HR Asia Recognizes Vietnam's Best Companies to Work for in 2026 Amidst Complex Labor Challenges
News provided byBusiness Media International
21 Jul, 2026, 16:23 CST
HO CHI MINH CITY, Vietnam, July 21, 2026 /PRNewswire/ -- The HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 Vietnam awards organised by Business Media International have officially recognized the nation's 109 outstanding companies. This year's winners have demonstrated exceptional resilience, adaptability, and a commitment to people-first leadership while navigating one of the most challenging economic and human resources landscapes in recent years.
While Vietnam's economy is forecast by the Asian Development Bank to grow by a robust 7.2% in 2026, businesses are currently grappling with what industry experts call the "Talent Paradox."
Despite a low and stable unemployment rate of 2.22%, the market is experiencing severe skill mismatches. Recent workforce data indicates that approximately 38.7 million workers in Vietnam lack formal qualifications, with only 28.1% holding certifications. This has led to a critical talent shortage, leaving tens of thousands of specialist vacancies unfilled across the broader market.
To conquer these systemic challenges, the 2026 HR Asia award winners have fundamentally reimagined the relationship between employer and employee. Recognizing that the best way to retain talent amidst a specialist shortage is to guarantee their future relevance, these top companies are investing heavily in personalized upskilling, digital readiness, and well-being initiatives. They have shifted their employer branding to focus on long-term career resilience and continuous learning rather than solely on immediate compensation.
The HR Asia Best Companies to Work for in Asia program has been instrumental in guiding this transformation. By participating, companies utilize the program's proprietary data-backed insights and structured employee assessments to benchmark their HR practices, identify critical gaps, and navigate workforce issues with precision. This strategic approach has empowered winners to build agile workplaces capable of weathering economic volatility and adapting to the modern demands of the workforce.
"Our winners are those who have looked at the 2026 skills gap and seen an opportunity to deepen their commitment to their workforce," said Datuk William Ng, Chairman, HR Asia Best Companies to Work for in Asia. "Despite varied economic and cultural landscapes, companies across Vietnam and the region shared one thing in common: the determination to build workplaces where people can perform, grow and stay."
The award covers several markets across the region including mainland China, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, India, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, and Vietnam, making this the largest recognition program and survey in the region for employee engagement. For more information about the HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 and a complete list of winners, please visit https://hr.asia/awards/
LIST OF WINNERS OF HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2026 (VIETNAM EDITION) IN ALPHABETICAL ORDER:
- AIA (VIETNAM) LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
- AMWAY VIETNAM CO., LTD
- AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (ABBANK)
- AN DU NETPAYMENT CORP. (MERCEDES-BENZ AN DU)
- ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)
- ASTRAZENECA VIETNAM
- AVERY DENNISON VIETNAM
- AZB JOINT STOCK COMPANY
- B. BRAUN VIETNAM CO., LTD.
- BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- BAOVIET LIFE CORPORATION
- BEIERSDORF VIETNAM
- BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
- BINHTAY IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY (BITEX)
- BIOCODEX VIETNAM
- CAKE DIGITAL BANK
- CARLSBERG VIETNAM
- CATHAY UNITED BANK - HO CHI MINH CITY BRANCH
- CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING COMPANY LIMITED
- CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
- CMC TELECOM
- COACH VIETNAM COMPANY LIMITED
- COCA-COLA BEVERAGES VIETNAM LIMITED
- COHERENT
- CONCENTRIX VIETNAM
- COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED
- DANIELI VIETNAM (INDUSTRIELLE BETEILIGUNG CO., LTD.)
- DANONE VIETNAM COMPANY LIMITED
- DE HEUS VIETNAM
- DEEP C INDUSTRIAL ZONES
- DELOITTE VIETNAM
- DELTA GROUP
- DOJI GOLD & GEMS GROUP
- DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
- FAR EASTERN NEW APPAREL (VIETNAM) LTD.
- FEDEX VIETNAM
- FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (LPBANK)
- FOUR SEASONS RESORT THE NAM HAI, HOI AN
- FUJIFILM BUSINESS INNOVATION VIETNAM COMPANY LIMITED
- FUJIFILM VIETNAM COMPANY LIMITED
- FULBRIGHT UNIVERSITY VIETNAM
- FUSHAN TECHNOLOGY (VIETNAM)
- FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
- G-GROUP TECHNOLOGY CORPORATION
- GELEX GROUP JOINT STOCK COMPANY
- GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE VIETNAM COMPANY LIMITED
- GREEN SM
- GREENFEED VIETNAM CORPORATION
- HANWHA LIFE VIETNAM
- HD SAISON FINANCE CO., LTD
- HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
- HUAWEI TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD
- HUDLAND REAL ESTATE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
- ITECHWX COMPANY LIMITED
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
- JOLLIBEE VIETNAM CO. LTD
- LITE-ON VIETNAM CO., LTD
- MANULIFE (VIETNAM) LIMITED
- MASAN GROUP CORPORATION
- MEGA LIFESCIENCES VIETNAM
- METKRAFT LTD. (A DIVISION OF FISHER BARTON)
- MONDELEZ KINH DO VIETNAM
- NABATI VIET NAM COMPANY LIMITED
- NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (NAM A BANK)
- NATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- NEM FURNITURE JSC
- OPL LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY
- OPSWAT
- ORTHOLITE VIET NAM CO., LTD
- PEPPERL+FUCHS VIETNAM CO., LTD.
- PHU HUNG LIFE INSURANCE
- PHU LONG REAL ESTATE CORPORATION
- PHUC LONG HERITAGE CORPORATION
- RAWLPLUG VIETNAM COMPANY LIMITED
- RECKITT - MEAD JOHNSON NUTRITION VIETNAM
- RICHEMONT LUXURY (VIETNAM)
- RONGVIET SECURITIES
- SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION (SABECO)
- SAIGON NEWPORT CORPORATION
- SAMTEC VIETNAM COMPANY LIMITED
- SANDOZ VIETNAM CO., LTD.
- SHBANK FINANCE COMPANY LIMITED (SHBFINANCE)
- SHISEIDO COSMETICS VIETNAM CO., LTD.
- SONKIM LAND CORPORATION
- SPARTRONICS VIETNAM
- SUNSHINE GROUP JOINT STOCK COMPANY
- SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
- SWAROVSKI MANUFACTURING VIETNAM LLC
- TERUMO VIETNAM CO., LTD.
- THANH THANH CONG - BIEN HOA JSC (AGRIS)
- UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
- VAN LANG UNIVERSITY
- VANTIVE VIETNAM HEALTHCARE CO., LTD.
- VIET CAPITAL REAL ESTATE
- VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
- VIETNAM AIRLINES
- VIKKI DIGITAL BANK
- VILLE DE MONT MOUNTAIN RESORT
- VINA LOGISTICS CORPORATION
- VINH HIEP CO., LTD
- VINMEC HEALTHCARE SYSTEM
- VISINGPACK PACKAGING INDUSTRIES LTD
- WATSONS (VIETNAM) LIMITED
- WISTRON INFOCOMM (VIETNAM) CO., LTD
- YEAH1 GROUP
WINNERS OF HR ASIA DIVERSITY, EQUITY & INCLUSION AWARDS 2026
- BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- BIOCODEX VIETNAM
- CARLSBERG VIETNAM
- DANONE VIETNAM COMPANY LIMITED
- FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
- PHUC LONG HERITAGE CORPORATION
- RECKITT - MEAD JOHNSON NUTRITION VIETNAM
- SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
- TERUMO VIETNAM CO., LTD.
- UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
- VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
- VINA LOGISTICS CORPORATION
WINNERS OF HR ASIA PEOPLE TRANSFORMATION AWARDS 2026
- AIA (VIETNAM) LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
- AZB JOINT STOCK COMPANY
- B. BRAUN VIETNAM CO., LTD.
- BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- CATHAY UNITED BANK - HO CHI MINH CITY BRANCH
- CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
- CMC TELECOM
- COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- DANONE VIETNAM COMPANY LIMITED
- FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
- HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
- MASAN GROUP CORPORATION
- METKRAFT LTD. (A DIVISION OF FISHER BARTON)
- MONDELEZ KINH DO VIETNAM
- NATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- SANDOZ VIETNAM CO., LTD.
- SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
- UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
- VAN LANG UNIVERSITY
- VANTIVE VIETNAM HEALTHCARE CO., LTD.
WINNERS OF HR ASIA SUSTAINABLE WORKPLACE AWARDS 2026
- ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)
- ASTRAZENECA VIETNAM
- BAC A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- BAOVIET LIFE CORPORATION
- COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- DANONE VIETNAM COMPANY LIMITED
- FEDEX VIETNAM
- FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
- METKRAFT LTD. (A DIVISION OF FISHER BARTON)
- NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (NAM A BANK)
- PHU LONG REAL ESTATE CORPORATION
- RONGVIET SECURITIES
- SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
- TERUMO VIETNAM CO., LTD.
- UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
- VAN LANG UNIVERSITY
WINNERS OF HR ASIA TECH EMPOWERMENT AWARDS 2026
- CAKE DIGITAL BANK
- CATHAY UNITED BANK - HO CHI MINH CITY BRANCH
- CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
- CONCENTRIX VIETNAM
- COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (LPBANK)
- FWD VIETNAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
- GREEN SM
- HD SAISON FINANCE CO., LTD
- JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VIETCOMBANK)
- MASAN GROUP CORPORATION
- NATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
- SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
- UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED
- VAN LANG UNIVERSITY
About BUSINESS MEDIA INTERNATIONAL
Business Media International is a subsidiary of Audience Analytics Limited (1AZ.SG), a regional leader in promoting growth for companies in Asia through data-driven brands and initiatives. We own renowned media brands such as SME Magazine, HR Asia, Capital Asia, Energy Asia, Logistics Asia, TruthTV, and CXP Asia as well as business impact assessment brands such as SME100, HR Asia Best Companies to Work for in Asia, Golden Bull Awards and CXP Asia Best Customer Experience Awards. We organise various exhibitions and have the proprietary software-as-a-service — Total Engagement Assessment Model – in our portfolio.
Adrian Cheng
Marketing Manager
Business Media International
Mobile No.: 012-2692701
Email: [email protected]
SOURCE Business Media International
Share this article