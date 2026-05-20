DJI เกษตร เปิดตัวโดรน Agras T55 และ T100 ระบบแบตเตอรี่คู่ ในประเทศไทย ณ งาน AGRITECHNICA Asia 2026
News provided byDJI Agriculture
20 May, 2026, 18:58 CST
โดรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นสำหรับการดูแลสวนผลไม้ และการออกแบบที่ใช้งานง่าย เพื่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น
เซินเจิ้น ประเทศจีน 20 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- DJI เกษตร ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ได้เปิดตัวระบบฉีดพ่นแบตเตอรี่คู่ DJI Agras T55 และ DJI Agras T100 สู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ
รุ่นอื่นๆ ที่นำมาจัดแสดงในงาน ได้แก่ T100, T70P, T25P และ Dock 3 โดยโดรนรุ่น T70P ยังได้รับรางวัลด้านการปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Sustainable Practice Award) จาก AGRITECHNICA Asia ในปีนี้อีกด้วย
ด้วยประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ยาวนานถึง 14 ปี โดรนเกษตรรุ่นใหม่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโดรนเกษตรยอดนิยมของบริษัท โดย Agras T55 ได้เพิ่มระบบความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรมล่าสุด พร้อมความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (Payload Capacity) 50 ลิตร ในขณะที่ระบบฉีดพ่นแบตเตอรี่คู่ Agras T100 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษาสวนผลไม้
หยวน จาง (Yuan Zhang) หัวหน้าฝ่ายขายเพื่อการเกษตรของ DJI กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่าเจ็ดปีที่ผ่านมา DJI เกษตรได้นำเสนอเทคโนโลยีโดรนเพื่อการทำฟาร์มที่มีความแม่นยำสูงในประเทศไทย
นับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดไทยในปี 2562 เราได้ฝึกอบรมผู้ประกอบการโดรนที่ผ่านการรับรองไปแล้วกว่า 19,000 ราย เพื่อตอบสนองความต้องการโดรนเกษตรที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน DJI เกษตรได้จัดตั้งเครือข่ายร้านค้ามากกว่า 300 แห่งในกว่า 70 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมจังหวัดเกษตรกรรมที่สำคัญทั้งหมด ณ เดือนธันวาคม 2568 ยอดขายในตลาดไทยคิดเป็น 50% ของยอดขายทั้งหมดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
"จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในท้องถิ่นทั่วโลก ทำให้เราสามารถนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะด้านที่พวกเขาต้องเผชิญในพื้นที่เพาะปลูกด้วยการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของ Agras T55 เกษตรกรไทยจึงสามารถปฏิบัติงานในไร่นาได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าจะหลีกเลี่ยงสายไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงและอุปสรรคอื่นๆ ได้อย่างไร"
Agras T55: ลดความซับซ้อนของการฉีดพ่นและการหว่านเมล็ดทางอากาศ
Agras T55 เป็นโดรนเพื่อการเกษตรที่ใช้งานง่าย พร้อมกระบวนการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อน มีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักบรรทุก 50 ลิตรสำหรับการฉีดพ่น และ 55 กิโลกรัมสำหรับการหว่าน/กระจาย โดรนมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ได้รับการอัปเกรด ซึ่งมอบการป้องกันที่ครอบคลุมและทำให้การทำงานไร้กังวล
ระบบตรวจจับที่ได้รับการอัปเกรดช่วยให้ตรวจจับสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น สายไฟและเสาไฟฟ้าได้อย่างราบรื่น แม้ในสภาพฝนหรือหมอก นอกจากนี้ สิ่งกีดขวางเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ เพื่อให้โดรนสามารถจดจำและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเหล่านี้ได้ในการบินครั้งต่อไป ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเวลาผ่านไป ขณะเดียวกัน ระบบ Quad-vision ใหม่ทั้งหมดได้รวมกล้องสามตัวที่ติดตั้งด้านบนเข้ากับกล้อง FPV สีเต็มรูปแบบสำหรับสภาพแสงน้อย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นฉากด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของโดรนได้ครบถ้วน
Agras T100: ดูแลสวนผลไม้ด้วยความแม่นยำ ผ่านระบบฉีดพ่นแบตเตอรี่คู่
ระบบฉีดพ่นแบตเตอรี่คู่ Agras T100 ได้ขยายขีดความสามารถของ Agras T100 เพื่อมอบความหลากหลายในการใช้งานเกษตรกรรมที่มากขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ เมื่อทำงานร่วมกับแบตเตอรี่เที่ยวบินอัจฉริยะสองก้อน ทำให้เวลาในการบินขณะบรรทุกน้ำหนักบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ 90 ลิตรสำหรับการฉีดพ่นเพิ่มขึ้น 50%ซึ่งช่วยให้การทำงานต่อเนื่องง่ายขึ้น
นอกจากนี้ หัวฉีดพ่นแบบแรงเหวี่ยงแบบสองอะตอม (Dual-Atomized Centrifugal Sprinklers) ยังช่วยเพิ่มความเร็วในการบินที่เร็วขึ้น การครอบคลุมการฉีดพ่นที่กว้างขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นสำหรับการใช้งานในพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยชุดหัวฉีดพ่นหมอกเสริม (Optional Mist Sprinkler Kit) การดูแลสวนผลไม้จึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อัตราการไหลและการทำเป็นละอองที่เพิ่มขึ้นสามารถเจาะทะลุเรือนยอดที่หนาแน่น และเข้าถึงด้านล่างของใบบนต้นไม้ที่มีเรือนยอดสูงและหนาได้
ความพร้อมในการจำหน่าย
DJI Agras T100 ระบบแบตเตอรี่คู่ และ T55 มีวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทย ผู้ซื้อที่สนใจควรติดต่อตัวแทนจำหน่าย DJI เกษตรที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เพื่อสอบถามรายละเอียดและราคา
เรียนรู้เพิ่มเติม: https://ag.dji.com/th/t55
อ่านรายงานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมโดรนเกษตรฉบับเต็ม 2025/2026 ได้ที่นี่
* ข้อมูลทั้งหมดถูกวัดโดยใช้แบบจำลองการผลิตในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ทางการของเรา: ag.dji.com
เกี่ยวกับ DJI เกษตร
DJI เกษตร (DJI Agriculture) ก่อตั้งขึ้นโดย DJI ในปี 2558 โดยมีพันธกิจในการนำเทคโนโลยีโดรนที่เป็นนวัตกรรมมาสู่ภาคการเกษตร เพื่อให้การทำฟาร์มมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น DJI เริ่มลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของโดรนพ่นสารเคมีตั้งแต่ปี 2555 ก่อนที่จะก่อตั้งหน่วยธุรกิจเฉพาะสำหรับโดรนเกษตร ในฐานะผู้นำระดับโลกของอุตสาหกรรมโดรน DJI สร้างสรรค์โลกที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษย์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตทั่วโลกในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมา ปัจจุบัน มีการใช้โดรนเกษตรประมาณ 500,000 ลำทั่วโลก เพื่อดูแลพืชผลมากกว่า 300 ชนิดในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค
