HR Asia Recognizes Vietnam's Best Companies to Work for in 2026 Amidst Complex Labor Challenges

News provided by

Business Media International

21 Jul, 2026, 16:23 CST

HO CHI MINH CITY, Vietnam, July 21, 2026 /PRNewswire/ -- The HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 Vietnam awards organised by Business Media International have officially recognized the nation's 109 outstanding companies. This year's winners have demonstrated exceptional resilience, adaptability, and a commitment to people-first leadership while navigating one of the most challenging economic and human resources landscapes in recent years.

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Congratulations to the winners of the 2026 VIETNAM HR Asia Best Companies to Work for in Asia
Congratulations to the winners of the 2026 VIETNAM HR Asia Best Companies to Work for in Asia

While Vietnam's economy is forecast by the Asian Development Bank to grow by a robust 7.2% in 2026, businesses are currently grappling with what industry experts call the "Talent Paradox."

Despite a low and stable unemployment rate of 2.22%, the market is experiencing severe skill mismatches. Recent workforce data indicates that approximately 38.7 million workers in Vietnam lack formal qualifications, with only 28.1% holding certifications. This has led to a critical talent shortage, leaving tens of thousands of specialist vacancies unfilled across the broader market.

To conquer these systemic challenges, the 2026 HR Asia award winners have fundamentally reimagined the relationship between employer and employee. Recognizing that the best way to retain talent amidst a specialist shortage is to guarantee their future relevance, these top companies are investing heavily in personalized upskilling, digital readiness, and well-being initiatives. They have shifted their employer branding to focus on long-term career resilience and continuous learning rather than solely on immediate compensation.

The HR Asia Best Companies to Work for in Asia program has been instrumental in guiding this transformation. By participating, companies utilize the program's proprietary data-backed insights and structured employee assessments to benchmark their HR practices, identify critical gaps, and navigate workforce issues with precision. This strategic approach has empowered winners to build agile workplaces capable of weathering economic volatility and adapting to the modern demands of the workforce.

"Our winners are those who have looked at the 2026 skills gap and seen an opportunity to deepen their commitment to their workforce," said Datuk William Ng, Chairman, HR Asia Best Companies to Work for in Asia. "Despite varied economic and cultural landscapes, companies across Vietnam and the region shared one thing in common: the determination to build workplaces where people can perform, grow and stay."

The award covers several markets across the region including mainland China, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, and Vietnam, making this the largest recognition program and survey in the region for employee engagement. For more information about the HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 and a complete list of winners, please visit https://hr.asia/awards/

LIST OF WINNERS OF HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2026 (VIETNAM EDITION) IN ALPHABETICAL ORDER:

  1. AIA (VIETNAM) LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
  2. AMWAY VIETNAM CO., LTD
  3. AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (ABBANK)
  4. AN DU NETPAYMENT CORP. (MERCEDES-BENZ AN DU)
  5. ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)
  6. ASTRAZENECA VIETNAM
  7. AVERY DENNISON VIETNAM
  8. AZB JOINT STOCK COMPANY
  9. B. BRAUN VIETNAM CO., LTD.
  10. BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  11. BAOVIET LIFE CORPORATION
  12. BEIERSDORF VIETNAM
  13. BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
  14. BINHTAY IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY (BITEX)
  15. BIOCODEX VIETNAM
  16. CAKE DIGITAL BANK
  17. CARLSBERG VIETNAM
  18. CATHAY UNITED BANK - HO CHI MINH CITY BRANCH
  19. CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING COMPANY LIMITED
  20. CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
  21. CMC TELECOM
  22. COACH VIETNAM COMPANY LIMITED
  23. COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LIMITED
  24. COHERENT
  25. CONCENTRIX VIETNAM
  26. COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
  27. CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED
  28. DANIELI VIETNAM (INDUSTRIELLE BETEILIGUNG CO., LTD.)
  29. DANONE VIETNAM COMPANY LIMITED
  30. DE HEUS VIETNAM
  31. DEEP C INDUSTRIAL ZONES
  32. DELOITTE VIETNAM
  33. DELTA GROUP
  34. DOJI GOLD & GEMS GROUP
  35. DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
  36. FAR EASTERN NEW APPAREL (VIETNAM) LTD.
  37. FEDEX VIETNAM
  38. FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (LPBANK)
  39. FOUR SEASONS RESORT THE NAM HAI, HOI AN
  40. FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIETNAM COMPANY LIMITED
  41. FUJIFILM VIETNAM COMPANY LIMITED
  42. FULBRIGHT UNIVERSITY VIETNAM
  43. FUSHAN TECHNOLOGY (VIETNAM)
  44. FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
  45. G-GROUP TECHNOLOGY CORPORATION
  46. GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY
  47. GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE VIETNAM COMPANY LIMITED
  48. GREEN SM
  49. GREENFEED VIETNAM CORPORATION
  50. HANWHA LIFE VIETNAM
  51. HD SAISON FINANCE CO., LTD
  52. HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
  53. HUAWEI TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD
  54. HUDLAND REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
  55. ITECHWX COMPANY LIMITED
  56. JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
  57. JOLLIBEE VIETNAM CO. LTD
  58. LITE-ON VIETNAM CO., LTD
  59. MANULIFE (VIETNAM) LIMITED
  60. MASAN GROUP CORPORATION
  61. MEGA LIFESCIENCES VIETNAM
  62. METKRAFT LTD. (A DIVISION OF FISHER BARTON)
  63. MONDELEZ KINH DO VIETNAM
  64. NABATI VIET NAM COMPANY LIMITED
  65. NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (NAM A BANK)
  66. NATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  67. NEM FURNITURE JSC
  68. OPL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
  69. OPSWAT
  70. ORTHOLITE VIET NAM CO., LTD
  71. PEPPERL+FUCHS VIETNAM CO., LTD.
  72. PHU HUNG LIFE INSURANCE
  73. PHU LONG REAL ESTATE CORPORATION
  74. PHUC LONG HERITAGE CORPORATION
  75. RAWLPLUG VIETNAM COMPANY LIMITED
  76. RECKITT - MEAD JOHNSON NUTRITION VIETNAM
  77. RICHEMONT LUXURY (VIETNAM)
  78. RONGVIET SECURITIES
  79. SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  80. SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
  81. SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION (SABECO)
  82. SAIGON NEWPORT CORPORATION
  83. SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED
  84. SANDOZ VIETNAM CO., LTD.
  85. SHBANK FINANCE COMPANY LIMITED (SHBFINANCE)
  86. SHISEIDO COSMETICS VIETNAM CO., LTD.
  87. SONKIM LAND CORPORATION
  88. SPARTRONICS VIETNAM
  89. SUNSHINE GROUP JOINT STOCK COMPANY
  90. SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
  91. SWAROVSKI MANUFACTURING VIETNAM LLC
  92. TERUMO VIETNAM CO., LTD.
  93. THANH THANH CONG - BIEN HOA JSC (AGRIS)
  94. UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
  95. VAN LANG UNIVERSITY
  96. VANTIVE VIETNAM HEALTHCARE CO., LTD.
  97. VIET CAPITAL REAL ESTATE
  98. VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
  99. VIETNAM AIRLINES
  100. VIKKI DIGITAL BANK
  101. VILLE DE MONT MOUNTAIN RESORT
  102. VINA LOGISTICS CORPORATION
  103. VINH HIEP CO., LTD
  104. VINMEC HEALTHCARE SYSTEM
  105. VISINGPACK PACKAGING INDUSTRIES LTD
  106. WATSONS (VIETNAM) LIMITED
  107. WISTRON INFOCOMM (VIETNAM) CO., LTD
  108. YEAH1 GROUP

WINNERS OF HR ASIA DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION AWARDS 2026

  • BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  • BIOCODEX VIETNAM
  • CARLSBERG VIETNAM
  • DANONE VIETNAM COMPANY LIMITED
  • FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
  • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
  • PHUC LONG HERITAGE CORPORATION
  • RECKITT - MEAD JOHNSON NUTRITION VIETNAM
  • SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
  • TERUMO VIETNAM CO., LTD.
  • UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
  • VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
  • VINA LOGISTICS CORPORATION

WINNERS OF HR ASIA PEOPLE TRANSFORMATION AWARDS 2026

  • AIA (VIETNAM) LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
  • AZB JOINT STOCK COMPANY
  • B. BRAUN VIETNAM CO., LTD.
  • BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  • CATHAY UNITED BANK - HO CHI MINH CITY BRANCH
  • CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
  • CMC TELECOM
  • COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
  • DANONE VIETNAM COMPANY LIMITED
  • FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
  • HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
  • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
  • MASAN GROUP CORPORATION
  • METKRAFT LTD. (A DIVISION OF FISHER BARTON)
  • MONDELEZ KINH DO VIETNAM
  • NATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  • SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  • SANDOZ VIETNAM CO., LTD.
  • SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
  • UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
  • VAN LANG UNIVERSITY
  • VANTIVE VIETNAM HEALTHCARE CO., LTD.

WINNERS OF HR ASIA SUSTAINABLE WORKPLACE AWARDS 2026

  • ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)
  • ASTRAZENECA VIETNAM
  • BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  • BAOVIET LIFE CORPORATION
  • COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
  • DANONE VIETNAM COMPANY LIMITED
  • FEDEX VIETNAM
  • FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
  • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
  • METKRAFT LTD. (A DIVISION OF FISHER BARTON)
  • NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (NAM A BANK)
  • PHU LONG REAL ESTATE CORPORATION
  • RONGVIET SECURITIES
  • SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
  • TERUMO VIETNAM CO., LTD.
  • UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
  • VAN LANG UNIVERSITY

WINNERS OF HR ASIA TECH EMPOWERMENT AWARDS 2026

  • CAKE DIGITAL BANK
  • CATHAY UNITED BANK - HO CHI MINH CITY BRANCH
  • CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
  • CONCENTRIX VIETNAM
  • COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
  • FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (LPBANK)
  • FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
  • GREEN SM
  • HD SAISON FINANCE CO., LTD
  • JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
  • MASAN GROUP CORPORATION
  • NATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
  • SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
  • UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
  • VAN LANG UNIVERSITY

About BUSINESS MEDIA INTERNATIONAL

Business Media International is a subsidiary of Audience Analytics Limited (1AZ.SG), a regional leader in promoting growth for companies in Asia through data-driven brands and initiatives. We own renowned media brands such as SME Magazine, HR Asia, Capital Asia, Energy Asia, Logistics Asia, TruthTV, and CXP Asia as well as business impact assessment brands such as SME100, HR Asia Best Companies to Work for in Asia, Golden Bull Awards and CXP Asia Best Customer Experience Awards. We organise various exhibitions and have the proprietary software-as-a-service — Total Engagement Assessment Model – in our portfolio.

Adrian Cheng
Marketing Manager
Business Media International
Mobile No.: 012-2692701
Email: [email protected]

SOURCE Business Media International

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