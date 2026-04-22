COMAU โชว์ศักยภาพโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่งาน GIICOMVEC 2026
22 Apr, 2026, 10:00 CST
เซี่ยงไฮ้, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Comau เข้าร่วมมหกรรม Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC 2026) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้หารือกับผู้ผลิต OEM และพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น เกี่ยวกับการยกระดับการผลิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ภายในงาน Comau ยังได้นำเสนอศักยภาพของระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตตัวถังรถยนต์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นที่รองรับการผลิตรถยนต์หลายรุ่นในสายการผลิตเดียว และโซลูชันการผลิตดิจิทัล โดยอาศัยประสบการณ์ที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการการผลิตรถยนต์ที่มีความซับซ้อน
การเข้าร่วมมหกรรม GIICOMVEC 2026 ถือเป็นการรุกขยายบทบาทของ Comau ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการผสานประสบการณ์จากโครงการระดับโลกและการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศจีน Comau สามารถสนับสนุนการผลิตรถยนต์ปริมาณมากที่มีความซับซ้อนสำหรับ OEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมนำความเข้าใจเชิงลึกในระดับท้องถิ่นมาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค
มหกรรม GIICOMVEC 2026 มีผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ชั้นนำ 14 แบรนด์จากหลากหลายภูมิภาคเข้าร่วมจัดแสดง ครอบคลุมทั้งรถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสาร และรถยนต์เฉพาะทาง ทั้งนี้ ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อินโดนีเซียกำลังก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและตลาดสำคัญสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของผู้ผลิตรถยนต์จากจีนกำลังส่งผลให้ภูมิทัศน์การแข่งขันมีความเข้มข้นมากขึ้น และโครงสร้างของระบบนิเวศซัพพลายเออร์เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทดังกล่าว ผู้ผลิตต้องบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นและรอบการผลิตที่สั้นลง จึงหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นกับโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การผลิตรถหลายรุ่นในสายการผลิตเดียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยยกระดับความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิตตัวถังรถยนต์ และสนับสนุนการนำระบบบริหารจัดการการผลิตแบบดิจิทัลมาใช้
ส่วนในระดับนโยบายนั้น แนวคิดริเริ่มอย่างโครงการ Making Indonesia 4.0 และโครงการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าระดับชาติ กำลังช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น โดยความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์แล้วของ Comau ในด้านโซลูชัน e-Mobility และการประกอบแบตเตอรี่ ล้วนมีความสอดคล้องกับพัฒนาการดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
