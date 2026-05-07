Kaneka Ubiquinol™ Memenangi Anugerah Inovasi Vitafoods Europe 2026 Bersama Eqology

Falsafah inovasi 'Fleksibiliti dalam Formulasi' Kaneka Ubiquinol™ memacu pencapaian bertaraf dunia yang memenangi anugerah

Kesihatan Mitokondria dipacu Ubiquinol kini menjadi fokus utama dalam makanan, nutraseutikal dan minuman apabila permintaan pengguna terhadap penyelesaian kesihatan selular semakin meningkat

BARCELONA, Sepanyol, 7 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Kaneka Ubiquinol™, satu-satunya pengeluar inovatif global dan perintis Ubiquinol, serta Penaja Kategori Kesihatan Mitokondria julung kali di Vitafoods Europe 2026, mengumumkan bahawa ia telah memenangi Anugerah Inovasi Vitafoods Europe 2026 dalam kategori Produk Nutraseutikal Siap Guna Paling Inovatif, melalui kerjasama dengan Eqology Pure Arctic Oil Heart & Energy.

(PRNewsfoto/Kaneka Ubiquinol™) L-R – Vitafoods Judge, Dr V Krishnakumar; Dr Hogne Vik, Medical Advisor, Eqology; Dr Linda Saga, Head of Nutrition and Product Development, Eqology; Filip Van hulle, GM Kaneka EU (PRNewsfoto/Kaneka Ubiquinol™)

Formulasi perintis ini, Pure Arctic Oil Heart & Energy, menggabungkan minyak hati ikan kod Artik CodMarine® yang mampan, minyak zaitun dara tambahan organik hasil tekanan sejuk, vitamin D3 dan Kaneka Ubiquinol™.

Disokong oleh bukti saintifik kukuh, formulasi ini terbukti menyokong kesihatan kardiovaskular dan tenaga selular, dengan kestabilan oksidatif yang disahkan{i}. Fungsi dwi kegunaannya sebagai suplemen dan minyak untuk kegunaan kulinari mencerminkan fleksibiliti sebenar dalam formulasi, membolehkan integrasi mudah ke dalam amalan pemakanan sihat harian — menggabungkan ketulenan marin, fitonutrien Mediterranean dan sains mitokondria dalam satu penyelesaian mampan yang diyakini secara klinikal, serta menawarkan minyak pemakanan atau sos yang unik dan lazat untuk meningkatkan gaya hidup sihat.

Di teras inovasi ini ialah Kaneka Ubiquinol™ — bentuk koenzim Q10 yang lebih bioaktif, yang memainkan peranan penting dalam penghasilan tenaga mitokondria dan perlindungan antioksidan.

Dengan mitokondria menjana kira-kira 90% tenaga tubuh[ii], dan tahap ubiquinol semula jadi menurun selepas usia 20 tahun ke atas[iii], sokongan terhadap penghasilan tenaga mitokondria semakin diiktiraf sebagai penting untuk kesihatan kardiovaskular, kesihatan reproduktif, kesihatan wanita, fungsi kognitif dan penuaan sihat.

Mengulas pencapaian ini, Pengurus Besar Kaneka EU, Filip Van hulle berkata, "Pencapaian penting ini mengukuhkan komitmen kami untuk terus memacu inovasi — bekerjasama dengan pemilik jenama yang memiliki sains dan kepakaran bertaraf dunia untuk bersama-sama menghasilkan produk yang benar-benar memacu inovasi dalam kesihatan mitokondria."

LATAR BELAKANG KANEKA UBIQUINOL™

Kaneka Corporation ialah pengeluar inovatif global tunggal yang memenangi anugerah bagi ubiquinol bioidentikal yang terbukti secara klinikal, dihasilkan melalui proses penapaian semula jadi Jepun yang memenangi anugerah. Disokong oleh lebih 100 kajian, lebih 80 paten dan lebih 45 tahun penyelidikan merangkumi kesihatan kardiovaskular, kognisi, kesihatan wanita, reproduksi dan tenaga. Tersenarai di lebih 50 negara dalam lebih 1,000 jenama nutraseutikal sejak 2006, dengan pensijilan termasuk HALAL, GRAS, HACCP, NDI, KOSHER, GMP, ISO 14001, ISO 22000, Non-GMO dan OSHMS.

LAMAN WEB: www.kaneka-ubiquinol.com

[i] Eqology/Pharma Marine. Certificate of Analysis: Oxidative Stability Index of Pure Arctic Oil Heart & Energy. Internal method AM29 based on Rancimat method and AOCS Cd 12b-92. October 2025. Kaneka Corporation. Kaneka Ubiquinol™ Technical Guide. Supplement Strategic Unit, Pharma & Supplemental Nutrition SV, Kaneka Corporation. 2024/2025. [ii] Reynolds S. Mitochondria and health. NIH 2025.Nolfi-Donegan D, et al. Mitochondrial electron transport chain. Redox Biol 2020. [iii] Kalén A, et al. Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. Lipids 1989;24(7):579-584. Wada H, et al. Redox status of coenzyme Q10 is associated with chronological age. JAGS. 2007;55:1141-1142.

SOURCE Kaneka Ubiquinol™