain Point เบ็ดเสร็จ ด้วยระบบอะไหล่ที่รวดเร็วและการรับประกันที่ชัดเจน
ความเร็วในการบริการคือสิ่งที่ Yadea ให้ความสำคัญสูงสุด ปัจจุบันแบรนด์ได้เดินหน้าขยายศูนย์บริการ ไปแล้วกว่า 60 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค และเมื่อผสานกับระบบโลจิสติกส์การกระจายอะไหล่ที่ทันสมัย ทำให้สามารถการันตีความรวดเร็วในการจัดส่งอะไหล่ถึงศูนย์บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ภายในเวลาเพียง 1–3 วัน และสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดภายใน 3–5 วัน ซึ่งถือเป็นการ "คืนเวลาในการใช้ชีวิต" ให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ที่โรงงานของ Yadea ประเทศไทยยังมีการจัดเก็บอะไหล่มากกว่า 50,000 ชิ้น ครอบคลุมทุกสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทยเพื่อรองรับความพร้อมในการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนอะไหล่
นอกจากนี้ Yadea ยังสร้างความอุ่นใจระยะยาวด้วยนโยบายการรับประกันที่โปร่งใส โดยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูงจะได้รับการรับประกันนานถึง 3 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร ในขณะที่กลุ่มจักรยานและสามล้อไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีสิทธิบัตรอย่างแบตเตอรี่ TTFAR กราฟีน จะได้รับการรับประกัน 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร พร้อมการรับประกันชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆ ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงในอนาคต
ก้าวต่อไปกับการขยายไลน์อัปผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากการปูพรมด้านบริการแล้ว Yadea ยังเตรียมสร้างความคึกคักให้กับตลาดด้วยแผนการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ถึง 3 รุ่นในปี 2026 ซึ่งมีทั้งรุ่นสมรรถนะสูงสำหรับการเดินทางไกลและรุ่นกะทัดรัดสำหรับการขับขี่ในเมือง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่หลากหลาย
ในยุคที่ใครๆ ก็ผลิตรถไฟฟ้าได้ คำถามที่ว่า "ใครดูแลลูกค้าได้ดีกว่ากัน" จึงกลายเป็นจุดตัดสินชัยชนะ การลงทุนระดับมหาศาลของ Yadea ทั้งในด้านโรงงาน เครือข่ายสาขา และการรับประกันที่จับต้องได้ คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาด EV ไทยได้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานใหม่แล้ว สัมผัสประสบการณ์และความมั่นใจระดับสากลจาก Yadea ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
