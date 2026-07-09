เกมมือถือแนว Idle Pixel RPG 'Ragnarok:GO' เปิดทดสอบ CBT 'Novice Test' บน Android ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ เริ่ม 9 กรกฎาคมนี้

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รุ่นทดสอบ Closed Beta Test (CBT) จะเปิดให้เล่นเป็นเวลา 12 วัน พร้อมระบบเติมเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และของรางวัลพิเศษอีกมากมาย
สิงคโปร์, 9 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ผู้ให้บริการเกม [Gravity Game Hub] ประกาศเปิดตัวการทดสอบ Closed Beta Test (CBT) อย่างเป็นทางการสำหรับเกมมือถือแนว Idle Pixel RPG ที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก Gravity อย่าง 'Ragnarok:GO' ภายใต้ชื่อการทดสอบ 'Novice Test' ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 และดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา 12 วัน ในพื้นที่ ประเทศไทยและฟิลิปปินส์ พร้อมกัน
การทดสอบรอบนี้เปิดให้ผู้เล่นบนระบบปฏิบัติการ Android สามารถเข้าร่วมได้ผ่านทาง Google Play Store โดยทุกการเติมเงินที่เกิดขึ้นในช่วง Closed Beta Test จะถูก คืนเต็มจำนวน เมื่อเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมรับ ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติม ตอบแทนผู้เล่นที่ร่วมสนับสนุนในช่วงทดสอบ
นอกจากนี้ ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมการทดสอบ 'Novice Test' ยังจะได้รับ ไอเทมมูลค่าสูงมากมาย อาทิ หินดวงดาว (Star Stone), เพชร (Diamond), คริสตัลอัญเชิญอาวุธ (Weapon Summon Soul Crystal) และของรางวัลอีกมากมาย เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นการผจญภัยในโลกของ RO สนุกและเต็มอิ่มมากยิ่งขึ้น
คืนชีพกราฟิกพิกเซลต้นฉบับของ Ragnarok Online ในแบบ 100% ตอบโจทย์ทั้งความคิดถึงของแฟนเก่าและประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้เล่นรุ่นใหม่
ระบบ Auto Battle และ Auto Adventure ช่วยให้คุณปล่อยมือได้เต็มที่ แม้ Offline ก็ยังรับประสบการณ์มหาศาล ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นตลอดเวลา โดยไม่ต้องทำอะไรเลย
มีทั้งด่านเดี่ยว ดันเจี้ยนทีม และบอสยักษ์ พร้อมสะสมเพ็ตสุดน่ารักที่เป็นทั้งเพื่อนและผู้ช่วย เล่นคนเดียวหรือเป็นทีมก็สนุกไม่แพ้กัน
คืนชีพระบบเปลี่ยนคลาสสุดคลาสสิก พร้อมสกิลเอฟเฟกต์อลังการ อาวุธและอุปกรณ์ฟาร์มได้จากการเล่น ปรับแต่งได้ตามใจ สร้างเส้นทางเติบโตที่ไม่ซ้ำใคร
เกี่ยวกับ 'Ragnarok:GO'
'Ragnarok:GO' เป็นเกมมือถือแนว Idle Pixel RPG ที่นำเสนอประสบการณ์ Ragnarok Online ต้นฉบับในรูปแบบกราฟิก Pixel สุดคลาสสิก ผสานกับระบบการเล่นแนว Idle ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเติบโตได้แม้ในขณะออฟไลน์ พร้อมระบบสังคมที่ครบครันและของรางวัลมากมาย รอให้คุณเข้ามาสัมผัส
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SOURCE Gravity Game Hub
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