Haier Energy เปิดตัวโซลูชั่นพลังงานอัจฉริยะครบวงจรในงาน ASEW 2026 เดินหน้าสู่อนาคตการใช้พลังงานสะอาดเพื่อชีวิตที่ค่าไฟเป็นศูนย์
News provided byHaier Energy
02 Jul, 2026, 20:50 CST
กรุงเทพฯ, 2 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- งาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW 2026) ครั้งที่ 22 ณ กรุงเทพมหานคร ปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จ โดย Haier Energy ได้เปิดตัวโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบทุกสถานการณ์ ครอบคลุมทั้งภาคที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (C&I) โซลูชันสำหรับระเบียง (Balcony Solar) และพลังงานแบบพกพา (Portable Energy) ภายในงาน Haier Energy ได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรในระบบนิเวศกว่าสิบราย สะท้อนศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจแบบ Localized และการวางรากฐานระบบนิเวศพลังงานสะอาดที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ ดร.ยุทธพงศ์ ทัพผดุง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เข้าเยี่ยมชมบูธของ Haier Energy พร้อมชื่นชมบทบาทของบริษัทในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวระหว่างจีนและไทย เร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโซลูชันพลังงานครบทุกสถานการณ์ ภายใต้แรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ตลาดพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับความต้องการโซลูชันพลังงานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่หลากหลาย โซลูชันพลังงานครบวงจรของ Haier Energy ได้ถูกนำไปใช้งานจริงในโครงการสำคัญหลายแห่งของประเทศไทย อาทิ โครงการบ้านพักอาศัยระดับไฮเอนด์และโรงเรียนนานาชาติ ด้วยประสบการณ์การดำเนินโครงการที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นจากตลาด Haier Energy ยังได้รับการรับรองเป็น "New Energy Demonstration Enterprise" จากสมาคมผังเมืองและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ด้านโครงการและมาตรฐานการดำเนินงานที่ครบถ้วนยังคงดึงดูดพันธมิตรคุณภาพเข้าสู่ระบบนิเวศของ Haier Energy อย่างต่อเนื่อง ภายในงาน บริษัทได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ระบบขนส่งสีเขียว ช่องทางจัดจำหน่าย และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อร่วมกันขยายการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน ผลักดันการบูรณาการพลังงานสะอาดสู่การพัฒนาเมือง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานสีเขียวในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ศักยภาพด้าน Localized เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว Haier Energy ยึดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค พร้อมขยายการดำเนินงานสู่มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้พัฒนาระบบการดำเนินงานในประเทศอย่างครบวงจร ครอบคลุมด้านการตลาด การสนับสนุนทางเทคนิค การดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) การเงิน และซัพพลายเชน
ทีมงานในประเทศพร้อมให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ การออกแบบระบบ การติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขาย พร้อมสนับสนุนพันธมิตรด้วยทรัพยากรด้านการตลาดและหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง นอกจากนี้ ความร่วมมือกับ ICBC Leasing Thailand และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยังช่วยให้พันธมิตรเข้าถึงโซลูชันทางการเงินที่ยืดหยุ่น ลดภาระด้านเงินลงทุน ขณะที่ฐานการผลิตในประเทศไทยช่วยรับประกันการส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา
ในอนาคต Haier Energy
จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมผสานผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันทางการเงินเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้อย่างสะดวกและยั่งยืน พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
SOURCE Haier Energy
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