JustMarkets เปิดอินไซต์ปี 2569 แนะเครื่องมือสำคัญช่วยเทรดเดอร์บริหารความเสี่ยง รับมือยุคตลาดผันผวน

News provided by

JustMarkets

19 May, 2026, 14:32 CST

กรุงเทพฯ, 18 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- JustMarkets แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลก ผู้ให้บริการเทรดเดอร์มากกว่า 3 ล้านรายในกว่า 160 ประเทศ เดินหน้าขยายบริการเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ลงทุน พร้อมรับมือกับความท้าทายในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงที่สุดยุคหนึ่งในปัจจุบัน

จากสถานการณ์ราคาทองคำ น้ำมัน และคู่สกุลเงินหลักที่แกว่งตัวอย่างรุนแรงในปี 2569 นี้ JustMarkets มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็น "เพื่อนคู่คิด" เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเทรดตามสัญชาตญาณ มาเป็นการลงทุนอย่างมีระบบอย่างมืออาชีพ โดยโบรกเกอร์รายนี้พร้อมนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกทิศทางตลาด ตลอดจนสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ทันสมัย เพื่อมอบการสนับสนุนและสร้างเงื่อนไขให้ตอบโจทย์ทุกศักยภาพการลงทุนได้อย่างเต็มที่

แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือสภาวะตลาดผันผวนโดยเฉพาะ

JustMarkets นำเสนอบริการเทรดที่ครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ภูมิทัศน์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  • ค่าสเปรดแคบ พร้อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็วทันใจ รองรับสินทรัพย์เพื่อการซื้อขายมากกว่า 260 รายการ ไม่ว่าจะเป็นทองคำ น้ำมัน ฟอเร็กซ์ คริปโตเคอร์เรนซี และดัชนีต่าง ๆ
  • แพลตฟอร์มที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android รองรับการซื้อขายผ่านสมาร์ตโฟน ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเปิด บริหารจัดการ และปิดดีลได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมดูแลทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ในภาษาต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์เทรดเดอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
  • ฟรีค่าธรรมเนียมในการฝากและถอนเงิน ผ่านช่องทางการชำระเงินทั้งระบบท้องถิ่นและระดับสากล
  • ระบบป้องกันราคาคลาดเคลื่อน ช่วยให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่นท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน
  • ระบบป้องกันยอดเงินในบัญชีติดลบ ช่วยให้เทรดเดอร์บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างองค์ความรู้ เพื่ออยู่เคียงข้างเทรดเดอร์ในทุกสถานการณ์

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง JustMarkets จึงเดินหน้าลงทุน เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้เทรดเดอร์อย่างไม่หยุดยั้ง ครอบคลุมทั้ง

  • บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและคำแนะนำการลงทุนรายวัน จากทีมนักวิเคราะห์ระดับแถวหน้าขององค์กร
  • เซสชันฝึกอบรม การบรรยาย สัมมนาออนไลน์ และเวทีเสวนาเจาะลึก โดยผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในแวดวงฟินเทค
  • คลังสื่อการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงความเข้าใจในบริบททางเศรษฐกิจมหภาค

"ความผันผวนไม่ใช่ศัตรู แต่การขาดความพร้อมต่างหากคือปัญหา" ตัวแทนจาก JustMarkets กล่าว "เรามีหน้าที่ในการติดอาวุธให้เทรดเดอร์ ทั้งในด้านเครื่องมือ ข้อมูลอินไซต์ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการซื้อขาย เพื่อให้ทุกคนส่งคำสั่งซื้อขายได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญกับความไม่แน่นอนและผันผวน"

ปักหมุดเติบโตอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต JustMarkets พร้อมเดินหน้าขยับขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน ทั้งเดินสายมอบองค์ความรู้ กระชับความร่วมมือ และร่วมมหกรรมทางการเงินครั้งสำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาค โบรกเกอร์รายนี้จะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเทรดเดอร์ เพื่อพลิกวิกฤตความผันผวนให้เป็นโอกาสทางการลงทุนได้อย่างสะดวกสบายและมั่นใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ justmarkets.com

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนทุกราย สภาวะตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลขาดทุนอาจเกินกว่าจำนวนเงินทุนที่ฝากไว้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และเทรดอย่างมีความรับผิดชอบ

SOURCE JustMarkets

Also from this source

JustMarkets Identifies the Main Tools for Traders to Manage Volatility in 2026

Leading international brokerage platform JustMarkets, which serves 3M+ traders globally across 160+ countries, expands its network of services for...
JUSTMARKETS LAUNCHES BULK ORDER PROCESSING ON WEBTRADER AHEAD OF APRIL 30TH HOLIDAYS

JUSTMARKETS LAUNCHES BULK ORDER PROCESSING ON WEBTRADER AHEAD OF APRIL 30TH HOLIDAYS

Bulk Order Processing is now available at JustMarkets, an internationally regulated financial broker that deals in a number of assets. The...
More Releases From This Source

Explore

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics