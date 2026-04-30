ILIFE A30 Pro: Kuasa Pembersihan Pintar Setanding Model Premium Tanpa Harga Premium

SHENZHEN, China, 30 April 2026 /PRNewswire/ -- ILIFE A30 Pro terus menonjol pada tahun 2026 sebagai vakum robot yang sangat kompetitif dan menawarkan ciri-ciri bertaraf andalan pada harga mampu milik. Dengan harga semasanya, ia menggabungkan pemetaan pandu arah laser dengan stesen pengosongan sendiri yang lazimnya ditemui pada model kelas atasan, lalu menjadikannya lebih berkesan kos berbanding vakum konvensional dengan fungsi serupa. Ia memberikan prestasi dan nilai kukuh untuk isi rumah yang menginginkan penaiktarafan berpatutan.

7 Minggu Penyelenggaraan Minimum dengan Stesen Pengosongan Sendiri

Direka untuk kemudahan, A30 Pro mempunyai stesen pengosongan sendiri dengan beg habuk 2.5L yang mampu menyimpan puing sehingga tujuh minggu lamanya, lalu mengurangkan dengan ketara keperluan penyelenggaraan yang kerap. Berbanding vakum robot konvensional yang memerlukan pengosongan tong habuk secara berkala, reka bentuk ini menjimatkan masa dan membantu mengurangkan kos senggaraan jangka panjang, sekali gus menjadikannya pilihan lebih praktikal dan menjimatkan untuk isi rumah harian. Digandingkan dengan aplikasi mudah alih ILIFE, pengguna boleh menjadualkan sesi pembersihan, menetapkan zon tersuai, serta mengawal peranti dari jauh untuk fleksibiliti tambahan.

Masa Operasi Panjang untuk Kurang Gangguan

Dengan masa operasi sehingga 180 minit, A30 Pro menyokong sesi pembersihan lebih lama tanpa perlu dicas semula secara kerap—ideal untuk isi rumah yang sibuk dan kawasan beriklim panas yang sering memerlukan pembersihan harian. Meliputi sehingga 120㎡ bagi setiap cas, ia memastikan prestasi konsisten dan tanpa gangguan di pangsapuri dan rumah bersaiz sederhana.

Pandu Arah LDS Jitu untuk Liputan Rumah Lebih Pintar

A30 Pro menggunakan pandu arah Penderia Jarak Laser (LDS) yang canggih untuk memetakan susun atur rumah secara masa nyata, serta mengikuti laluan pembersihan berstruktur untuk liputan lebih cekap dan kesedaran halangan yang lebih baik berbanding model pandu arah rawak asas.

Prestasi Pembersihan Mesra Haiwan Peliharaan

Kuasa sedutannya yang kuat berkesan khususnya untuk menyingkirkan bulu terbenam, habuk halus dan puing harian daripada lantai keras dan juga permaidani, seterusnya membantu mengurangkan pengumpulan di kawasan yang sukar dicapai. Ini menjadikannya benar-benar sesuai untuk isi rumah yang memiliki haiwan peliharaan, yang mana penyingkiran secara konsisten bulu, kulit mati haiwan dan kucar-kacir yang berselerak penting untuk mengekalkan persekitaran hidup yang lebih bersih dan juga lebih selesa.

ILIFE A30 Pro kini boleh didapati untuk pengguna yang bersedia menaik taraf kepada pembersihan bebas tangan lebih pintar.

