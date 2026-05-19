JustMarkets เปิดอินไซต์ปี 2569 แนะเครื่องมือสำคัญช่วยเทรดเดอร์บริหารความเสี่ยง รับมือยุคตลาดผันผวน
19 May, 2026, 14:32 CST
กรุงเทพฯ, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- JustMarkets แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลก ผู้ให้บริการเทรดเดอร์มากกว่า 3 ล้านรายในกว่า 160 ประเทศ เดินหน้าขยายบริการเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ลงทุน พร้อมรับมือกับความท้าทายในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงที่สุดยุคหนึ่งในปัจจุบัน
จากสถานการณ์ราคาทองคำ น้ำมัน และคู่สกุลเงินหลักที่แกว่งตัวอย่างรุนแรงในปี 2569 นี้ JustMarkets มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็น "เพื่อนคู่คิด" เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเทรดตามสัญชาตญาณ มาเป็นการลงทุนอย่างมีระบบอย่างมืออาชีพ โดยโบรกเกอร์รายนี้พร้อมนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกทิศทางตลาด ตลอดจนสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ทันสมัย เพื่อมอบการสนับสนุนและสร้างเงื่อนไขให้ตอบโจทย์ทุกศักยภาพการลงทุนได้อย่างเต็มที่
แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือสภาวะตลาดผันผวนโดยเฉพาะ
JustMarkets นำเสนอบริการเทรดที่ครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ภูมิทัศน์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
- ค่าสเปรดแคบ พร้อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็วทันใจ รองรับสินทรัพย์เพื่อการซื้อขายมากกว่า 260 รายการ ไม่ว่าจะเป็นทองคำ น้ำมัน ฟอเร็กซ์ คริปโตเคอร์เรนซี และดัชนีต่าง ๆ
- แพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android รองรับการซื้อขายผ่านสมาร์ตโฟน ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเปิด บริหารจัดการ และปิดดีลได้ทุกที่ทุกเวลา
- ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมดูแลทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ในภาษาต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์เทรดเดอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
- ฟรีค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงิน ผ่านช่องทางการชำระเงินทั้งระบบท้องถิ่นและระดับสากล
- ระบบป้องกันราคาคลาดเคลื่อน ช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน
- ระบบป้องกันยอดเงินในบัญชีติดลบ ช่วยให้เทรดเดอร์บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
สร้างองค์ความรู้ เพื่ออยู่เคียงข้างเทรดเดอร์ในทุกสถานการณ์
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง JustMarkets จึงเดินหน้าลงทุน เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้เทรดเดอร์อย่างไม่หยุดยั้ง ครอบคลุมทั้ง
- บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและคำแนะนำการลงทุนรายวัน จากทีมนักวิเคราะห์ระดับแถวหน้าขององค์กร
- เซสชันฝึกอบรม การบรรยาย สัมมนาออนไลน์ และเวทีเสวนาเจาะลึก โดยผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในแวดวงฟินเทค
- คลังสื่อการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงความเข้าใจในบริบททางเศรษฐกิจมหภาค
"ความผันผวนไม่ใช่ศัตรู แต่การขาดความพร้อมต่างหากคือปัญหา" ตัวแทนจาก JustMarkets กล่าว "เรามีหน้าที่ในการติดอาวุธให้เทรดเดอร์ ทั้งในด้านเครื่องมือ ข้อมูลอินไซต์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการซื้อขาย เพื่อให้ทุกคนส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนและผันผวน"
ปักหมุดเติบโตอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต JustMarkets พร้อมเดินหน้าขยับขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน ทั้งเดินสายมอบองค์ความรู้ กระชับความร่วมมือ และร่วมมหกรรมทางการเงินครั้งสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาค โบรกเกอร์รายนี้จะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเทรดเดอร์ เพื่อพลิกวิกฤตความผันผวนให้เป็นโอกาสทางการลงทุนได้อย่างสะดวกสบายและมั่นใจ
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนทุกราย สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลขาดทุนอาจเกินกว่าจำนวนเงินทุนที่ฝากไว้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และเทรดอย่างมีความรับผิดชอบ
