Kereta Keselamatan EMZOOM di TC2000 | Pemasaran Sukan dan Kekuatan Teknologi GAC

GUANGZHOU, China, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada Mac lalu, GAC menyemai kehangatan jenama dan kekuatan teras Teknologi GAC dalam minda pengguna tempatan menerusi siri acara jenama berimpak tinggi dan kerjasama setempat di seluruh dunia, sekali gus merealisasikan peningkatan mendalam daripada eksport produk kepada resonans nilai.

Memperkukuh kehadiran tempatan, membina kepercayaan melalui kehangatan jenama. Di Bangkok International Motor Show, GAC mengumumkan peningkatan penuh strategi Thailand Action 2.0 dan melancarkan GAC CARE — jenama perkhidmatan luar negara pertama GAC — yang komited membina masa depan mobiliti mampan yang lebih hijau, pintar, selamat dan mesra untuk pengguna Thailand. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul turut melawat reruai GAC dan menyatakan pengiktirafan tinggi serta sokongan kukuh terhadap strategi dan inisiatif GAC di pasaran Thailand.

Menghubungkan budaya tempatan dan membina resonans dengan pengguna menerusi semangat sukan. Di pasaran Amerika Selatan, GAC terus memperkukuh pemasaran sukan. Syarikat menyertai Kejohanan TC2000 Championship sebagai penaja rasmi dan penyedia kereta keselamatan, selain terus menaja pertandingan Buenos Aires Premier Padel P1 Tournament. Pada masa yang sama, GAC secara rasmi menjalin kerjasama dengan Millonarios F.C. — kelab bola sepak terkemuka Colombia — sebagai penaja rasmi. Dengan menjadikan bola sepak sebagai jambatan hubungan, GAC berjaya membina ikatan emosi dengan pengguna tempatan, sekali gus menghubungkan keupayaan pembuatan pintar syarikat dengan budaya tempatan yang dinamik dan memastikan GAC Smart Manufacturing (Pembuatan Pintar GAC) benar-benar berakar di pasaran setempat.

Daripada pelancaran jenama perkhidmatan luar negara pertama GAC CARE di Bangkok International Motor Show hingga EMZOOM berperanan sebagai kereta keselamatan untuk pertandingan bertaraf tertinggi; daripada penajaan Millonarios F.C. di Colombia hingga pembukaan kedai utama GAC di Addis Ababa, ibu negara Ethiopia — GAC telah mengintegrasikan dirinya secara mendalam ke dalam ekonomi, budaya dan kehidupan sosial tempatan di seluruh dunia menerusi pelbagai aktiviti kerjasama dan penajaan setempat, sambil terus merealisasikan komitmennya terhadap konsep "In Local, For Local" (Setempat, Untuk Tempatan).

