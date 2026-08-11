GAC Sokong Jelajah Pra-Musim Asia 2026 Chelsea FC di Malaysia, Saksikan Pertembungan Bola Sepak yang Penuh Kenangan

JOHOR BAHRU, Malaysia, 12 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Pada 9 Ogos, pukul 8:00 malam, Jelajah Pra-Musim Asia 2026 Chelsea FC diteruskan di Malaysia dengan pertembungan mendebarkan di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru, apabila gergasi Liga Perdana Inggeris, Chelsea FC, berdepan juara Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Sebagai Rakan Rasmi Jelajah Pra-Musim di Wilayah Pentadbiran Khas (SAR) Hong Kong dan Malaysia, GAC berbangga menyokong perlawanan tersebut dengan membawakan teknologi pintar dan produk berkualiti kepada peminat di seluruh rantau ini.

GAC, the Official Vehicle Partner of Chelsea FC’s 2026 Asia Pre-Season Tour Malaysia Leg

Stadium itu dipenuhi lebih 28,000 peminat yang bersemangat ketika kedua-dua pasukan mempamerkan aksi tangkas dan pantas, dan saling berbalas serangan. Perlawanan berakhir dengan keputusan seri 3-3, menyajikan kepada penyokong aksi bola sepak peringkat tertinggi yang menghiburkan.

Pada hari perlawanan, legenda Chelsea FC Roberto Di Matteo mengunjungi reruai GAC, di mana beliau berpeluang merasai sendiri EMKOO dan model-model GAC yang lain serta memberikan pujian tinggi terhadap kualiti produk dan pengalaman pemanduan GAC.

Chelsea FC, sebuah kuasa besar bola sepak Eropah dengan jumlah pengikut global yang sangat ramai, terus memperkukuh hubungannya dengan peminat di Asia. GAC, sebuah syarikat Fortune Global 500, pula sedang mempercepat pengembangan global dan pembangunan rantaian industrinya di luar negara, di samping mempertingkat portfolio produk serta perkhidmatan setempat di pasaran antarabangsa. Kerjasama dengan Chelsea FC terus meningkatkan profil jenama GAC di seluruh Asia Tenggara dan pasaran lain, sekali gus menegaskan komitmennya terhadap pembangunan jenama global menerusi kerjasama sukan dan integrasi mendalam dengan pasaran tempatan. Sebagai hab strategik bagi operasi GAC di Asia Tenggara, syarikat itu giat memajukan pengeluaran tempatan di Malaysia dan berjaya melaksanakan pemasangan CKD bagi GS3 EMZOOM dan EMKOO. Kedua-dua model tersebut mendapat pengiktirafan meluas daripada media Malaysia kerana reka bentuknya yang menyerlah, prestasi dinamik serta keupayaan pemanduan pintar yang canggih.

Dengan berakhirnya siri jelajah di Hong Kong dan Malaysia, GAC meraikan penyempurnaan Jelajah Pra-Musim Asia 2026 Chelsea FC. Pada masa hadapan, GAC akan terus meletakkan keperluan pengguna sebagai teras pembangunannya dengan menawarkan kualiti luar biasa dan teknologi termaju bagi meningkatkan setiap pengalaman perjalanan pengguna di Malaysia dan seluruh dunia.

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SOURCE GAC