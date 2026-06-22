Comfee Lancarkan Kempen Home Makeover dan Aircon Song Challenge untuk Rakyat Malaysia

KUALA LUMPUR, Malaysia, 22 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Bagi rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda, rumah bukan sekadar tempat tinggal — ia tempat untuk santai, berkarya, dan bersantai selepas seharian berpanas dalam cuaca lembap. Memahami gaya hidup ini, Comfee, jenama perkakas rumah trendi yang direka khas untuk generasi muda, telah melancarkan dua kempen di seluruh Malaysia bulan Jun ini: Home Makeover Campaign bersama pempengaruh. Manakala Aircon Song Challenge menggabungkan elemen muzik untuk mencipta pengalaman penyejukan yang lebih menyeronokkan dan menarik perhatian di media sosial. Kedua-dua kempen ini membuka peluang kepada peminat untuk menyertai aktiviti dengan cara yang mudah dan menghiburkan melalui akaun rasmi Comfee (butiran penyertaan penuh di @comfee.malaysia).

Show Your Gusto, Win A Makeover Sing or Dance, Win a Comfee Aircon

Pembaharuan Ruang yang Lebih Segar

Untuk merealisasikan janji "smart comfort for young living", Comfee telah bekerjasama dengan dua pempengaruh kediaman dan gaya hidup tempatan yang bergaya dan disayangi ramai — munforsoly dan Syamimia — bagi memberikan pemenang bertuah satu nafas baru yang stylish dengan sentuhan vibe Comfee. Pemenang bertuah dipilih daripada penyertaan peminat di akaun rasmi TikTok dan Facebook Comfee, di mana mereka berkongsi kisah serta alasan mengapa kediaman mereka layak menerima sentuhan baharu menerusi peluang transformasi bersama duo ini.

Berlangsung dari 23 Mei hingga 25 Jun, kempen ini menjemput peminat di sekitar Kuala Lumpur dan Seremban untuk menyertainya melalui akaun rasmi TikTok dan Facebook Comfee. Cara penyertaannya sangat mudah: ambil gambar terbaik anda bersama aircon Comfee Gusto atau Gusto Pro anda — selfie, heart gesture, thumbs-up, apa-apa pose yang menggambarkan vibe anda — drop gambar tersebut di ruangan komen post kempen dengan hashtag #ComfeeMakeoverMY, dan kongsikan sebab anda mahukan refresh. Dua penyertaan dengan like terbanyak di TikTok dan Facebook akan memenangi personal makeover yang diketuai oleh Syamimia dan munforsoly, yang akan membawa sentuhan kreatif tersendiri untuk mengubah ruang pemenang. Pemenang akan diumumkan pada 9 Julai di saluran rasmi Comfee.

Melody of Comfee: Sing or Dance, Win Comfee New Aircon

Seiring dengan kempen makeover ini, Comfee turut memperkenalkan Aircon Song Challenge. — Aircon Song Challenge ini diinspirasikan daripada lagu rasmi Comfee Aircon — sebuah lagu pop pendek yang catchy dan bertenaga, menampilkan tiga kelebihan utama Comfee Aircon dalam satu melodi yang mudah diingati: cool, smart dan fresh

Untuk menyertainya, peminat hanya perlu menyanyi atau menari mengikut Comfee Aircon Song dan memuat naik video di TikTok dengan hashtag #ComfeeAirconSong, dan tag @comfee.malaysia. Penyertaan dengan like terbanyak akan membawa pulang sebuah Comfee Gusto Pro Inverter Air Conditioner yang baharu — model yang sama yang dipilih oleh para creator dalam makeover mereka — Dengan gabungan ciri pintar seperti 5-Star Energy Rating untuk kecekapan harian, Fresh Mode yang membantu memberikan udara lebih segar, serta Smart Control yang memudahkan kawalan kesejukan terus melalui telefon pintar, Comfee Gusto dan Gusto Pro direka untuk melengkapi gaya hidup moden. Pemenang bertuah bakal diumumkan di saluran rasmi Comfee pada 7 Julai.

Your Turn, Join the Fun

Suka dengan makeover tu? Vibe dengan lagu tu? Sekarang giliran anda pula. Pergi ke @comfee.malaysia di TikTok atau Facebook untuk menyertai kempen sebelum tarikh tutup — beberapa saat sahaja daripada hari anda boleh memenangi makeover untuk rumah anda atau sebuah aircon Comfee yang baharu, embrace musim yang lebih sejuk.

Dan bagi yang sudah bersedia untuk membawa pulang keselesaan yang sama seperti pilihan para creator, Comfee Gusto Pro Inverter Air Conditioner yang baharu kini boleh didapati di kedai online rasmi Comfee!

Follow @comfee.malaysia dan shop Payday Sale sebelum tawaran habis.

SOURCE Comfee