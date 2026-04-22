COMAU PAMER PENYELESAIAN AUTOMASI UNTUK INDUSTRI KENDERAAN KOMERSIAL ASIA TENGGARA DI GIICOMVEC 2026

SHANGHAI, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- Comau mengambil bahagian dalam Ekspo Kenderaan Komersial Antarabangsa Indonesia (GIICOMVEC 2026) yang diadakan di Jakarta, yang melaluinya ia berinteraksi dengan OEM tempatan dan rakan kongsi rantaian bekalan berhubung penaiktarafan pembuatan serta aplikasi teknologi automasi. Sepanjang acara ini, Comau mempersembahkan keupayaannya dalam automasi rangka asas (body-in-white), sistem pengeluaran fleksibel untuk pembuatan pelbagai model, serta penyelesaian pembuatan digital, berdasarkan pengalamannya dalam mengurus persekitaran pengeluaran automotif yang kompleks.

Melalui penyertaannya di GIICOMVEC 2026, Comau terus memperluas penglibatannya dengan pasaran Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan pengalaman projek global dan kehadiran kukuh di China, Comau menyokong pengeluaran automotif volum tinggi dan kompleks bagi OEM domestik dan juga antarabangsa, serta menggabungkan pengalaman ini dengan pandangan tempatan untuk memenuhi keperluan pembuatan serantau yang semakin berkembang.

GIICOMVEC 2026 menampilkan 14 jenama kenderaan komersial terkemuka dari pelbagai wilayah, mempamerkan perkembangan dalam kenderaan komersial ringan, trak tugas berat, bas dan kenderaan khusus. Seiring peningkatan permintaan dan percepatan pemodenan industri, Indonesia menjadi pangkalan pengeluaran dan pasaran akhir yang semakin penting untuk kenderaan komersial di Asia Tenggara. Pada masa sama, kehadiran pembuat automotif China yang semakin meluas menyumbang kepada landskap yang lebih kompetitif dan ekosistem pembekal yang berubah-ubah.

Dalam konteks ini, pengilang mengurus portfolio produk yang lebih luas serta kitaran pengeluaran yang pendek. Justeru itu, penekanan yang lebih besar diberikan kepada penyelesaian automasi yang mengupayakan pengeluaran pelbagai model yang cekap, meningkatkan konsistensi dalam pembuatan rangka asas, serta menyokong penerimagunaan sistem pengurusan pengeluaran digital.

Di peringkat dasar, inisiatif seperti Making Indonesia 4.0 dan usaha nasional ke arah elektrifikasi kenderaan memperkukuh peralihan ke arah pembuatan yang cekap dan mampan. Rekod prestasi terbukti Comau dalam e-Mobiliti dan penyelesaian pemasangan bateri selanjutnya sejajar dengan perkembangan ini, sekali gus mencipta peluang baharu untuk menambah nilai merentasi keseluruhan rantaian nilai kenderaan komersial di Asia Tenggara.

