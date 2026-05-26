LIXIL buka bilik pameran eksklusif GROHE SPA di Malaysia untuk memenuhi gelombang permintaan hartanah dan hospitaliti mewah

Pelaburan di lokasi mercu tanda itu mencerminkan keyakinan terhadap kedudukan utama Malaysia dan peningkatan sofistikasi dalam reka bentuk premium, personalisasi dan kesejahteraan.

PETALING JAYA, Malaysia, 26 Mei 2026 /PRNewswire/ -- LIXIL, pengeluar produk perumahan dan air inovatif, mengumumkan pembukaan bilik pameran utama eksklusif GROHE SPA di kawasan premium Rantau Kuala Lumpur. Lokasi itu menampilkan GROHE SPA yang memenangi pelbagai anugerah dalam susunan vignet terkurasi, direka untuk memberi inspirasi kepada pengunjung, memperibadikan pengalaman kesejahteraan dan bekerjasama dengan pereka dan pemilik rumah yang mementingkan cita rasa tinggi.

GROHE SPA merupakan ekspresi jenama tertinggi bagi jenama GROHE, direalisasikan menerusi material, warna dan kemasan terbaik. Ruang seluas 3,600 kaki persegi itu mengalu-alukan pengunjung melalui falsafah "Salus Per Aquam" atau "Kesejahteraan melalui Air", yang menggabungkan reka bentuk premium, pemperibadian dan kesejahteraan di lokasi strategik di nadi Asia Tenggara.

Memenuhi Permintaan terhadap Reka Bentuk Kesejahteraan Tersuai

Malaysia merupakan ekonomi penting dan berkembang pesat dengan hartanah bernilai tinggi yang menarik perhatian global dan tempatan. Pelancaran bilik pameran utama GROHE SPA itu memenuhi permintaan yang semakin sofistikated daripada arkitek, pereka, pemaju dan pemilik rumah premium terhadap penyelesaian berkualiti tertinggi yang dipacu reka bentuk untuk meningkatkan nilai dan pembezaan projek hartanah di Rantau Kuala Lumpur dan seluruh Malaysia.

Bilik pameran utama GROHE SPA berfungsi sebagai platform dinamik untuk komuniti Seni Bina, Reka Bentuk dan Pembangunan Hartanah — tempat profesional industri boleh berhubung, mendapatkan inspirasi dan bekerjasama dalam membentuk masa depan kehidupan moden. Ia direka untuk memenuhi keperluan utama berikut:

Inspirasi: Lebih daripada sekadar galeri produk, bilik pameran utama GROHE SPA ialah destinasi kreatif dan multisensori. Pengunjung boleh melihat, menyentuh dan merasai penyelesaian trend terkini yang sebelum ini dipertontonkan di Minggu Reka Bentuk Milan dan kini berada di Asia. Bilik pameran utama itu akan memberi perspektif baharu untuk ruang kediaman dan hospitaliti premium menerusi kurasi pasukan reka bentuk global LIXIL yang telah memenangi lebih 700 anugerah reka bentuk antarabangsa.

Penyesuaian dan Pembezaan: GROHE SPA membolehkan arkitek, pereka dan pemaju meneroka pilihan penyesuaian dalam reka bentuk, kemasan dan warna terbaik. Personalisasi projek mencipta pembezaan untuk hartanah bernilai tinggi dalam pasaran kompetitif. Ketelitian kejuruteraan, pertukangan dan inovasi Aqua Intelligence daripada GROHE turut memberikan ketenangan fikiran kepada pelanggan.

Kemunculan Sulung GROHE SPA Icon 3D, Rainshower Aqua Tiles dan Private Collection di Malaysia

Sorotan utama bilik pameran baharu itu ialah kemunculan sulung koleksi GROHE SPA Icon 3D di Malaysia. Koleksi tersebut menggunakan teknologi percetakan logam 3D termaju untuk menghasilkan bentuk arca ultra anggun yang mustahil dihasilkan melalui teknik tuangan tradisional. Unit terhad memastikan ia eksklusif bagi pembangunan premium, manakala reka bentuk tersuai membolehkan penciptaan elemen unik untuk pereka dan pemilik rumah berprofil tinggi.

GROHE SPA Rainshower Aqua Tiles pula menggabungkan reka bentuk, ketepatan dan pemperibadian untuk menjadikan air sebagai pengalaman pancuran mandian yang diperibadikan. Dihasilkan daripada logam dan dipacu teknologi SmartControl, setiap pergerakan adalah dirancang, dengan setiap corak semburan diselaraskan sempurna mengikut ritma pengguna. Reka bentuk siling modular dan pilihan kemasan daripada Colors Collection membolehkan setiap ruang mencerminkan ketenangan dan koordinasi tersendiri.

Mereka yang mencari estetika halus, sentuhan mewah dan gaya abadi boleh mendapatkan inspirasi daripada kurasi GROHE SPA Private Collection untuk membayangkan semula konsep bilik air yang diperibadikan. Atrio Private Collection dikurasi untuk apresiasi sensori dan reka bentuk klasik yang elegan yang tidak lapuk dek zaman. Pengguna dapat menikmati lengkungan licin paip air yang mencerminkan kesempurnaan geometri bulatan. Sementara itu, Allure Brilliant Private Collection direka dengan ketelitian kejuruteraan supaya setiap permukaan memantulkan cahaya seperti batu permata berkilauan, menghasilkan visual menakjubkan yang melengkapkan pengalaman pancuran sempurna. Setiap koleksi peribadi menjadi kanvas untuk gaya tersendiri yang boleh diserlahkan secara lembut atau berani melalui pilihan warna, material dan kemasan.

"Bilik pameran utama GROHE SPA bersedia memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap pemperibadian dan pembezaan bagi kemewahan tersuai untuk rumah dan hotel premium di seluruh Malaysia. Kami juga kagum dengan peningkatan sofistikasi dan reputasi komuniti arkitek dan pereka di pentas global, termasuk pada Asia Pacific Property & Hotel Awards yang baru sahaja berlangsung. Kami teruja membawa pengalaman GROHE SPA ke dalam ruang inspirasi dan kolaboratif untuk menghasilkan pengalaman pancuran multisensori yang diperibadikan dengan reka bentuk, material dan kemasan terbaik," kata Koh Fu Sheng, Pemimpin LIXIL Water Technology, Singapura & Malaysia.

Alami masa depan kesejahteraan: Perundingan peribadi

Bilik pameran utama GROHE SPA kini dibuka kepada pemaju, arkitek, pereka dan pemilik rumah yang ingin meningkatkan standard projek mewah mereka. Bagi memastikan pengalaman yang diperibadikan, pengunjung dijemput membuat tempahan perundingan peribadi bersama pakar GROHE SPA.

Pereka dan Pemaju akan menerima perundingan pakar untuk memilih, menyesuaikan dan melaksanakan penyelesaian yang memenuhi spesifikasi projek yang ketat serta meningkatkan nilai projek mereka.

Pemilik Rumah Premium boleh memilih dan memperibadikan ruang kesejahteraan serta pengalaman pancuran mandian mereka menerusi koleksi terkurasi dengan perhatian terhadap setiap perincian halus.

Cara membuat tempahan: Untuk menjadualkan temu janji peribadi, sila tempah lawatan | atau hubungi terus bilik pameran di: [email protected] | Ketahui lebih lanjut di www.grohe.com/en-MY/

Lokasi: Bilik Pameran Utama GROHE SPA, 86 Jalan SS2/24, 47300 Petaling Jaya.

Maklumat lanjut mengenai GROHE SPA dan foto resolusi tinggi boleh dimuat turun di sini.

Lembaran fakta GROHE SPA boleh diakses DI SINI.

Latar Belakang LIXIL

LIXIL (Kod TSE 5938) menghasilkan produk perumahan dan air inovatif yang menyelesaikan cabaran kehidupan sebenar setiap hari, menjadikan rumah yang lebih baik satu realiti untuk semua orang di mana-mana sahaja. Berteraskan warisan Jepun, LIXIL menghasilkan teknologi bertaraf dunia dan terus berinovasi untuk mencipta produk berkualiti tinggi yang mentransformasikan kediaman. Namun perbezaan LIXIL adalah pada cara ia dilaksanakan: melalui reka bentuk bermakna, semangat keusahawanan, komitmen terhadap kebolehcapaian untuk semua dan pertumbuhan perniagaan yang bertanggungjawab. Jenama utamanya termasuk INAX, GROHE, American Standard dan TOSTEM. Kira-kira 53,000 rakan sejawat di lebih 150 negara berbangga menghasilkan produk yang menyentuh kehidupan lebih satu bilion manusia setiap hari. Ketahui lebih lanjut di www.lixil.com.

Latar Belakang GROHE SPA

GROHE SPA ialah penawaran mewah premium dalam portfolio GROHE yang didedikasikan untuk mentransformasi bilik air menjadi ruang kesejahteraan peribadi melalui falsafah "Salus Per Aquam" atau kesejahteraan melalui air. Ia menggabungkan kejuruteraan Jerman termaju dengan reka bentuk elegan, material berkualiti tinggi dan penyesuaian meluas untuk menghasilkan pengalaman air yang menyentuh deria serta meningkatkan ritual harian. Pendekatan itu membolehkan arkitek, pereka dan pemilik rumah bergerak melangkaui ruang fungsi untuk mencipta persekitaran imersif yang berpusat kepada keselesaan, kesejahteraan dan ekspresi individu. Kepimpinan reka bentuknya turut diperkukuh melalui penyertaan di Minggu Reka Bentuk Milan, tempat GROHE SPA mempamerkan pemasangan yang memenangi anugerah yang mencerminkan komitmen terhadap inovasi, pertukangan dan kemewahan berasaskan pengalaman.

