เมื่อชุมชนนักเทรดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างก้าวกระโดด VT Markets พร้อมยกระดับบทบาทขึ้นไปอีกขั้นในงาน Traders Fair Thailand
28 May, 2026, 16:00 CST
กรุงเทพมหานคร, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในภูมิภาคการเทรดที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดของโลกอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน เอเชียมีนักเทรดรายย่อยที่ใช้งานอยู่ประมาณ 3.2 ล้านคน จากจำนวนประมาณ 10 ล้านคนทั่วโลก ทำให้มันเป็นตลาดระดับภูมิภาคที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุด โดยทั่วทั้งภูมิภาค จำนวนเทรดเดอร์ที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับแนวโน้มในปี 2569 ที่จะเปลี่ยนจากการตัดสินใจตามโอกาสเฉพาะหน้า ไปสู่กลยุทธ์ที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้น
แรงขับเคลื่อนนี้สะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ VT Markets ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน โดยจำนวนเทรดเดอร์ใหม่บนแพลตฟอร์มเติบโตขึ้น 45% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่จำนวนผู้ใช้งานรายวัน (Daily Users) เพิ่มขึ้นถึง 35% ซึ่งสะท้อนว่าเทรดเดอร์ไม่ได้เพียงแค่เข้าสู่ตลาด แต่ยังคงมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปริมาณการเทรดก็เติบโตขึ้นตามไปด้วย โดยเพิ่มขึ้นถึง 40% ตอกย้ำความต้องการของนักลงทุนไทยที่สนใจการลงทุนแบบหลายสินทรัพย์ (Multi-Asset) มากขึ้น
ท่ามกลางการเติบโตดังกล่าว VT Markets ได้เข้าร่วมงาน Traders Fair Thailand 2026 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ณ ICONSIAM กรุงเทพฯ ในฐานะ Prime Sponsor โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน จากหลากหลายภาคส่วนในวงการเทรด ทั้งโบรกเกอร์, ผู้แนะนำโบรกเกอร์ (IB), บริษัทฟินเทค และผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการเงินมาไว้ในที่เดียว
ภายในงาน Maury Murgioni ซึ่งเป็น Business Development Manager ของ VT Markets ได้ขึ้นเวทีบรรยายในหัวข้อ "The Psychology Behind Market Behavior" ที่พาผู้ฟังเจาะลึกพฤติกรรมและอคติทางความคิดที่มีผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์ในสภาวะตลาดจริง ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นตามการเติบโตและพัฒนาของชุมชนนักเทรดในภูมิภาค
การเข้าร่วมงาน Traders Fair Thailand ของ VT Markets ครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มุ่งเน้นการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปี 2569 บริษัทได้ขยายบทบาทในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดงาน "2026 APAC Gala: Future in Motion" ที่กรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า VT Markets มองบทบาทของตนเองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่าเพียงการเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนเท่านั้น
เกี่ยวกับ VT Markets
VT Markets เป็นโบรกเกอร์หลากหลายสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมที่มีการดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ บริษัทได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วมากมายจนถึงปัจจุบัน เช่น รางวัลการเทรดออนไลน์ยอดเยี่ยม (Best Online Trading) และรางวัลโบรกเกอร์ที่เติบโตเร็วที่สุด (Fastest Growing Broker) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเทรดได้ ปัจจุบัน VT Markets นำเสนอการเข้าถึงตราสารทางการเงินมากกว่า 1,000 รายการอย่างครอบคลุม มอบประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่นให้แก่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับรางวัลมากมาย
