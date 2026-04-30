ILIFE A30 Pro หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ ฟีเจอร์ระดับพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงได้
30 Apr, 2026, 11:00 CST
เซินเจิ้น, จีน, 30 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ผลิตภัณฑ์เด่นแห่งปี 2569 หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ILIFE A30 Pro ประสิทธิภาพสูง มาพร้อมฟีเจอร์ระดับเรือธงในราคาที่เข้าถึงได้ ด้วยเทคโนโลยีการนำทางด้วยเลเซอร์และแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไปมีเฉพาะในรุ่นระดับไฮเอนด์ ทำให้คุ้มราคามากกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปที่มีฟังก์ชันใกล้เคียงกัน มอบทั้งประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสำหรับครัวเรือนที่ต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ทำความสะอาดในราคาประหยัด
แท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติ เก็บได้นานถึง 7 สัปดาห์ ไม่ต้องทิ้งฝุ่นบ่อย
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A30 Pro ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายอย่างแท้จริง โดยมาพร้อมแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติที่มีถุงเก็บฝุ่นขนาด 2.5 ลิตร รองรับการเก็บฝุ่นได้นานสูงสุดถึง 7 สัปดาห์ ช่วยให้ไม่ต้องทิ้งฝุ่นบ่อยเมื่อเทียบกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไป จึงประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาว นับเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและใช้งานได้จริงสำหรับทุกครัวเรือน นอกจากนี้ เมื่อใช้งานร่วมกับแอป ILIFE ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาทำความสะอาด กำหนดพื้นที่ทำความสะอาด และควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้อย่างง่ายดาย
ทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุด
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A30 Pro ทำงานได้นานสูงสุด 180 นาที รองรับการทำความสะอาดต่อเนื่องโดยไม่ต้องชาร์จบ่อย เหมาะสำหรับครัวเรือนที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบและพื้นที่ที่ต้องทำความสะอาดเป็นประจำ สามารถทำงานครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 120 ตารางเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง มอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ต่อเนื่องและราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือบ้านขนาดกลาง
ระบบนำทางด้วยเลเซอร์ที่แม่นยำ ครอบคลุมพื้นที่อย่างชาญฉลาด
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น A30 Pro ใช้เทคโนโลยี Laser Distance Sensor (LDS) ในการสร้างแผนที่ภายในบ้านแบบเรียลไทม์ พร้อมกำหนดเส้นทางทำความสะอาดอย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่และหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ดีกว่ารุ่นทั่วไปซึ่งเคลื่อนที่แบบสุ่ม
เหมาะสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
พลังดูดที่แข็งแกร่งสามารถดูดขนสัตว์ ฝุ่นละเอียด และสิ่งสกปรกทั่วไปที่ฝังแน่นบนพื้นแข็งและพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสะสมในจุดที่เข้าถึงยาก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง ซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขอนามัยและความสบายภายในบ้าน
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น ILIFE A30 Pro วางจำหน่ายแล้วสำหรับลูกค้าที่ต้องการอัปเกรดสู่การทำความสะอาดอัจฉริยะที่สะดวกสบายมากขึ้น
