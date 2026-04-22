JustCo Memasuki Malaysia: Memacu Masa Depan Digital Malaysia dengan Ruang Kerja Fleksibel Premium di Menara Hap Seng 3

KUALA LUMPUR, Malaysia, 22 April 2026 /PRNewswire/ -- JustCo, penyedia ruang kerja fleksibel terkemuka Asia, hari ini mengumumkan kemasukan strategiknya ke pasaran Malaysia dengan pembukaan rasmi JustCo Menara Hap Seng 3, Aras 23 pada 4 Mei 2026. Pengembangan ini menandakan pencapaian penting apabila JustCo kini beroperasi di empat belas bandar gerbang utama di rantau ini melalui portfolio tiga jenama yang pelbagai: jenama premium utama "JustCo"; konsep hospitaliti mewah "THE COLLECTIVE"; dan "the boring office" yang berfokus kepada keperluan asas.

JustCo Menara Hap Seng 3: Premium flexible workspace and private office suites now available in KL CBD.

Terletak di tengah-tengah pusat perniagaan Kuala Lumpur (CBD), Menara Hap Seng 3 merupakan Karya Agung Lestari Bertaraf Dunia. Sebagai pemenang FIABCI World Prix d'Excellence serta diperakui LEED Gold, GBI dan MSC Tier 1, bangunan ini melambangkan kemuncak kelestarian dan kesiapsiagaan teknologi. JustCo memilih lokasi super-premium Gred A ini—yang terletak berhampiran Menara Berkembar Petronas dan KLCC—bagi membolehkan perniagaan dari pelbagai skala, daripada PKS yang berkembang hingga perusahaan global, berkembang di alamat paling berprestij di bandar ini.

"Kami menyaksikan trend 'flight to quality' di Malaysia apabila perniagaan mengutamakan keanjalan dan kecekapan modal," kata Encik Kong Wan Sing, Ketua Pegawai Eksekutif JustCo. "Di Menara Hap Seng 3, kami menyediakan lebih daripada sekadar pejabat; ia merupakan pangkalan strategik dalam mercu tanda bertaraf dunia dengan status MSC. Misi kami adalah untuk memperkasa semua pihak, daripada PKS tempatan hingga syarikat global, dengan rangkaian tanpa sempadan yang membolehkan mereka berkembang secara lancar sambil kekal cekap kos."

"Oasis Tropika" dalam Hutan Bandar

Direka sebagai "Oasis Tropika," JustCo Menara Hap Seng 3 merupakan ruang berinspirasikan biofilik yang membawa ketenangan alam ke dalam persekitaran berprestasi tinggi. Reka bentuk dalaman mencerminkan dinding hijau menegak bertaraf dunia bangunan tersebut, mewujudkan ruang kerja berteraskan kesejahteraan yang mengimbangi infrastruktur bertaraf institusi dengan reka bentuk organik yang menyegarkan. Persekitaran lestari ini memastikan kesejahteraan pekerja menjadi keutamaan dalam pengalaman kerja harian.

Penyelesaian Berteknologi Tinggi untuk Tenaga Kerja Moden

Lokasi baharu ini menyediakan ekosistem lengkap produk ruang kerja yang direka untuk produktiviti tanpa halangan:

Pejabat Peribadi Sedia Digunakan : Ruang selamat, berperabot lengkap dan sedia IT yang membolehkan perniagaan beroperasi di CBD serta-merta tanpa beban pengubahsuaian tradisional atau kos modal tinggi.

: Ruang selamat, berperabot lengkap dan sedia IT yang membolehkan perniagaan beroperasi di CBD serta-merta tanpa beban pengubahsuaian tradisional atau kos modal tinggi. Kawasan Kerja Bersama Dinamik : Zon meja panas dan ruang kolaboratif yang direka teliti bagi menggalakkan rangkaian profesional tahap tinggi serta penglibatan komuniti rentas sempadan.

: Zon meja panas dan ruang kolaboratif yang direka teliti bagi menggalakkan rangkaian profesional tahap tinggi serta penglibatan komuniti rentas sempadan. Bilik Mesyuarat Berteknologi Tinggi : Ruang kalis bunyi dan sedia persidangan video yang dilengkapi teknologi pejabat pintar terkini untuk kolaborasi global yang lancar.

: Ruang kalis bunyi dan sedia persidangan video yang dilengkapi teknologi pejabat pintar terkini untuk kolaborasi global yang lancar. Infrastruktur IT Global Selamat : Ahli menikmati infrastruktur perniagaan bertaraf perusahaan yang premium dengan rangkaian IT global yang selamat dan peribadi, internet gentian berkelajuan tinggi serta bilik telefon kalis bunyi untuk panggilan sulit.

: Ahli menikmati infrastruktur perniagaan bertaraf perusahaan yang premium dengan rangkaian IT global yang selamat dan peribadi, internet gentian berkelajuan tinggi serta bilik telefon kalis bunyi untuk panggilan sulit. Keahlian Fleksibel & Mobiliti Serantau: Meja panas fleksibel dan ruang istirahat kolaboratif untuk pasukan hibrid. Keahlian merangkumi akses lancar ke lebih 50 lokasi JustCo di hab utama seperti Singapura, Bangkok, Gurugram, Tokyo, Seoul dan Sydney.

JustCo Menara Hap Seng 3 menandakan pencapaian penting dalam misi kami menyediakan ruang kerja premium yang serba boleh. Seiring kami meneroka lokasi strategik tambahan di seluruh Malaysia bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat, jejak global kami terus berkembang. Selepas pembukaan di Bengaluru, Gurugram, Manila, Singapura dan Taipei, perancangan pengembangan JustCo kekal kukuh dengan pusat baharu di Bangkok, Tokyo serta kemasukan julung kali ke Mumbai dan Yokohama, sekali gus memperkukuh rangkaian serantau.

Ketersediaan Lawatan & Tempahan: JustCo Menara Hap Seng 3 kini menjemput pemimpin perniagaan untuk merasai masa depan kerja di Kuala Lumpur. Untuk menjadualkan lawatan percuma dan menikmati kadar promosi awal, sila layari: https://www.justcoglobal.com/my/centre/menara-hap-seng-3/

Latar Belakang JustCo



JustCo ialah rakan ruang kerja fleksibel terkemuka Asia yang menghubungkan perniagaan, individu dan idea melalui perancangan serta penyelesaian ruang kerja pintar dan fleksibel. Kami menawarkan portfolio jenama yang berkembang untuk memenuhi keperluan tenaga kerja moden – THE COLLECTIVE (mewah), JustCo (premium), dan the boring office (asas). Ditubuhkan pada 2011 dan beribu pejabat di Singapura, kami mengendalikan pusat di 14 bandar gerbang utama di rantau ini.

Sebagai organisasi pemenang pelbagai anugerah yang diiktiraf sebagai Great Place to Work, JustCo mewujudkan persekitaran kerja berkualiti tinggi berasaskan teknologi yang membolehkan kefleksibelan dan produktiviti. Selain ruang kerja, JustCo turut bekerjasama dengan pemilik bangunan untuk meningkatkan nilai aset melalui penyelesaian ruang fleksibel dan pengaktifan bangunan.

Ketahui lebih lanjut di www.justcoglobal.com

SOURCE JustCo