โปรเจกต์ Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN แวะจัดแสดงเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 4 ณ Harbour City
News provided byHarbour City Estates Limited
19 Aug, 2026, 17:37 CST
ฮ่องกง 19 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- งาน "Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN" จะเดินทางมาเยือน Harbour City ณ ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2569 ซึ่งถือเป็นจุดแวะจัดแสดงเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 4 งานอีเวนต์แบบจำกัดเวลาซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Disney และ G-DRAGON's PEACEMINUSONE นี้ได้มานำเสนอสามประสบการณ์ที่ห้ามพลาด อันได้แก่ "THE FIRST FAN" Dream House ร้านค้าป๊อปอัปสโตร์อย่างเป็นทางการ "THE FIRST FAN" และนิทรรศการศิลปะ "THE FIRST FAN Photo Zone" ซึ่งผสมผสานศิลปะร่วมสมัย ความคิดถึงในวัยเด็ก และสุนทรียศาสตร์ที่สร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์แบบพหุสัมผัสให้กับแฟนๆ
ลานด้านหน้า Ocean Terminal Forecourt ได้รับการเนรมิตให้กลายเป็น "THE FIRST FAN" Dream House ท่ามกลางฉากหลังอันงดงามของอ่าววิคตอเรีย โดยมีทางเข้าประดับไฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านของแอนดี้ (Andy) ซึ่งมีความสูงกว่า 5.5 เมตร กำแพงข้อความที่นำเสนอโดยบัซ ไลท์เยียร์ (Buzz Lightyear) และเจสซี่ (Jessie) โดยมีข้อความระบุว่า: "เราอาจจะตัวเล็ก แต่ความฝันของเรานั้นยิ่งใหญ่ มิตรภาพที่เราสร้างขึ้นในตอนนั้นคือ สิ่งที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้" ภายในงาน ผลงานจัดแสดงตัวละครจาก Toy Story ได้มารวมตัวกันรอบๆ ดอกเดซี่ PEACEMINUSONE ประดับไฟที่มีความสูงถึง 3 เมตร ทั้งยังมีผลงานจัดแสดงยอดนิยมจากการจัดงานที่กรุงโซล ซึ่งรวมถึงตู้ลิ้นชักสูง 3 เมตรที่ได้แรงบันดาลใจจากห้องนอนของแอนดี้ รูปปั้นวู้ดดี้ (Woody) สูง 1.6 เมตร และลูกบอลพิกซาร์ (Pixar Ball) อันโดดเด่นที่ได้มาเปิดตัวที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยประสบการณ์ดังกล่าวจะยังดำเนินต่อไปที่ Daisy Garden ที่ซึ่งบันไดได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นภูมิทัศน์ดอกไม้ที่ดูสนุกสนาน พร้อมด้วยตัวละครจาก Toy Story ที่หลายคนชื่นชอบ
ป๊อปอัปสโตร์อย่างเป็นทางการ "THE FIRST FAN" ที่ล็อบบี้ Ocean Terminal ได้จำลองแนวคิดงานศิลปะจากงานจัดแสดงที่โซลมาไว้ที่นี่ โดยนำเสนอสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และของสะสมจากคอลเลกชัน Toy Story x PEACEMINUSONE ประมาณ 70 รายการ พร้อมกับการเปิดตัวสินค้าสุดพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ฮ่องกงเท่านั้น
ในขณะเดียวกัน "THE FIRST FAN Photo Zone" ที่ Gallery by the Harbour ก็ได้นำเสนอรูปปั้นวู้ดดี้และบัซ ไลท์เยียร์ที่มีความสูงเกือบ 2 เมตร รวมถึงผลงานจัดแสดงลิฟต์ข้ามเวลา และงานศิลปะธีมดอกเดซี่กว่า 20 ชิ้นที่นำมาจัดแสดงเฉพาะในฮ่องกงเท่านั้น นอกจากนี้ กำแพงแห่งความฝัน "THE FIRST FAN" Dream Wall ยังได้เชิญชวนให้แฟนๆ ฝากข้อความส่วนตัวถึงตัวละคร Toy Story ที่พวกเขาชื่นชอบและ PEACEMINUSONE ในขณะที่โซนระบายสีแบบอินเทอร์แอกทีฟก็เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย
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รายละเอียดงาน: https://www.harbourcity.com.hk/en/article/toy-story-peaceminusone-the-first-fan/
SOURCE Harbour City Estates Limited
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