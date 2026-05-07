Empyrion Digital วางศิลาฤกษ์ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในไทย ณ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

Empyrion Digital

07 May, 2026, 11:31 CST

  • Empyrion TH1: ดาต้าเซ็นเตอร์ขนาด 20 เมกะวัตต์ มีที่ตั้งอยู่ในย่านบางนา เพื่อพร้อมรองรับ AI และรองรับการเชื่อมต่อที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
  • ผสานความร่วมมือกับ TCCtech: เพื่อช่วยยกระดับให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Empyrion TH1 ด้วยการเชื่อมต่อกับศูนย์กลางเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง

กรุงเทพฯและสิงคโปร์ , 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ --  Empyrion Digital ผู้พัฒนาและผู้ดำเนินการดาต้าเซ็นเตอร์ยุคใหม่ โดยมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย และตอกย้ำถึงการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย

ดาต้าเซ็นเตอร์กรุงเทพฯ หรือ "TH1" ตั้งอยู่ในย่านบางนา ซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์การเชื่อมต่อแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวนี้มีกำลังรองรับโหลดไอทีรวม 20 เมกะวัตต์ บนพื้นที่โครงการกว่า 17,000 ตารางเมตร พร้อมแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ปลอดภัยมั่นคง และการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการไฟเบอร์รายหลักในกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ TH1 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ผู้ให้บริการคลาวด์ และองค์กรที่มองหาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง และพร้อมรองรับการขยายตัว สำหรับ TH1 นี้มีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 3 ปี 2570

TH1 ได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของ AI และคลาวด์คอมพิวติ้งยุคใหม่ ด้วยระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงที่ประหยัดพลังงาน มีค่า Power Usage Effectiveness (PUE) และ Water Usage Effectiveness (WUE) ในระดับดีเยี่ยม   รองรับเทคโนโลยีระบบทำความเย็นแบบของเหลว (liquid cooling) TH1 จะดำเนินงานภายใต้แนวทางการออกแบบ และการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ สอดคล้องกับแนวคิด green-by-design ของ Empyrion Digital ที่มีในทั่วทั้งภูมิภาค

Empyrion Digital และ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

Empyrion Digital ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) เพื่อเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูงสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ TH1 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว TCCtech จะให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเข้าสู่ TH1 และให้บริการด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายตลอดจนบริการดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าภายในดาต้าเซ็นเตอร์ นอกจากนี้ภายใต้ ecosystem อันเป็นจุดเด่นของ TCCtech ที่ประกอบด้วยเครือข่ายมากกว่า 50 networks และการเชื่อมต่อโดยตรงกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตหลัก (IXPs) ทั้ง 8 แห่ง  จะเป็นประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพด้วยค่าความหน่วงต่ำ ความหลากหลายของเส้นทางการเชื่อมต่อ และการเข้าถึงเครือข่ายทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยความร่วมมือนี้  จะช่วยให้ Empyrion ได้รับประโยชน์จาก TCCtech ในฐานะที่ TCCtech เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดและมีระบบนิเวศของการ peering ที่หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตลอดจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับด้านเครือข่ายที่ครอบคลุม สามารถเข้าถึง IXP ได้หลากหลาย  และด้วยโมเดลที่มีความเป็นกลาง จึงสามารถดึงดูดเหล่าพันธมิตรผู้ให้บริการเครือข่ายและ content ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค

นายวีรภัทร เรืองเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) กล่าวว่า
"TCCtech มีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบนิเวศด้านการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่ง เปิดกว้าง และพร้อมรองรับสำหรับอนาคตให้กับประเทศไทย  ความร่วมมือกับ Empyrion Digital ในครั้งนี้จะครอบคลุมการขยายโครงข่ายไฟเบอร์และขีดความสามารถด้านการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของเราไปยัง TH1 เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการขยายตัวที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัล"

มาร์ค ฟง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Empyrion Digital กล่าวว่า "การวางศิลาฤกษ์ TH1 ถือเป็น ก้าวสำคัญของการเติบโตในระดับภูมิภาคของ Empyrion Digital เนื่องจากประเทศไทยเป็นตลาดยุทธศาสตร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ สำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก แอปพลิเคชัน AI และผู้ให้บริการคลาวด์ การลงทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งอนาคตที่พร้อมรองรับ AI ในตลาดที่ลูกค้าของเรากำลังเติบโต"

"ขณะเดียวกัน ความร่วมมือกับ TCCtech ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความหลากหลายของการเชื่อมต่อสื่อสารให้กับลูกค้าของเรา ผ่านระบบนิเวศการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งและครอบคลุมของ TCCtech"

เกี่ยวกับ Empyrion Digital

Empyrion Digital เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน ด้วยแนวคิด green-by-design บริษัทพัฒนาและดำเนินการดาต้าเซ็นเตอร์แบบ carrier-neutral ที่สามารถขยายได้ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และองค์กรทั่วเอเชีย

Empyrion Digital มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ และเป็นบริษัทในกลุ่มของ Seraya Partners กองทุนโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำในเอเชีย ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.empyriondigital.com

SOURCE Empyrion Digital

