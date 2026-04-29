Alami budaya Timur di tengah-tengah landskap: Guizhou China cipta pelbagai pengalaman pelancongan budaya

GUIYANG, China, 29 April 2026 /PRNewswire/ --

Terletak di barat daya China, Guizhou ialah wilayah yang melaluinya keindahan alam semula jadi bergabung jalin dengan budaya pelbagai etnik.

The photo shows performers performing traditional local opera at the entrance of Yunfeng Tunbao in Anshun, Guizhou. Photo by Tang Zhe

Kawasan ini menampilkan kedua-dua topografi karst tipikal serta dan sumber budaya yang sangat banyak. Bermula daripada Aliran Pemikiran Yangming hinggalah budaya etnik dan budaya Tunpu, pelbagai unsur sejarah dan budaya bertumpu serta berkembang maju di sini.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Guizhou memanfaatkan sumber-sumber ini untuk memajukan integrasi antara budaya dan pelancongan secara berterusan. Melalui inisiatif seperti pembangunan laluan budaya dan pengalaman imersif, budaya tradisional diserap secara lancar ke dalam persekitaran pelancongan moden.

Sementara itu, Guizhou mentransformasikan sumber budaya menjadi tawaran berasaskan pengalaman dengan memberi tumpuan kepada sektor budaya tersendiri seperti budaya Yangming, budaya etnik, budaya Tunpu dan budaya merah. Dalam konteks budaya merah, Muzium Seni dan Teknologi Digital Long March "Red Ribbon", yang bertemakan sekitar warisan ini, mempersembahkan naratif sejarah melalui imejan digital dan paparan interaktif, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu destinasi pengalaman budaya utama di wilayah ini.

Di Taman Budaya Yangming Xiuwen, berpandukan konsep seperti "kesatuan pengetahuan dan tindakan", pihak berkuasa tempatan telah melancarkan program pentafsiran dan pengalaman bagi memudahkan kefahaman yang lebih mendalam mengenai falsafah tradisional. Aliran Pemikiran Wang Yangming telah memberikan pengaruh yang besar di Asia Timur dan sejak sekian lama mendapat perhatian di rantau seperti Korea Selatan dan Jepun.

Di Wilayah Autonomi Miao dan Dong Qiandongnan, tempat-tempat seperti Kampung Miao Xijiang Qianhu dan Kampung Dong Zhaoxing mempersembahkan kepelbagaian bentuk budaya melalui seni bina etnik, nyanyian dan tarian serta pameran warisan budaya tidak ketara. Kraf tradisional seperti sulaman Miao dan batik terus diamalkan dalam kehidupan harian, dan pengunjung boleh menyertai pengalaman penghasilan secara praktikal.

Budaya Tunbao Anshun mengekalkan susun atur penempatan yang berusia lebih 600 tahun, menukarkan warisan sejarah dan budaya kepada tawaran pelancongan melalui aktiviti seperti persembahan opera tradisional serta pengalaman imersif di perkampungan purba.

Data awam menunjukkan bahawa Guizhou kini telah mewujudkan lebih 200 ruang pengalaman pelancongan warisan budaya tidak ketara serta 519 bengkel warisan, yang melaluinya pengunjung boleh mengambil bahagian dalam pengalaman interaktif. Sumber budaya sedang ditransformasikan dengan pesat menjadi produk pelancongan yang ketara.

Dalam interaksi antara fahaman pelbagai budaya dan landskap alam semula jadi, Guizhou muncul sebagai jendela penting yang mempamerkan budaya Barat Daya China.

