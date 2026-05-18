Inspur Menampilkan Penyelesaian di Ekspo Perdagangan Industri Pintar China 2026

KUALA LUMPUR, Malaysia, 18 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada 15 Mei, Ekspo Perdagangan Industri Pintar China 2026 telah dibuka secara rasmi di Kuala Lumpur, Malaysia. Inspur telah mempamerkan penyelesaian pusat data kitar hayat penuh serta penyelesaian BSS/OSS komprehensif di pameran tersebut, dan turut menerima sijil penghargaan "3-Year Best Supporter of the 2026 China Smart Industry Trade Exhibition" yang disampaikan oleh Persatuan Usahawan China di Malaysia (PUCM).

Semasa pameran berlangsung, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching, Duta Besar China kepada Malaysia Ouyang Yujing, serta Presiden Persatuan Usahawan China di Malaysia (PUCM) Datuk Keith Li telah melawat tapak pameran Inspur. Pengarah Urusan Inspur Communication Malaysia Sdn. Bhd., Encik Cao Shouye, mengiringi delegasi tersebut dan memperkenalkan pencapaian syarikat dalam bidang pusat data, kecekapan tenaga hijau dan kecerdasan rangkaian, di samping bertukar pandangan mengenai penaiktarafan infrastruktur digital Malaysia serta kerjasama teknologi antara Malaysia dan China.

Dalam pameran ini, Inspur memberi tumpuan kepada penyelesaian pusat data sehenti yang merangkumi keseluruhan proses daripada perancangan, pembinaan dan penghantaran sehingga operasi dan penyelenggaraan. Dengan memanfaatkan pelaksanaan modular, teknologi penjimatan tenaga hijau serta keupayaan operasi dan penyelenggaraan pintar, penyelesaian tersebut direka untuk menyediakan infrastruktur pengkomputeran generasi baharu yang cekap, stabil dan rendah karbon. Inspur turut memperkenalkan penyelesaian penuh BSS/OSS bersepadu yang dipacu oleh kecerdasan buatan (AI), data raya dan teknologi data awan, bagi meningkatkan kecekapan operasi rangkaian serta keupayaan perkhidmatan pintar untuk pengendali telekomunikasi dan pelanggan perusahaan.

Disokong oleh lebih dua dekad pengembangan antarabangsa, perniagaan Inspur kini merangkumi lebih daripada 120 negara dan wilayah di seluruh dunia. Sejak memperkukuh kehadirannya di pasaran Malaysia pada tahun 2020, Inspur Communication Malaysia Sdn. Bhd. telah membangunkan rangka kerja operasi tempatan sepenuhnya dan memperolehi pensijilan utama termasuk CIDB G7 dan ASP, sekali gus membolehkan syarikat melaksanakan pelbagai projek meliputi pembinaan pusat data, kejuruteraan pintar, perisian pengurusan rangkaian, serta perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan. Dengan kepakaran tempatan dan keupayaan perkhidmatan yang komprehensif, Inspur telah menyediakan perkhidmatan kepada perusahaan terkemuka termasuk Telekom Malaysia, Maxis, PiDC dan Tenaga Nasional, di samping berjaya melaksanakan beberapa projek pusat data berskala besar di Cyberjaya dan Johor Bahru.

Pada masa hadapan, Inspur akan terus memanfaatkan platform tempatan bagi memperkukuh inovasi teknologi dan keupayaan penyampaian projek, sambil bekerjasama rapat dengan rakan ekosistem untuk memacu pembangunan digital di Malaysia dan seluruh rantau ASEAN.

