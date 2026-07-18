อโกด้าจัดงาน Tech Camp Day ครั้งที่ 11 มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้าน Agentic AI

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Agoda

18 Jul, 2026, 11:29 CST

กรุงเทพฯ, 18 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว จัดงาน Tech Camp Day ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมด้านเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล โดยมุ่งพัฒนาทักษะให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ นักศึกษามหาวิทยาลัย ในสาขาเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ณ สำนักงานแห่งใหม่ของอโกด้าที่ One Bangkok เมื่อวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 400 คนจาก 12 มหาวิทยาลัย และนับตั้งแต่ปี 2566 มีผู้เข้ารับการอบรม Tech Camp Day ทั้งสิ้นมากกว่า 3,700 คน

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Professor Yodchanan Wongsawat, Ph.D., Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science and Innovation (MHESI) of Thailand, delivered keynote remarks at Agoda's 11th Tech Camp Day.
Professor Yodchanan Wongsawat, Ph.D., Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science and Innovation (MHESI) of Thailand, delivered keynote remarks at Agoda's 11th Tech Camp Day.

งาน Tech Camp Day ของอโกด้าในครั้งนี้ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้งานจากเครื่องมือแบบแชท ไปสู่การใช้งาน Agentic AI ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตจริง โดยการอบรมทั้งสองวัน ได้ผ่านการออกแบบและถ่ายทอดความรู้โดยทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ของอโกด้า เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในการใช้ AI ในการเขียน ค้นคว้า วางแผน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งฝึกการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมได้ทดลองใช้เครื่องมือและเอเจนต์ AI ในบริบทที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการเรียนและการทำงาน เพื่อสร้างทั้งความเข้าใจพื้นฐานและความมั่นใจในการใช้งานในชีวิตจริง

ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ และสนับสนุนโครงการนี้ โดยกล่าวว่า "โครงการ Tech Camp Day ของอโกด้ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา คนรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย การมุ่งเน้นการฝึกอบรมและเสริมทักษะด้าน AI ผ่านโครงการลักษณะนี้ ช่วยให้เยาวชนมีเครื่องมือสำคัญ ที่จำเป็นต่อการเติบโตในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และร่วมเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย"

นายเดเมียน เฟิร์ช (Damien Pfirsch) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของอโกด้า กล่าวว่า "ที่อโกด้า เราเชื่อว่าโครงการ Tech Camp Day เป็นโครงการสำคัญที่ช่วยเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมให้ใกล้กันมากขึ้น วัฒนธรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเราและเรามองว่าเป็นความรับผิดชอบของอโกด้าที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญในรูปแบบที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
ให้คนรุ่นใหม่ พร้อมวางรากฐานด้านเทคนิคที่จำเป็นต่อความสำเร็จในสายงานเทคโนโลยี"

นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการในปี 2566 โครงการ Tech Camp Day ของอโกด้าได้จัดการอบรมด้านการประยุกต์ใช้ AI การออกแบบ UX/UI และการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเสริมทักษะให้นักศึกษาและกระตุ้นให้ต่อยอดการศึกษาและเส้นทางอาชีพในสายเทคโนโลยี โครงการนี้ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการศึกษาและภาครัฐหลายแห่ง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และกระทรวง อว. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 90% แสดงความพึงพอใจหลังจบงาน และมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

ในปี 2569 โครงการ Tech Camp Day ของอโกด้าได้ขยายขอบเขตจากการจัดการจัดอบรมไปสู่การสนับสนุนการเข้าถึงด้านดิจิทัลด้วย โดยอโกด้าบริจาคแล็ปท็อปจำนวน 170 เครื่องให้แก่มหาวิทยาลัย Universiti Teknologi MARA ในมาเลเซีย เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาจากครอบครัวที่ขาดแคลน

SOURCE Agoda

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