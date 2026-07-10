ทัวร์ออนไลน์ทั่วโลกของ Yili เผยเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์กับไอศกรีม Cremo ในประเทศไทย

News provided byYili Group
10 Jul, 2026, 21:03 CST
ทัวร์แบบเวอร์ชวลครั้งล่าสุดของ Yili ชูเครือข่ายท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ โดยสำรวจว่า แบรนด์ Cremo ที่เป็นที่รักนี้ นำความเซอร์ไพรส์ในแต่ละวันมาสู่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้อย่างไร
กรุงเทพมหานคร, 10 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Yili Group ได้เปิดตัวแคมเปญระดับโลกประจำปี 2569 "Taste the World with Yili and Discover a Better Life" ในส่วนของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนของแคมเปญที่ครอบคลุมสามทวีปและห้าจุดหมายปลายทางทั่วโลก โดยแคมเปญในส่วนนี้จะนำเสนอเรื่องราวการเดินทางอันน่าตื่นเต้นของ Cremo ซึ่งเป็นแบรนด์ไอศกรีมยอดนิยมของ Yili ในประเทศไทย เพื่อสำรวจว่า Yili ผสานประสบการณ์ผลิตภัณฑ์เข้ากับวัฒนธรรมเยาวชนท้องถิ่นได้อย่างลงตัวอย่างไร เพื่อมอบ "เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์" ให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
เผยเซอร์ไพรส์แสนอร่อยทีละชั้น
ในประเทศไทย ไอศกรีมไม่ได้เป็นเพียงสิ่งคลายร้อนในฤดูร้อนเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งความสุขในชีวิตประจำวันอีกด้วย ทัวร์แบบเวอร์ชวลนี้จะพาคุณไปพบกับพิม อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารชื่อดังบน YouTube ขณะที่เธอเพลิดเพลินกับไอศกรีมช็อกโกแลตลาวาที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้าน Cremo ในการรวมตัวสุดครึกครื้นกับเพื่อน ๆ ไอศกรีมนี้มอบประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสหลากหลายมิติ ด้วยไส้ช็อกโกแลตเข้มข้นที่ไหลเยิ้มอยู่ด้านใน ห่อหุ้มด้วยไอศกรีมเนื้อเนียน และเปลือกช็อกโกแลตกรอบ ๆ เนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่หลายชั้นนี้ทำให้ไอศกรีมนี้กลายเป็นของหวานที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และสร้างความประหลาดใจให้กับช่วงเวลาสังสรรค์ในชีวิตประจำวันได้ทันที
ดึงดูดกลุ่ม Gen Z ผ่านวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่
Cremo เป็นแบรนด์ไอศกรีมคลาสสิกที่คนไทยหลายคนชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับรสนิยมและภาษาของคนรุ่นใหม่ โดยการร่วมมือกับเซเลบชื่อดัง เช่น ศิลปินยอดนิยมอย่าง Billkin แบรนด์ที่มีประวัติยาวนานแบรนด์นี้ได้ผสานของหวานเข้ากับวัฒนธรรมวัยรุ่นได้อย่างลงตัว มีการจัดแคมเปญแบบอินเทอร์แอกทีฟที่น่าสนใจ ประสบการณ์ป๊อปอัพสุดสร้างสรรค์ และกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดการมีส่วนร่วม ความคิดริเริ่มที่เน้นคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพลังให้กับแบรนด์ แต่ยังสร้างจุดสัมผัสที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ ซึ่งโดนใจกลุ่มผู้บริโภค Gen Z อย่างลึกซึ้ง
เครือข่ายทั่วประเทศที่เต็มไปด้วยความสุขในชีวิตประจำวัน
รากฐานที่แท้จริงของการจดจำแบรนด์ Cremo อยู่ที่การบูรณาการอย่างลึกซึ้งเข้ากับชุมชนท้องถิ่นและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากกว่า 20 รายการต่อปี แบรนด์นี้คอยมอบเซอร์ไพรส์สดใหม่เพื่อตอบโจทย์รสนิยมของคนในท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามที่แสดงให้เห็นในวิดีโอ เจ้าของร้านค้าในท้องถิ่นต่างภูมิใจนำเสนอ Cremo ในฐานะสินค้าขายดีอันดับต้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าคุณภาพดีเหล่านี้หาซื้อได้ง่าย Cremo จึงได้สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ประกอบด้วยตู้แช่แข็งของแบรนด์กว่า 60,000 ตู้ และรถขนส่งอีกหลายร้อยคัน จากจังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือ ไปจนถึงจังหวัดยะลาทางภาคใต้ Cremo ได้ผนวกรวมเข้ากับท้องถนนที่คึกคักและชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวไทยอย่างลงตัว
Cremo เป็นเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Yili และเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทในการผสานทรัพยากรระดับโลกเข้ากับความเข้าใจท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง หลังจากส่วนแบ่งการตลาดและการรับรู้แบรนด์ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2568 แบรนด์นี้ยังคงเฟื่องฟูต่อไป Yili Group ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ของเอเชีย เข้าถึงกว่า 80 ประเทศและภูมิภาค ยังคงกำหนดมาตรฐานคุณภาพระดับโลก เปลี่ยนทุกคำที่รับประทานให้เป็นภาษาสากลแห่งความสุข และนำเซอร์ไพรส์แสนหวานมาสู่ครอบครัวทั่วโลก
SOURCE Yili Group
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