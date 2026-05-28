Geotab เปิดตัว GO Focus Plus ในประเทศไทย ช่วยฟลีทรถป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

News provided by

Geotab

28 May, 2026, 10:00 CST

โซลูชันวิดีโออัจฉริยะล่าสุด เปลี่ยนโฉมความปลอดภัยของฟลีทรถด้วยการให้การสนับสนุนผู้ขับขี่ได้ทันที

กรุงเทพมหานคร, 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Geotab ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันยานพาหนะเชื่อมต่อและการบริหารจัดการทรัพย์สิน ประกาศเปิดตัวกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ GO Focus Plus® และแพลตฟอร์มวิดีโออัจฉริยะใหม่ล่าสุดในประเทศไทย เพื่อขยายการเข้าถึงระบบเทเลเมติกส์วิดีโอ AI ขั้นสูง ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ฟลีทรถลดความเสี่ยงเชิงรุกและยกระดับความปลอดภัยของผู้ขับขี่

กล้องที่บันทึกภาพทั้งสองทิศทางมอบระบบเสียงแจ้งเตือนเชิงรุกภายในห้องโดยสาร ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ปรับปรุงพฤติกรรมเสี่ยงได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นอาการวอกแวก ความเหนื่อยล้า หรือการขับรถจี้ท้าย จากการทดลองใช้งานในวงกว้างล่าสุด พบว่าฟังก์ชันการให้คำแนะนำด้วยเสียงช่วยลดพฤติกรรมการขับจี้ท้ายได้ถึง 90% และการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่ลดลง 95% ระบบนี้เปลี่ยนการแจ้งเตือนทุกครั้งให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาผู้ขับขี่ มุ่งหวังป้องกันอุบัติเหตุและสร้างผลกระทบที่วัดได้ต่อวัฒนธรรมความปลอดภัยของฟลีทรถ

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยความเสี่ยงจะพุ่งสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ในช่วง "เจ็ดวันอันตราย" ที่เกิดขึ้นปีละสองครั้งนี้ ยอดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในปี 2024 เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า สูงถึงประมาณ 69 รายต่อวัน ซึ่งตอกย้ำถึงความเร่งด่วนในการแทรกแซงด้านความปลอดภัยแบบเกือบเรียลไทม์บนท้องถนนไทย

สัญญาณที่น่ากังวลเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ การสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกพบว่าความเหนื่อยล้า อาการวอกแวก การขับรถเร็วเกินกำหนด และสภาวะกดดันในการขับขี่ เป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ผลลัพธ์ร้ายแรงบนท้องถนนไทย สำหรับผู้ขับขี่รถพาณิชย์ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและการเดินทางช่วงเทศกาลยิ่งทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้รุนแรงขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการฟลีทรถต้องรับผิดชอบมากขึ้นในการดูแลสวัสดิภาพของผู้ขับขี่ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะ ปัจจัยที่บรรจบกันเหล่านี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการแทรกแซงแบบเกือบเรียลไทม์เพื่อป้องกันเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดขึ้น

"ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคที่กว้างออกไป ภาคการขนส่งได้เผชิญกับแรงกดดันที่สะสมมาอย่างต่อเนื่อง" กล่าวโดย Ezanne Soh ผู้จัดการอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Geotab "ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบนท้องถนนกำลังเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกับที่ฟลีทรถต้องเผชิญกับกำไรที่บีบแน่น แรงกดดันด้านบุคลากร และการตรวจสอบจากสาธารณะที่เข้มข้นขึ้น ผู้ขับขี่กำลังทำงานภายใต้สภาวะที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ และต้นทุนของการละเลยด้านความปลอดภัยสูงกว่าที่เคยเป็นมา สิ่งนี้กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั่วทั้งอุตสาหกรรม จากการตอบสนองต่อเหตุการณ์หลังจากเกิดขึ้นแล้ว ไปสู่การป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นความเสียหาย"

กล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ GO Focus Plus ผสานข้อมูลเชิงลึกจากยานพาหนะเชื่อมต่อของ Geotab เข้ากับระบบให้คำแนะนำอัจฉริยะภายในห้องโดยสาร เพื่อมอบการสนับสนุนผู้ขับขี่ได้ทันทีในช่วงเวลาที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน ยังช่วยให้ผู้จัดการฟลีทรถสามารถมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาที่สำคัญที่สุด ลดภาระการดูแลรายวัน และเปิดใช้งานการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหรือตรวจสอบด้วยตนเอง

คุณสมบัติเด่นของ GO Focus Plus

การให้คำแนะนำผู้ขับขี่เชิงรุก: GO Focus Plus ส่งเสียงแจ้งเตือนทันทีภายในห้องโดยสารเมื่อตรวจพบพฤติกรรมเสี่ยง เช่น อาการวอกแวกขณะขับขี่ (การใช้โทรศัพท์ ความเหนื่อยล้า) หรือการขับรถจี้ท้าย ช่วยให้ผู้ขับขี่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ได้

การบริหารจัดการฟลีทรถแบบมุ่งเป้า: ระบบวิดีโออัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแสดงความเสี่ยงเร่งด่วนที่สุดและรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดซ้ำเพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ลดความจำเป็นที่ผู้จัดการฟลีทรถต้องค้นหาในวิดีโอจำนวนมาก การแจ้งเตือนแต่ละครั้งมาพร้อมวิดีโอและข้อมูลบริบท เพื่อให้คำแนะนำที่ตรงจุดและมีประสิทธิผล

เวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นและวัฒนธรรมความปลอดภัย: แพลตฟอร์ม MyGeotab รองรับเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น ครอบคลุมการมอบหมายงาน การติดตามผล และการยกย่องชมเชยความก้าวหน้า เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เข้มแข็งภายในฟลีทรถ

ยกระดับความปลอดภัยของฟลีทรถด้วยแพลตฟอร์มวิดีโออัจฉริยะ AI ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Geotab

แพลตฟอร์มวิดีโออัจฉริยะของ Geotab ถูกออกแบบมาให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยโมเดล AI ขั้นสูงจะปรับปรุงการตรวจจับและการให้คำแนะนำโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการอัปเดต เพื่อให้มั่นใจว่าฟลีทรถมีเครื่องมือที่ล้ำสมัยและแม่นยำที่สุดในการก้าวนำหน้าความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยไม่ต้องเพิ่มภาระงานด้านการบริหาร สถาปัตยกรรมแบบเปิดของแพลตฟอร์มออกแบบมาเพื่อรองรับกล้องขั้นสูงรุ่นใหม่ที่กำลังจะมาถึง พร้อมโมเดลและความสามารถใหม่ที่วางแผนไว้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

แพลตฟอร์มวิดีโออัจฉริยะใหม่ ร่วมกับกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ GO Focus Plus แสดงถึงก้าวสำคัญในความมุ่งมั่นของ Geotab ด้านความปลอดภัยของฟลีทรถ โดยผสานข้อมูลการขับขี่และวิดีโอเข้าด้วยกัน เพื่อมอบภาพรวมความเสี่ยงที่ครบถ้วนและแนวทางในการปรับปรุง นับเป็นบทใหม่ของ Geotab ที่มุ่งมั่นช่วยให้ฟลีทรถสร้างถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและรองรับได้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ GO Focus Plus และแพลตฟอร์มวิดีโออัจฉริยะใหม่ของ Geotab ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

เกี่ยวกับ Geotab

Geotab เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันยานพาหนะเชื่อมต่อและการบริหารจัดการทรัพย์สิน มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองโอควิลล์ รัฐออนแทรีโอ และแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย พันธกิจของเราคือการทำให้โลกปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เราใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและ AI เพื่อเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพและการดำเนินงานของฟลีทรถ ลดต้นทุนและขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรชั้นนำ เราให้บริการลูกค้าทั่วโลกประมาณ 100,000 ราย โดยประมวลผลข้อมูล 1 แสนล้านจุดต่อวันจากการสมัครใช้งานยานพาหนะมากกว่า 6 ล้านคัน Geotab ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรใน Fortune 500 ฟลีทขนาดกลาง และฟลีทภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ด้วยความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว เราถือใบอนุญาต FIPS 140-3 และ FedRAMP แพลตฟอร์มเปิดของเรา ระบบนิเวศของพันธมิตรชั้นเยี่ยม และ Geotab Marketplace มอบโซลูชันบุคคลที่สามที่พร้อมใช้งานสำหรับฟลีทหลายร้อยรายการ ปีนี้เราฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งนวัตกรรม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.geotab.com/apac/ และติดตามเราบน LinkedIn หรือเยี่ยมชม Geotab News and Views

©2026 Geotab Inc. สงวนลิขสิทธิ์

SOURCE Geotab

Geotab Launches GO Focus Plus in Thailand to Help Fleets Prevent Accidents

