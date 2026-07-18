อโกด้าจัดงาน Tech Camp Day ครั้งที่ 11 มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้าน Agentic AI

News provided byAgoda
18 Jul, 2026, 11:29 CST
กรุงเทพฯ, 18 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว จัดงาน Tech Camp Day ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมด้านเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล โดยมุ่งพัฒนาทักษะให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในสาขาเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ณ สำนักงานแห่งใหม่ของอโกด้าที่ One Bangkok เมื่อวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 400 คนจาก 12 มหาวิทยาลัย และนับตั้งแต่ปี 2566 มีผู้เข้ารับการอบรม Tech Camp Day ทั้งสิ้นมากกว่า 3,700 คน
งาน Tech Camp Day ของอโกด้าในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้งานจากเครื่องมือแบบแชท ไปสู่การใช้งาน Agentic AI ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตจริง โดยการอบรมทั้งสองวัน ได้ผ่านการออกแบบและถ่ายทอดความรู้โดยทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ของอโกด้า เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการใช้ AI ในการเขียน ค้นคว้า วางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งฝึกการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้เครื่องมือและเอเจนต์ AI ในบริบทที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการเรียนและการทำงาน เพื่อสร้างทั้งความเข้าใจพื้นฐานและความมั่นใจในการใช้งานในชีวิตจริง
ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ และสนับสนุนโครงการนี้ โดยกล่าวว่า "โครงการ Tech Camp Day ของอโกด้ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา คนรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย การมุ่งเน้นการฝึกอบรมและเสริมทักษะด้าน AI ผ่านโครงการลักษณะนี้ ช่วยให้เยาวชนมีเครื่องมือสำคัญ ที่จำเป็นต่อการเติบโตในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และร่วมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย"
นายเดเมียน เฟิร์ช (Damien Pfirsch) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของอโกด้า กล่าวว่า "ที่อโกด้า เราเชื่อว่าโครงการ Tech Camp Day เป็นโครงการสำคัญที่ช่วยเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมให้ใกล้กันมากขึ้น วัฒนธรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเราและเรามองว่าเป็นความรับผิดชอบของอโกด้าที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญในรูปแบบที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนรุ่นใหม่ พร้อมวางรากฐานด้านเทคนิคที่จำเป็นต่อความสำเร็จในสายงานเทคโนโลยี"
นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการในปี 2566 โครงการ Tech Camp Day ของอโกด้าได้จัดการอบรมด้านการประยุกต์ใช้ AI การออกแบบ UX/UI และการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเสริมทักษะให้นักศึกษาและกระตุ้นให้ต่อยอดการศึกษาและเส้นทางอาชีพในสายเทคโนโลยี โครงการนี้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการศึกษาและภาครัฐหลายแห่ง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และกระทรวง อว. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 90% แสดงความพึงพอใจหลังจบงาน และมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น
ในปี 2569 โครงการ Tech Camp Day ของอโกด้าได้ขยายขอบเขตจากการจัดการจัดอบรมไปสู่การสนับสนุนการเข้าถึงด้านดิจิทัลด้วย โดยอโกด้าบริจาคแล็ปท็อปจำนวน 170 เครื่องให้แก่มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA ในมาเลเซีย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจากครอบครัวที่ขาดแคลน
SOURCE Agoda
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