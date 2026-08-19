โปรเจกต์ Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN แวะจัดแสดงเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 4 ณ Harbour City

News provided by

Harbour City Estates Limited

19 Aug, 2026, 17:37 CST

ฮ่องกง 19 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- งาน "Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN" จะเดินทางมาเยือน Harbour City ณ ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2569 ซึ่งถือเป็นจุดแวะจัดแสดงเวิลด์ทัวร์ครั้งที่ 4 งานอีเวนต์แบบจำกัดเวลาซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Disney และ G-DRAGON's PEACEMINUSONE นี้ได้มานำเสนอสามประสบการณ์ที่ห้ามพลาด อันได้แก่ "THE FIRST FAN" Dream House ร้านค้าป๊อปอัปสโตร์อย่างเป็นทางการ "THE FIRST FAN" และนิทรรศการศิลปะ "THE FIRST FAN Photo Zone" ซึ่งผสมผสานศิลปะร่วมสมัย ความคิดถึงในวัยเด็ก และสุนทรียศาสตร์ที่สร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์แบบพหุสัมผัสให้กับแฟนๆ

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“Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN” arrives at Harbour City in Hong Kong for its fourth global tour stop, receiving an overwhelmingly positive response from local and international fans.
“Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN” arrives at Harbour City in Hong Kong for its fourth global tour stop, receiving an overwhelmingly positive response from local and international fans.
“THE FIRST FAN” official pop-up store at the Ocean Terminal Lobby recreates the artistic concept from the Seoul stop, featuring approximately 70 fashion, lifestyle, and collectible items from the Toy Story x PEACEMINUSONE collection, along with the debut of exclusive merchandise available only at the Hong Kong stop.
“THE FIRST FAN” official pop-up store at the Ocean Terminal Lobby recreates the artistic concept from the Seoul stop, featuring approximately 70 fashion, lifestyle, and collectible items from the Toy Story x PEACEMINUSONE collection, along with the debut of exclusive merchandise available only at the Hong Kong stop.
“THE FIRST FAN Photo Zone” at Gallery by the Harbour features nearly 2-metre-tall sculptures of Woody and Buzz Lightyear, a time-travelling elevator installation, and more than 20 Daisy-themed artworks showcased exclusively in Hong Kong.
“THE FIRST FAN Photo Zone” at Gallery by the Harbour features nearly 2-metre-tall sculptures of Woody and Buzz Lightyear, a time-travelling elevator installation, and more than 20 Daisy-themed artworks showcased exclusively in Hong Kong.

ลานด้านหน้า Ocean Terminal Forecourt ได้รับการเนรมิตให้กลายเป็น "THE FIRST FAN" Dream House ท่ามกลางฉากหลังอันงดงามของอ่าววิคตอเรีย โดยมีทางเข้าประดับไฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านของแอนดี้ (Andy) ซึ่งมีความสูงกว่า 5.5 เมตร กำแพงข้อความที่นำเสนอโดยบัซ ไลท์เยียร์ (Buzz Lightyear) และเจสซี่ (Jessie) โดยมีข้อความระบุว่า: "เราอาจจะตัวเล็ก แต่ความฝันของเรานั้นยิ่งใหญ่ มิตรภาพที่เราสร้างขึ้นในตอนนั้นคือ สิ่งที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้" ภายในงาน ผลงานจัดแสดงตัวละครจาก Toy Story ได้มารวมตัวกันรอบๆ ดอกเดซี่ PEACEMINUSONE ประดับไฟที่มีความสูงถึง 3 เมตร ทั้งยังมีผลงานจัดแสดงยอดนิยมจากการจัดงานที่กรุงโซล ซึ่งรวมถึงตู้ลิ้นชักสูง 3 เมตรที่ได้แรงบันดาลใจจากห้องนอนของแอนดี้ รูปปั้นวู้ดดี้ (Woody) สูง 1.6 เมตร และลูกบอลพิกซาร์ (Pixar Ball) อันโดดเด่นที่ได้มาเปิดตัวที่ฮ่องกงเป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยประสบการณ์ดังกล่าวจะยังดำเนินต่อไปที่ Daisy Garden ที่ซึ่งบันไดได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นภูมิทัศน์ดอกไม้ที่ดูสนุกสนาน พร้อมด้วยตัวละครจาก Toy Story ที่หลายคนชื่นชอบ

ป๊อปอัปสโตร์อย่างเป็นทางการ "THE FIRST FAN" ที่ล็อบบี้ Ocean Terminal ได้จำลองแนวคิดงานศิลปะจากงานจัดแสดงที่โซลมาไว้ที่นี่ โดยนำเสนอสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และของสะสมจากคอลเลกชัน Toy Story x PEACEMINUSONE ประมาณ 70 รายการ พร้อมกับการเปิดตัวสินค้าสุดพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ฮ่องกงเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน "THE FIRST FAN Photo Zone" ที่ Gallery by the Harbour ก็ได้นำเสนอรูปปั้นวู้ดดี้และบัซ ไลท์เยียร์ที่มีความสูงเกือบ 2 เมตร รวมถึงผลงานจัดแสดงลิฟต์ข้ามเวลา และงานศิลปะธีมดอกเดซี่กว่า 20 ชิ้นที่นำมาจัดแสดงเฉพาะในฮ่องกงเท่านั้น นอกจากนี้ กำแพงแห่งความฝัน "THE FIRST FAN" Dream Wall ยังได้เชิญชวนให้แฟนๆ ฝากข้อความส่วนตัวถึงตัวละคร Toy Story ที่พวกเขาชื่นชอบและ PEACEMINUSONE ในขณะที่โซนระบายสีแบบอินเทอร์แอกทีฟก็เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย

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รายละเอียดงาน: https://www.harbourcity.com.hk/en/article/toy-story-peaceminusone-the-first-fan/

SOURCE Harbour City Estates Limited

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