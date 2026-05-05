เจาะลึกสมรภูมิ EV 2026: เมื่อ "ความแรง" ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย Yadea ทุ่มสร้างมาตรฐานใหม่ ชู "บริการหลังการขาย" ครองใจคนไทย

News provided by

Yadea

05 May, 2026, 12:39 CST

กรุงเทพฯ 5 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่กลายมาเป็นทางเลือกหลักสำหรับคนเมืองและสายวิ่งงาน แต่น่าสนใจว่า "กำแพงในใจ" ของผู้บริโภคยังคงเป็นเรื่องของการดูแลหลังการซื้อ

คำถามที่ว่ารถเสียจะซ่อมที่ไหน หรือต้องรออะไหล่นานหรือไม่ ทำให้ในปี 2026 สมรภูมิมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ได้วัดกันแค่เรื่องของกำลังมอเตอร์หรือระยะทางต่อการชาร์จอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันด้าน "ระบบนิเวศน์ที่รองรับผู้ใช้งาน" ซึ่ง บริการหลังการขาย ได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญที่ชี้วัดความสำเร็จว่าแบรนด์ใดจะสามารถครองใจผู้ใช้งานได้ในระยะยาว

Continue Reading
Yadea Product Line
Yadea Product Line

ยกระดับความมั่นใจด้วยฐานการผลิตและเครือข่าย 1,800 สาขา

เพื่อทลายข้อจำกัดและลบภาพจำเดิมๆ Yadea (ยาเดีย) แบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายอดขายอันดับ 1 ของโลก 9 ปีซ้อน จึงไม่ได้เข้ามาเพื่อเพียงแค่ทำตลาด แต่เดินหน้ายกระดับความมั่นใจให้ผู้บริโภคชาวไทยด้วยการลงทุนครั้งใหญ่ ก้าวสำคัญคือการตั้งโรงงานผลิตในโครงการ Free Trade Zone จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มกำลังการผลิต แต่ยังช่วยให้การจัดการอะไหล่และการบริการรวดเร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดด

"เรามองไทยเป็นตลาดระยะยาว Yadea มุ่งมั่นนำสินค้ามาตรฐานสากลมาสู่ผู้บริโภคไทย พร้อมพัฒนาเครือข่ายการผลิตและบริการอย่าง โดยเน้นเรื่องการบริการหลังการขายเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าชาวไทยใช้งานได้อย่างมั่นใจที่สุด" คุณหยาง เสี่ยวเฟย ผู้บริหาร Yadea Thailand กล่าวตอกย้ำวิสัยทัศน์ พร้อมเผยเป้าหมายสำคัญในการขยายจุดบริการให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายที่สุด โดยเตรียมขยายสเกลจากกว่า 400 สาขาในปัจจุบัน สู่ 1,800 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2026

แก้ Pain Point เบ็ดเสร็จ ด้วยระบบอะไหล่ที่รวดเร็วและการรับประกันที่ชัดเจน

ความเร็วในการบริการคือสิ่งที่ Yadea ให้ความสำคัญสูงสุด ปัจจุบันแบรนด์ได้เดินหน้าขยายศูนย์บริการ ไปแล้วกว่า 60 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค และเมื่อผสานกับระบบโลจิสติกส์การกระจายอะไหล่ที่ทันสมัย ทำให้สามารถการันตีความรวดเร็วในการจัดส่งอะไหล่ถึงศูนย์บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ภายในเวลาเพียง 1–3 วัน และสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดภายใน 3–5 วัน ซึ่งถือเป็นการ "คืนเวลาในการใช้ชีวิต" ให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ที่โรงงานของ Yadea ประเทศไทยยังมีการจัดเก็บอะไหล่มากกว่า 50,000 ชิ้น ครอบคลุมทุกสินค้าที่จำหน่ายในประเทศไทยเพื่อรองรับความพร้อมในการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนอะไหล่

นอกจากนี้ Yadea ยังสร้างความอุ่นใจระยะยาวด้วยนโยบายการรับประกันที่โปร่งใส โดยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูงจะได้รับการรับประกันนานถึง 3 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร ในขณะที่กลุ่มจักรยานและสามล้อไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีสิทธิบัตรอย่างแบตเตอรี่ TTFAR กราฟีน จะได้รับการรับประกัน 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร พร้อมการรับประกันชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆ ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงในอนาคต

ก้าวต่อไปกับการขยายไลน์อัปผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากการปูพรมด้านบริการแล้ว Yadea ยังเตรียมสร้างความคึกคักให้กับตลาดด้วยแผนการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ถึง 3 รุ่นในปี 2026 ซึ่งมีทั้งรุ่นสมรรถนะสูงสำหรับการเดินทางไกลและรุ่นกะทัดรัดสำหรับการขับขี่ในเมือง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยที่หลากหลาย

ในยุคที่ใครๆ ก็ผลิตรถไฟฟ้าได้ คำถามที่ว่า "ใครดูแลลูกค้าได้ดีกว่ากัน" จึงกลายเป็นจุดตัดสินชัยชนะ การลงทุนระดับมหาศาลของ Yadea ทั้งในด้านโรงงาน เครือข่ายสาขา และการรับประกันที่จับต้องได้ คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาด EV ไทยได้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานใหม่แล้ว สัมผัสประสบการณ์และความมั่นใจระดับสากลจาก Yadea ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ Yadea Thailand ได้ที่เว็บไซต์: https://yadea.co.th/

SOURCE Yadea

Also from this source

Yadea Showcases World-Class Innovation at Chongqing Smart Manufacturing Base, Strengthening Engagement with Thai Dealers

Yadea Showcases World-Class Innovation at Chongqing Smart Manufacturing Base, Strengthening Engagement with Thai Dealers

Yadea, the world's No.1 electric two-wheeler brand for nine consecutive years, continues to accelerate its expansion in Southeast Asia. Recently, the ...
Yadea's Strong Sales Surge Worldwide Drives the Shift Toward Green Mobility

Yadea's Strong Sales Surge Worldwide Drives the Shift Toward Green Mobility

Recent weeks have seen a notable surge in interest in Yadea electric vehicles across multiple global markets. Search trends continue to climb, while...
More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Trade Show News

Trade Show News

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics