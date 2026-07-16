Coremail นำเสนอระบบอีเมลที่ปลอดภัยซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ในงาน LEAP East 2026

News provided byCoremail
16 Jul, 2026, 12:19 CST
ฮ่องกง, 16 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Coremail ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยที่งาน Asia LEAP East International Technology and Information Technology Exhibition 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยภายในงานนี้ Coremail ได้นำเสนอระบบอีเมลที่ปลอดภัยซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมร่วมพบปะพูดคุยกับเหล่าผู้นำในแวดวงเทคโนโลยี พันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากเอเชีย ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสำรวจทิศทางอนาคตของการสื่อสารระดับองค์กรซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI
งาน LEAP East 2026 นั้น ต่อยอดความสำเร็จมาจากงาน Saudi LEAP โดยดึงดูดผู้เข้าชมงานและบุคลากรในวงการกว่า 25,000 ราย พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมอีก 300 ราย งานนี้ทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจ ครอบคลุมทั้งในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เทคโนโลยีทางการเงิน และเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ
ภายในงานนี้ Coremail ได้นำเสนอศักยภาพของระบบอีเมลที่ปลอดภัยซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่ผสานรวมเทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เข้ากับกระบวนการทำงานของอีเมลองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โซลูชันนี้ขับเคลื่อนด้วย 2 ขีดความสามารถหลัก ได้แก่ ระบบการทำงานอัจฉริยะที่สั่งการด้วย AI Agent และการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยอย่างครอบคลุมรอบด้าน
ด้วยขุมพลังของ AI Agent ระบบนี้จึงรองรับทั้งการคัดแยกอีเมล การจัดตารางนัดหมาย ระบบอนุมัติงาน การวิเคราะห์ข้อมูลอีเมล ตลอดจนการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด ทั้งยังมีโครงสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบ ReAct และโปรโตคอล MCP (Model Context Protocol) เพื่อช่วยให้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันขององค์กรเข้ากับเครื่องมือภายนอกได้อย่างปลอดภัย ยกระดับจากระบบอีเมลธรรมดาให้กลายเป็นช่องทางอัจฉริยะที่เชื่อมโยงทุกกระบวนการทำงานขององค์กร
เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่นับวันยิ่งซับซ้อน แพลตฟอร์มนี้จึงผสานรวมระบบตรวจจับและป้องกันฟิชชิ่งด้วย AI, การยืนยันตัวตนผู้ส่ง, ระบบป้องกันสแปม, การวิเคราะห์บริบทเชิงความหมายด้วย LLM และระบบตรวจจับภัยคุกคามแบบหลายมิติ เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สกัดกั้นการโจมตีจากฟิชชิ่ง การเจาะระบบอีเมลองค์กร (BEC) และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีแซนด์บ็อกซ์ในระดับผู้ใช้งาน ควบคู่กับหลักการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเท่าที่จำเป็น เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้รัดกุมยิ่งขึ้น
"เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการทำงานขององค์กร แต่ความปลอดภัยยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการนำ AI มาใช้งาน" คุณ Tim Lin ซีทีโอของ Coremail กล่าว "เราจะยังคงเดินหน้านำเทคโนโลยี AI มาผสานรวมเข้ากับระบบอีเมลระดับองค์กร เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน Coremail ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเจาะลึกกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการใช้นวัตกรรมซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ในระดับองค์กร ความปลอดภัยของระบบอีเมล และโซลูชันสถานที่ทำงานอัจฉริยะ โดยในอนาคตข้างหน้านั้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI อย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมจับมือกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของการสื่อสารในระดับองค์กรที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.coremail.co.th
เกี่ยวกับ Coremail: Coremail คือผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันอีเมลและการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กร โดยสั่งสมประสบการณ์และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความปลอดภัยสูงมายาวนานกว่า 27 ปี ปัจจุบัน Coremail ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรมากกว่า 20,000 ราย และรองรับผู้ใช้งานกว่า 1 พันล้านคน โดยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องเสถียรภาพของระบบ ความยืดหยุ่นรองรับการเติบโต และขีดความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI ส่งผลให้โซลูชันของบริษัทฯ ได้รับความนิยมและนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการเงิน การศึกษา การดูแลสุขภาพ ตลอดจนภาคพลังงาน
SOURCE Coremail
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