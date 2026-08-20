Projek Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN Membuat Persinggahan Jelajah Global Keempat di Harbour City

HONG KONG, 19 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Mulai 14 Ogos hingga 6 September 2026, "Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN" berada di Harbour City, Hong Kong bagi membuat persinggahan jelajah global keempatnya. Dihasilkan menerusi kerjasama antara Disney dan PEACEMINUSONE milik G-DRAGON, acara masa terhad itu menampilkan tiga pengalaman yang wajib dikunjungi: "THE FIRST FAN" Dream House, Kedai Munculan Rasmi "THE FIRST FAN" dan Pameran Seni "THE FIRST FAN Photo Zone" — menggabungkan seni kontemporari, nostalgia zaman kanak-kanak dan estetika kreatif bagi menjadi pengalaman peminat pelbagai deria.

“Toy Story | PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN” arrives at Harbour City in Hong Kong for its fourth global tour stop, receiving an overwhelmingly positive response from local and international fans. “THE FIRST FAN” official pop-up store at the Ocean Terminal Lobby recreates the artistic concept from the Seoul stop, featuring approximately 70 fashion, lifestyle, and collectible items from the Toy Story x PEACEMINUSONE collection, along with the debut of exclusive merchandise available only at the Hong Kong stop. “THE FIRST FAN Photo Zone” at Gallery by the Harbour features nearly 2-metre-tall sculptures of Woody and Buzz Lightyear, a time-travelling elevator installation, and more than 20 Daisy-themed artworks showcased exclusively in Hong Kong.

Berlatarbelakangkan panorama Pelabuhan Victoria yang menakjubkan, Ocean Terminal Forecourt ditransformasikan menjadi "THE FIRST FAN" Dream House, menampilkan pintu masuk berlampu yang diilhamkan daripada rumah Andy dengan ketinggian melebihi 5.5 meter. Dinding mesej yang dipersembahkan oleh Buzz Lightyear dan Jessie memaparkan kata-kata: "Kita mungkin kecil ketika itu, namun impian kita besar. Persahabatan yang kita jalin ketika itulah yang membentuk diri kita hari ini." Di dalamnya, pemasangan watak-watak Toy Story diletakkan berkumpul di sekeliling Daisy PEACEMINUSONE bercahaya setinggi 3 meter. Pemasangan popular daripada persinggahan di Seoul — termasuk almari berlaci setinggi 3 meter yang diilhamkan daripada bilik tidur Andy, arca Woody setinggi 1.6 meter dan Pixar Ball yang ikonik — turut membuat penampilan sulungnya di Hong Kong. Pengalaman itu diteruskan di Daisy Garden, dengan tangga ditransformasikan menjadi landskap bunga ceria yang menampilkan watak-watak Toy Story yang digemari ramai.

Kedai munculan rasmi "THE FIRST FAN" di Ocean Terminal Lobby mencipta semula konsep artistik daripada persinggahan di Seoul, menampilkan kira-kira 70 barangan fesyen, barangan gaya hidup dan barangan yang dikumpul daripada koleksi Toy Story x PEACEMINUSONE, di samping memperkenalkan buat julung kalinya barangan eksklusif yang boleh didapati di persinggahan Hong Kong.

Sementara itu, "THE FIRST FAN Photo Zone" di Gallery by the Harbour menampilkan arca Woody dan Buzz Lightyear setinggi hampir 2 meter, pemasangan lif merentas masa serta lebih 20 karya seni bertemakan Daisy yang dipamerkan secara eksklusif di Hong Kong. "THE FIRST FAN" Dream Wall khusus mengundang peminat untuk meninggalkan mesej peribadi kepada watak-watak Toy Story kegemaran mereka dan PEACEMINUSONE, manakala pemasangan mewarna interaktif turut menjemput pengunjung menyerlahkan daya kreativiti mereka.

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Butiran Acara: https://www.harbourcity.com.hk/en/article/toy-story-peaceminusone-the-first-fan/

SOURCE Harbour City Estates Limited