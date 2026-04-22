COMAU โชว์ศักยภาพโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่งาน GIICOMVEC 2026

News provided by

Comau

22 Apr, 2026, 10:00 CST

เซี่ยงไฮ้, 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Comau เข้าร่วมมหกรรม Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC 2026) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้หารือกับผู้ผลิต OEM และพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น เกี่ยวกับการยกระดับการผลิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ภายในงาน Comau ยังได้นำเสนอศักยภาพของระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตตัวถังรถยนต์ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นที่รองรับการผลิตรถยนต์หลายรุ่นในสายการผลิตเดียว และโซลูชันการผลิตดิจิทัล โดยอาศัยประสบการณ์ที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการการผลิตรถยนต์ที่มีความซับซ้อน

Continue Reading

การเข้าร่วมมหกรรม GIICOMVEC 2026 ถือเป็นการรุกขยายบทบาทของ Comau ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการผสานประสบการณ์จากโครงการระดับโลกและการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศจีน Comau สามารถสนับสนุนการผลิตรถยนต์ปริมาณมากที่มีความซับซ้อนสำหรับ OEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมนำความเข้าใจเชิงลึกในระดับท้องถิ่นมาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการผลิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค

มหกรรม GIICOMVEC 2026 มีผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ชั้นนำ 14 แบรนด์จากหลากหลายภูมิภาคเข้าร่วมจัดแสดง ครอบคลุมทั้งรถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ รถโดยสาร และรถยนต์เฉพาะทาง ทั้งนี้ ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อินโดนีเซียกำลังก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและตลาดสำคัญสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกัน การขยายตัวของผู้ผลิตรถยนต์จากจีนกำลังส่งผลให้ภูมิทัศน์การแข่งขันมีความเข้มข้นมากขึ้น และโครงสร้างของระบบนิเวศซัพพลายเออร์เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในบริบทดังกล่าว ผู้ผลิตต้องบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นและรอบการผลิตที่สั้นลง จึงหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นกับโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การผลิตรถหลายรุ่นในสายการผลิตเดียวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยยกระดับความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิตตัวถังรถยนต์ และสนับสนุนการนำระบบบริหารจัดการการผลิตแบบดิจิทัลมาใช้

ส่วนในระดับนโยบายนั้น แนวคิดริเริ่มอย่างโครงการ Making Indonesia 4.0 และโครงการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าระดับชาติ กำลังช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น โดยความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์แล้วของ Comau ในด้านโซลูชัน e-Mobility และการประกอบแบตเตอรี่ ล้วนมีความสอดคล้องกับพัฒนาการดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SOURCE Comau

COMAU PAMER PENYELESAIAN AUTOMASI UNTUK INDUSTRI KENDERAAN KOMERSIAL ASIA TENGGARA DI GIICOMVEC 2026

Comau mengambil bahagian dalam Ekspo Kenderaan Komersial Antarabangsa Indonesia (GIICOMVEC 2026) yang diadakan di Jakarta, yang melaluinya ia...
COMAU SHOWCASES AUTOMATION SOLUTIONS FOR SOUTHEAST ASIA'S COMMERCIAL VEHICLE INDUSTRY AT GIICOMVEC 2026

Comau participated in the Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC 2026), held in Jakarta, where it engaged with local OEMs and...
Explore

Automotive

Automotive

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

General Manufacturing

