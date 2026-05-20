DJI เกษตร เปิดตัวโดรน Agras T55 และ T100 ระบบแบตเตอรี่คู่ ในประเทศไทย ณ งาน AGRITECHNICA Asia 2026

DJI Agriculture

20 May, 2026, 18:58 CST

โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นสำหรับการดูแลสวนผลไม้ และการออกแบบที่ใช้งานง่าย เพื่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น

เซินเจิ้น ประเทศจีน 20 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- DJI เกษตร ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ได้เปิดตัวระบบฉีดพ่นแบตเตอรี่คู่ DJI Agras T55 และ DJI Agras T100 สู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

รุ่นอื่นๆ ที่นำมาจัดแสดงในงาน ได้แก่ T100, T70P, T25P และ Dock 3 โดยโดรนรุ่น T70P ยังได้รับรางวัลด้านการปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Sustainable Practice Award) จาก AGRITECHNICA Asia ในปีนี้อีกด้วย

Debuts Agras T55 and T100 Dual Battery Spraying System in Thailand at AGRITECHNICA Asia 2026
DJI Agriculture T55
ด้วยประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ยาวนานถึง 14 ปี โดรนเกษตรรุ่นใหม่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโดรนเกษตรยอดนิยมของบริษัท โดย Agras T55 ได้เพิ่มระบบความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรมล่าสุด พร้อมความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (Payload Capacity) 50 ลิตร ในขณะที่ระบบฉีดพ่นแบตเตอรี่คู่ Agras T100 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษาสวนผลไม้

หยวน จาง (Yuan Zhang) หัวหน้าฝ่ายขายเพื่อการเกษตรของ DJI กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดปีที่ผ่านมา DJI เกษตรได้นำเสนอเทคโนโลยีโดรนเพื่อการทำฟาร์มที่มีความแม่นยำสูงในประเทศไทย

นับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดไทยในปี 2562 เราได้ฝึกอบรมผู้ประกอบการโดรนที่ผ่านการรับรองไปแล้วกว่า 19,000 ราย เพื่อตอบสนองความต้องการโดรนเกษตรที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน DJI เกษตรได้จัดตั้งเครือข่ายร้านค้ามากกว่า 300 แห่งในกว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมจังหวัดเกษตรกรรมที่สำคัญทั้งหมด ณ เดือนธันวาคม 2568 ยอดขายในตลาดไทยคิดเป็น 50% ของยอดขายทั้งหมดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

"จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในท้องถิ่นทั่วโลก ทำให้เราสามารถนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะด้านที่พวกเขาต้องเผชิญในพื้นที่เพาะปลูกด้วยการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของ Agras T55 เกษตรกรไทยจึงสามารถปฏิบัติงานในไร่นาได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะหลีกเลี่ยงสายไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงและอุปสรรคอื่นๆ ได้อย่างไร"

Agras T55: ลดความซับซ้อนของการฉีดพ่นและการหว่านเมล็ดทางอากาศ

Agras T55 เป็นโดรนเพื่อการเกษตรที่ใช้งานง่าย พร้อมกระบวนการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อน มีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักบรรทุก 50 ลิตรสำหรับการฉีดพ่น และ 55 กิโลกรัมสำหรับการหว่าน/กระจาย โดรนมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ได้รับการอัปเกรด ซึ่งมอบการป้องกันที่ครอบคลุมและทำให้การทำงานไร้กังวล

ระบบตรวจจับที่ได้รับการอัปเกรดช่วยให้ตรวจจับสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น สายไฟและเสาไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น แม้ในสภาพฝนหรือหมอก นอกจากนี้ สิ่งกีดขวางเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ เพื่อให้โดรนสามารถจดจำและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเหล่านี้ได้ในการบินครั้งต่อไป ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเวลาผ่านไป ขณะเดียวกัน ระบบ Quad-vision ใหม่ทั้งหมดได้รวมกล้องสามตัวที่ติดตั้งด้านบนเข้ากับกล้อง FPV สีเต็มรูปแบบสำหรับสภาพแสงน้อย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นฉากด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของโดรนได้ครบถ้วน

Agras T100: ดูแลสวนผลไม้ด้วยความแม่นยำ ผ่านระบบฉีดพ่นแบตเตอรี่คู่

ระบบฉีดพ่นแบตเตอรี่คู่ Agras T100 ได้ขยายขีดความสามารถของ Agras T100 เพื่อมอบความหลากหลายในการใช้งานเกษตรกรรมที่มากขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ เมื่อทำงานร่วมกับแบตเตอรี่เที่ยวบินอัจฉริยะสองก้อน ทำให้เวลาในการบินขณะบรรทุกน้ำหนักบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ 90 ลิตรสำหรับการฉีดพ่นเพิ่มขึ้น 50%ซึ่งช่วยให้การทำงานต่อเนื่องง่ายขึ้น

นอกจากนี้ หัวฉีดพ่นแบบแรงเหวี่ยงแบบสองอะตอม (Dual-Atomized Centrifugal Sprinklers) ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการบินที่เร็วขึ้น การครอบคลุมการฉีดพ่นที่กว้างขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยชุดหัวฉีดพ่นหมอกเสริม (Optional Mist Sprinkler Kit) การดูแลสวนผลไม้จึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อัตราการไหลและการทำเป็นละอองที่เพิ่มขึ้นสามารถเจาะทะลุเรือนยอดที่หนาแน่น และเข้าถึงด้านล่างของใบบนต้นไม้ที่มีเรือนยอดสูงและหนาได้

ความพร้อมในการจำหน่าย

DJI Agras T100 ระบบแบตเตอรี่คู่ และ T55 มีวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย ผู้ซื้อที่สนใจควรติดต่อตัวแทนจำหน่าย DJI เกษตรที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เพื่อสอบถามรายละเอียดและราคา

เรียนรู้เพิ่มเติม: https://ag.dji.com/th/t55
อ่านรายงานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมโดรนเกษตรฉบับเต็ม 2025/2026 ได้ที่นี่

* ข้อมูลทั้งหมดถูกวัดโดยใช้แบบจำลองการผลิตในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ทางการของเรา: ag.dji.com

เกี่ยวกับ DJI เกษตร

DJI เกษตร (DJI Agriculture) ก่อตั้งขึ้นโดย DJI ในปี 2558 โดยมีพันธกิจในการนำเทคโนโลยีโดรนที่เป็นนวัตกรรมมาสู่ภาคการเกษตร เพื่อให้การทำฟาร์มมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น DJI เริ่มลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของโดรนพ่นสารเคมีตั้งแต่ปี 2555 ก่อนที่จะก่อตั้งหน่วยธุรกิจเฉพาะสำหรับโดรนเกษตร ในฐานะผู้นำระดับโลกของอุตสาหกรรมโดรน DJI สร้างสรรค์โลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตทั่วโลกในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมา ปัจจุบัน มีการใช้โดรนเกษตรประมาณ 500,000 ลำทั่วโลก เพื่อดูแลพืชผลมากกว่า 300 ชนิดในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค

DJI Agriculture Debuts Agras T55 and T100 Dual Battery Spraying System in Thailand at AGRITECHNICA Asia 2026

DJI Agriculture, the global leader in innovative agricultural drone technology, today introduces the DJI Agras T55 and DJI Agras T100 Dual Battery...
