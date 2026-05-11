Coremail เปิดตัวระบบอีเมลที่ปลอดภัยซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับยุคที่ AI ทำงานแทนมนุษย์
News provided byCoremail
11 May, 2026, 16:16 CST
ปักกิ่ง, 11 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 30 เมษายน Coremail เปิดตัวระบบอีเมลที่ปลอดภัยซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเป็นทางการในงาน Digital China Summit ครั้งที่ 9 แสดงถึงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทด้านอีเมลสำหรับองค์กรและการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดในที่ทำงาน
เมื่อ AI ก้าวเข้าสู่ "ศักราชที่ AI ทำงานแทนมนุษย์" ในปี 2569 อีเมลกำลังพัฒนาจากเครื่องมือสื่อสารแบบดั้งเดิมไปสู่โครงสร้างพื้นฐานอันสำคัญซึ่งเชื่อมต่อระบบองค์กรและการไหลเวียนของข้อมูล Coremail จึงนำเสนอระบบอีเมลที่ปลอดภัยซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม "รับรู้-คิด-ปฏิบัติ"
ระบบอีเมลที่ใช้ AI สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มดังกล่าวสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยการโต้ตอบกับระบบปฏิบัติการด้วยการพิมพ์ข้อความโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เป็นกลไกการรับรู้ ตัวแทนอัจฉริยะเป็นเลเยอร์การดำเนินการ และข้อมูลองค์กรเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ช่วยเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานของอีเมลแบบอัตโนมัติจากการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์ไปสู่การทำงานร่วมกันซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก AI
ระบบนี้รองรับสถานการณ์หลักหกประการสำหรับองค์กร ได้แก่ การจัดหมวดหมู่อีเมล การกำหนดตาราง การอนุมัติขั้นตอนการทำงาน การทำงานร่วมกันในที่ทำงาน การวิเคราะห์อีเมล และการดำเนินงานของระบบ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบหลายเอเจนต์ ทำให้สามารถสืบค้นอีเมลขั้นสูง ประสานงานการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงาน
ในแง่ของการบูรณาการระบบนิเวศ ระบบดังกล่าวรองรับ Model Context Protocol (MCP) ทำให้สามารถผสานเครื่องมือและการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ของบุคคลที่สามได้อย่างชาญฉลาดและยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมจำลองอันปลอดภัย อีเมลจึงทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงานทั่วทั้งองค์กร
"AI กำลังเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และอีเมลกำลังพัฒนาจากเครื่องมือสื่อสารไปสู่ศูนย์กลางการทำงานอัจฉริยะร่วมกัน Coremail จะยังคงพัฒนานวัตกรรมซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้องค์กรสร้างสถานที่ทำงานดิจิทัลอันปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น" Marvin Wu รองประธาน Coremail กล่าว
ระบบควบคุมความปลอดภัยขั้นสูงพร้อมการกำกับดูแลสิทธิ์การเข้าถึงอันเข้มงวด
ระบบอีเมลที่ปลอดภัยซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ของ Coremail สร้างขึ้นบนเฟรมเวิร์ก ReAct (Reasoning + Acting) โดยกำหนดมาตรฐานการจัดการงานตั้งแต่การรับรู้ การวางแผน การดำเนินการ และการให้คำแนะนำ เพื่อการันตีว่าขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนดำเนินอยู่ภายในขอบเขตทางธุรกิจซึ่งได้รับการกำกับดูแล
ระบบดังกล่าวยังใช้สถาปัตยกรรมจำลองแบบแยกส่วนสองชั้นโดยอิงจากโมเดลจำลองระดับผู้ใช้งานและการควบคุมการเข้าถึงสิทธิ์ขั้นต่ำ ทำให้สามารถจัดการขั้นตอนการดำเนินงานอัตโนมัติได้ในขณะที่ยังคงควบคุมข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึงอันละเอียดอ่อนได้อย่างเข้มงวด ด้วยวิธีนี้ ระบบจึงมอบทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงานและการป้องกันความปลอดภัยระดับองค์กร
นอกจากนี้ ระบบยังมีการอัปเกรดด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและประสบการณ์ผู้ใช้งาน รวมถึงเค้าโครงสามบานหน้าต่าง ข้อความแจ้งเตือนแบบลอยตัว และฟังก์ชันการเข้าถึงด่วนเพื่อประสบการณ์การทำงานที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
ระบบอีเมลที่ปลอดภัยซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ของ Coremail กำลังกำหนดนิยามใหม่ของอีเมลระดับองค์กรสำหรับยุคสถานที่ทำงานอัจฉริยะด้วยนวัตกรรม AI และสร้างขึ้นโดยมีความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: www.coremail.ai
SOURCE Coremail
