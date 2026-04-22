Changan Group ผลักดันกลยุทธ์ระดับโลกด้วยกรอบความร่วมมือ "1+4+4+5" ตั้งเป้ารายได้ 6 แสนล้านหยวนภายในปี 2573

News provided by

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

22 Apr, 2026, 15:45 CST

กลุ่มบริษัทฯ เผยกลยุทธ์ "Six Major Leaps" (หกก้าวกระโดดสำคัญ) และเป้าหมายการเติบโตแบบเท่าตัว 5 ประการ พร้อมปักธงรายได้ 6 แสนล้านหยวน และยอดขายในต่างประเทศ 1.5 ล้านคันภายในปี 2573

ฉงชิ่ง จีน 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Changan Group ได้จัดงานเปิดตัวยุทธศาสตร์ระดับโลกและงานประชุมพันธมิตรโลก ณ เมืองฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ "1+4+4+5" แก่คณะตัวแทนกว่า 700 ท่าน โดยกลยุทธ์นี้เป็นการเน้นย้ำ และยกระดับแผนงาน "Vast Ocean Plan" (ยุทธศาสตร์ทะเลกว้าง) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีความทะเยอทะยานที่ชัดเจนคือ การก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ 10 อันดับแรกของโลก และทำรายได้ให้ถึง 6 แสนล้านหยวนภายในปี 2573

กลยุทธ์ "1+4+4+5" สร้างขึ้นจาก หนึ่งวิสัยทัศน์ ซึ่งก็คือการสร้างกลุ่มบริษัทรถยนต์ระดับโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลและมีเทคโนโลยีหลักเป็นของตนเอง โดยประกอบด้วยสี่เสาหลักทางธุรกิจ ดังนี้ ยานพาหนะ ชิ้นส่วนประกอบ การบริการ และอุตสาหกรรมระบบนิเวศแห่งอนาคต และ สี่ลำดับความสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน รวมถึง ระบบอัจฉริยะ การพัฒนาสีเขียว โลกาภิวัตน์ และการบูรณาการ

กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้า การเติบโตสองเท่าภายใต้แผนงาน 10 ปีแบบสองขั้นตอนใน 5 ด้าน ภายในปี 2573 อันได้แก่ ยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV), ยอดขายรถยนต์ในต่างประเทศ, รายได้รวม, กำไรสุทธิรวม และมูลค่าแบรนด์ โดยเป้าหมายเฉพาะในปี 2573 ประกอบด้วย ยอดขาย NEV 2.4 ล้านคัน, ยอดขายรถยนต์ในต่างประเทศ 1.5 ล้านคัน, รายได้รวม 6 แสนล้านหยวน และมูลค่าแบรนด์ที่ 2 แสนล้านหยวน เพื่อนำพา Changan ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งใน 500 แบรนด์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก

"วันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่โดดเด่น ซึ่งหล่อหลอมขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง และโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน ทุกการเปลี่ยนผ่านได้สร้างเงื่อนไขสำหรับการกำเนิดองค์กรระดับโลกยุคใหม่ โดย Changan Group จะยังคงมุ่งมั่นต่อการพัฒนาร่วมกัน และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างทั่วถึง โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมด้วยเป้าหมาย และทิศทางที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวไปข้างหน้าเคียงข้างกัน"
— Zhu Huarong ประธาน Changan Group

Six Major Leaps (หกก้าวกระโดดสำคัญ)

Changan ได้กำหนด 6 ก้าวกระโดดที่สามารถวัดผลได้เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์นี้ไว้ดังนี้

ก้าวกระโดดด้านประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนจากระบบการขับขี่อัจฉริยะเฉพาะส่วน สู่ระบบอัจฉริยะเต็มรูปแบบทั้งคันรถด้วยระบบ SDA Intelligence

ก้าวกระโดดด้านพลังงานเปลี่ยนจากพลังงานแบบดั้งเดิมสู่โซลูชันสีเขียวและมีประสิทธิภาพสูง โดยมุ่งสู่การมีระดับการปล่อยคาร์บอนสูงสุดภายในปี 2570

ก้าวกระโดดด้านขนาดขยายการเติบโตจากหลายแหล่งรายได้ด้วยการเพิ่มยอดขาย NEV และยอดขายต่างประเทศเป็นสองเท่า

ก้าวกระโดดด้านระบบนิเวศได้ยกระดับจาก "อุตสาหกรรมใหญ่ ระบบนิเวศเล็ก" สู่ "อุตสาหกรรมใหญ่ ระบบนิเวศใหญ่"

ก้าวกระโดดด้านระบบเปลี่ยนจากการบริหารจัดการแบบดั้งเดิมสู่การกำกับดูแลระดับโลกที่ทันสมัย

ก้าวกระโดดด้านมูลค่าผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัจฉริยะ และคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ

โลกาภิวัตน์: สามแผนงานหลัก

Changan ได้ผลักดันแผนงานหลัก 3 ประการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ อันประกอบด้วยแผนงานสีเขียว แผนงานอัจฉริยะ และยุทธศาสตร์ทะเลกว้าง ซึ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อเร่งวิวัฒนาการไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัจฉริยะและคาร์บอนต่ำ

แผนงานสีเขียวมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเทคโนโลยีหลักของยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) พร้อมกับปลูกฝังความยั่งยืนให้ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของยานพาหนะ ในขณะที่แผนงานอัจฉริยะ พร้อมส่งมอบโซลูชันการขับเคลื่อนอัจฉริยะที่มีความปลอดภัยสูงสุด

ส่วนยุทธศาสตร์ทะเลกว้างจะทำหน้าที่ผลักดันการก้าวสู่โลกาภิวัตน์อย่างครอบคลุมทั้งในด้านแบรนด์และอุตสาหกรรม โดยยึดตามหลักการพัฒนาในระยะยาว การปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิ่น การวางระบบอย่างมีระเบียบ และการบูรณาการหลักการ ESG เข้าด้วยกัน

รากฐานความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์นี้ตั้งอยู่บนรากฐานที่แข็งแกร่ง ในปี 2567 Changan Group มียอดจำหน่ายรถยนต์ 2.913 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมียอดขาย NEV เกินกว่า 1.1 ล้านคัน และยังครองอันดับหนึ่งในการประเมินศูนย์เทคโนโลยีองค์กรแห่งชาติของจีนติดต่อกันถึง 14 ปี โดยมีทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ระดับโลกกว่า 24,000 คน ถือครองสิทธิบัตรถึง 20,935 ฉบับ (เป็นสิทธิบัตรด้านสิ่งประดิษฐ์ถึง 71%) และมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 408 รายการ

Changan ดำเนินธุรกิจใน 118 ประเทศผ่านจุดจำหน่าย 1,124 แห่ง พร้อมฐานการผลิตในต่างประเทศ 22 แห่ง และกำลังการผลิตต่อปีที่ 350,000 คัน ซึ่งในเดือนมีนาคม 2569 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมียอดจำหน่ายในต่างประเทศต่อเดือนเกิน 100,000 คันเป็นครั้งแรก ด้วยเหตุนี้เอง Changan Group จึงกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสู่ความทะเยอทะยานระดับโลกในปี 2573 ด้วยความก้าวหน้าอันมั่นคง และเป้าหมายที่ชัดเจน

เว็บไซต์: www.globalchangan.com 
X (Twitter): @globalchangan 
Instagram, Facebook, Youtube และ TikTok: @changanautomobile

SOURCE Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

Also from this source

More Releases From This Source

Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Green Technology

Green Technology

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics