ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาคการผลิตของอาเซียน: IME 2026 เชื่อมโยงเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และโอกาสทางธุรกิจ
News provided byDEXPO Shanghai Industry & Commerce Exhibition Co., Ltd.
20 Jul, 2026, 17:12 CST
กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ขณะที่ห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและนวัตกรรมสีเขียว ภูมิภาคอาเซียนได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตที่มีศักยภาพสูง โดยมีประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้นำในการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตอัจฉริยะภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG)
งาน Intelligent Manufacturing Expo Southeast Asia (IME 2026) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค กรุงเทพฯ โดยจัดร่วมกันระหว่าง Trade Development Bureau สังกัดกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, DEXPO Shanghai Industry & Commerce Exhibition Co., Ltd. และ Hannover Milano Fairs Shanghai Ltd. นับเป็นงานแสดงสินค้าต่างประเทศครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยอิสระจากผู้จัดงาน China International Industry Fair (CIIF)
งานนี้ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง 5,000 ตารางเมตร พร้อมรวบรวมบริษัทชั้นนำเกือบ 150 แห่งจากจีนและประเทศอื่น ๆ มาจัดแสดงเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ หุ่นยนต์ การบูรณาการระบบ สายการผลิตอัจฉริยะ เครื่องจักร CNC อุปกรณ์การผลิตขั้นสูง และโซลูชันด้านดิจิทัลสำหรับภาคอุตสาหกรรม ผู้ผลิตจากจีนให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะประตูสู่ตลาดภูมิภาค ขณะที่ผู้ประกอบการไทยกำลังมองหาโซลูชันด้านระบบอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และการผลิตสีเขียว เพื่อยกระดับผลิตภาพ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเฉพาะทาง 10 รายการ ทั้งการประชุมสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการจีนและไทยให้สามารถจับคู่เทคโนโลยีกับความต้องการของตลาด และสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน
ภายในงานจะมีการนำเสนอโซลูชันการผลิตที่ได้รับการใช้งานและพิสูจน์ประสิทธิภาพแล้วในประเทศไทยและตลาดเอเชียอื่น ๆ เช่น Han's Laser ซึ่งได้ติดตั้งระบบตัดเลเซอร์เอียงกำลัง 40 กิโลวัตต์เครื่องแรกของประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรี ช่วยให้ผู้ผลิตในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนโดยรวม ขณะที่โซลูชันเครื่องอัดอากาศแบบปราศจากน้ำมันของ DENAIR ถูกนำไปใช้ในบริษัทเภสัชกรรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ช่วยลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 20% ส่วนอุปกรณ์ของ HSG Laser ยังถูกใช้งานอย่างแพร่หลายโดย THACO ในเวียดนาม ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องจักรแล้วรวม 17 เครื่อง
ผู้แสดงสินค้าชั้นนำยังเตรียมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย Bodor Laser จะจัดแสดงเครื่องตัดเลเซอร์แผ่นโลหะ A Series ที่มีตัวเลือกกำลังตั้งแต่ 1.5 กิโลวัตต์ถึง 60 กิโลวัตต์ รองรับทั้งงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและการตัดแผ่นโลหะหนา ขณะที่ HSG Laser จะนำเสนอเครื่องตัดท่อเลเซอร์อเนกประสงค์ R2 ซึ่งมาพร้อมหัวจับระดับมืออาชีพและระบบรองรับอัตโนมัติสำหรับการแปรรูปท่ออย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน Shenzhen Inovance Technology Co., Limited จะจัดแสดงอินเวอร์เตอร์ AC อเนกประสงค์ MD630 Series ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบควบคุมอัจฉริยะและการยกระดับเครื่องจักรและสายการผลิตสู่ระบบดิจิทัล
เพื่อเปลี่ยนการจัดแสดงเทคโนโลยีให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ IME 2026 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, Google และ LINE ควบคู่กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ฐานข้อมูลผู้ประกอบการภาคการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ทีมประชาสัมพันธ์ยังได้ลงพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ (WHA), สวนอุตสาหกรรมโรจนะ และนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ระยอง
IME 2026 ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากองค์กรอุตสาหกรรมและพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและจีน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI), สมาคมไทยไอโอที (TIoTA), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI), สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA), สถาบันยานยนต์ (TAI), นิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ระยอง (TCRIZ), สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Cooperation Association of Small and Medium Enterprises - SIAB), New Energy Nexus China, สมาคมการค้าอุตสาหกรรมงานแสดงและประชุมไทย-จีน (China-Thailand Convention and Exhibition Industry Trade Association), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ศูนย์การผลิตอัจฉริยะ (SMC), สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA), บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (NNCL) และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์(CIPAT)
ด้วยการรวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัย การประยุกต์ใช้งานที่พิสูจน์แล้ว ผู้ซื้อระดับมืออาชีพ และทรัพยากรจากภาคอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาค IME 2026 มีเป้าหมายเชื่อมโยงศักยภาพการผลิตของจีนเข้ากับการยกระดับอุตสาหกรรมของไทย และโอกาสการเติบโตของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง
SOURCE DEXPO Shanghai Industry & Commerce Exhibition Co., Ltd.
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